生日、情人聚餐首選！　王品首間頂級牛排餐廳THE WANG 乾式熟成牛排超美味 還有管家跟侍酒師服務

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

今年我的生日大餐，我跟台中大食女來到這間只有台中有設點，王品全台首間牛排法式餐廳「The Wang」，點了一份好朋友「愛吃鬼維尼」推薦的乾式熟成丁骨牛排套餐，除了大嗑他們家的肉排之外，我對這家店提供的貼心服務跟高水準的用餐體驗，留下非常美好的印象。

華少生日大餐來吃THE WANG！王品全台首間頂級牛排餐廳 乾式熟成牛排、管家服務 竟然還有專業侍酒師！？｜跟著華少吃吃吃EP.26

一走進店內，我就看到他們家的乾式熟成展示冰箱，裡面放著THE WANG的美國Prime等級牛排，餐廳人員跟我們解釋，他們家的肉品都是從美國全程冷藏直送台灣，再放進這台乾式熟成冰箱靜置，難怪不僅油花看起來非常漂亮，肉質吃起來也真的鮮嫩多汁。

我們這次點的生日餐點，是乾式熟成丁骨牛排的雙人套餐，每人是2380元的價位（需加一成服務費），總共有八道菜，分別是麵包、開胃小品、沙拉、湯品、檸檬優格、主餐、甜點、飲品。

麵包

這款蜂蜜軟法麵包是手工製作而成，一拿起麵包就可以聞到一股濃郁的蜂蜜香氣，最底層的部位感覺像是半熟的麵糰，口感濕濕軟軟的，打破我對這種麵包又乾又硬的刻板印象，Q彈軟嫩的咬勁配上香氣十足的海鹽奶油，麵包還可以無限續加，我個人覺得誠意十足。

開胃小品

這款開胃小品是用青蘋果泥、鱈場蟹、蝦肉、德國黑醋栗、芒果等製作而成，外層的餅乾口感偏軟，內裡層次卻相當豐富，一口吃下去，酸中帶鹹的滋味超開胃，且尾韻還有一點黑胡椒的香氣。

沙拉

無花果伊比利生火腿沙拉（需加價200元）

選用最頂級的西班牙5J黑標生火腿、新鮮無花果、綜合生菜苗、巴薩米克醋醬製作而成，服務人員會推著生火腿肉塊的推車到你桌邊現切，由於伊比利豬是吃橡果果實長大，因此豬肉肉質也帶有獨特的橡果的香氣呢！

黑鮪魚龍筋油漬佐柑橘醬

THE WANG的夏季新菜色，用黑鮪魚龍筋、油漬蘆筍、綜合生菜苗、柑橘醬汁製作而成，部位選用整隻台灣海域的黑鮪魚只有2％的背鰭部位，口感Q彈，搭配台灣在地小農用掩埋法栽種的白蘆筍（甜度較綠蘆筍來的更高），以及彩色番茄跟台中在地老醋，果香味非常濃郁，酪梨慕斯搭配主廚特調的紅蘿蔔柑橘醬，吃起來也非常清爽。

湯品

法式龍蝦濃湯

屬於海島北歐風格，湯底是用新鮮蝦頭跟炒碎洋蔥製作，海鮮味非常濃郁，特別的是，這款湯裡面有滿滿的波士頓龍蝦，肉質Q彈，讓人想一口接一口。

和牛澄清湯

這款和牛澄清湯，會先放置日本A5和牛的生牛肉切片，再淋上手工熬煮的高湯，整體喝起來非常甘醇，肉質也很鮮美，我覺得很像在喝高級版的台南溫體牛肉湯。

檸檬優格

吃完開胃小品、沙拉、湯品後，店家會先給一份檸檬優格，讓客人去除嘴巴中的異味，準備大快朵頤重頭戲—主餐。

主餐

乾式熟成丁骨牛排

份量多達34oz的牛排，共有紐約克跟菲力兩種部位，製作方法是濕式熟成45天，再乾式熟成48天，口感方面，因為乾式熟成的製作，整體吃起來都帶有起司跟奶油的香氣，紐約客帶點筋跟油花，口感偏Q彈；菲力則屬於瘦肉，有著更軟嫩的口感。

特別的是，中間的T bone部位，師傅會在上桌切好後，再回去二次烘烤，讓靠近骨頭的部位更加焦香，能吃到第三種不同的風味。

甜點

舒芙蕾佐香草冰淇淋

口感濕軟的舒芙蕾搭配一球香甜的香草口味冰淇淋，再來一份百香果（會依季節不同做變更），一口百香果一口香草冰淇淋，吃起來酸酸甜甜的。

芒果帕芙洛瓦

夏季的新款甜品，外型像芭蕾舞裙的蛋白霜，且帶有芝麻香氣，愛文芒果有先用薑去醃製，吃起來風味十足，搭配用液態氮做成的芒果果泥，上桌時如同分子料理般吸睛，有有滿滿的煙，是款好看好拍又好吃的甜點。

飲品

耶加雪菲咖啡

被戲稱是一款「看得到喝不到」的餐點，必須靜待一段時間，才能享有一杯甘醇的咖啡，外型是高雅的比利時咖啡壺，店員解釋這是以前維也納皇室貴族在用的器具，在煮咖啡的過程時，彷彿在觀賞一場秀，概念是水在煮滾後，水箱內的蒸汽壓力會把開水經由虹吸管推送至沖煮杯中，與咖啡粉融合沖煮，而當水箱中的水全部進入玻璃杯後，酒精燈蓋會因為沒有支撐點而自行掉落並將火苗熄滅，此時，便可享受一杯美好的咖啡。

口感方面，耶加雪菲的咖啡豆是水洗豆，指在製作過程時，會用水洗的方式洗去咖啡的雜時，並保留咖啡豆的原始風味，喝起來口感微酸，果香味十分濃郁。

現榨果汁

將紅蘿蔔、鳳梨、檸檬、蘋果等新鮮水果丟入慢磨機，不需先將蔬果削皮，可完整把蔬果中的筋油一起打入果汁中，保留完整的營養成分。

法國波爾多紅酒

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這次因為我們選的是口味較重的丁骨牛排，侍酒師推薦我們這款法國波爾多紅酒，來自於鼎鼎大名的五箭家族（Rothschild）在 克拉克城堡（Chateau Clarke）的紅酒，年份是2011年，上面的字樣顯示這款酒是用酒莊內的葡萄釀造而成，不像是坊間很多主打「波爾多紅酒」的廉價品（指整個波爾多地區的葡萄都可用），堪稱品質保證。

整體喝起來，雖然酒體口感偏厚重，但丹寧頗柔滑順口，不會讓人覺得很嗆，算是上乘之選（對了，請大家喝酒不開車，開車不喝酒）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在飽餐一頓後，因為當天生日聚餐有先訂位，THE WANG也貼心送上生日千層蛋糕，並送上馬上洗好的合照，整體而言，我對於這次的用餐體驗，真的非常滿意，下次要吃大餐時，一定還會再來這裡！

THE WANG

電話：04 2255 5525

地址：台中市西屯區朝富路137號

營業時間：11:30~14:30，17:30~22:00

文章來源：跟著華少吃吃吃 FB：華少甫

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