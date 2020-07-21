台中「大慶夜市」6大精選必吃！蚵仔飽不好吃免錢、手沖泰奶超道地

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（點選以下6項可直接跳到指定項目） 圖片來源 /ShareLife_Edward，喜達泰奶IG
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1.一也豆乳雞

2.喜達手沖泰式奶茶

3.海之星蚵仔飽、蝦仁飽

4.現烤爆漿牛奶燒

5.印度阿三甩餅

6.福圓炸湯圓

一也豆乳雞

大慶夜市裡，【一也豆乳雞】永遠拖著一條長長人龍，大家空手而來，離開時不忘了提好幾袋走。其美味關鍵在於新鮮的食材、現炸的功夫，豆乳雞起鍋後再加上店家的特調醃料與胡椒粉，風味真是一絕。

「招牌豆乳雞翅」酥脆夠味，肉量充足且不油膩，人們要啃得整支骨頭都發亮才善罷甘休。現場能看見老闆用力地把豆乳漿揉入雞翅中，來回好幾次後才倒入油鍋。撈出時，金黃的翅膀還燙得冒泡。

另外還有無骨的豆乳雞丁，多汁軟嫩，一定要點個大份才過癮；雞脖子是老饕的最愛，骨頭能整個咬爛吞下肚；而薯餅外脆內軟，是除肉類之外的小點心。

喜達手沖泰式奶茶

(圖片來源：喜達泰奶ig)

去過泰國的人，都要被當地的「泰式奶茶」給征服了！就算是要每天當水喝不是問題。但總覺得要在台灣喝到道地的泰奶是一件不太容易事，不過來到大慶夜市，嚐過正宗泰式做法的【喜達泰奶】，你就會完全打消這個念頭了。

(圖片來源：喜達泰奶ig)

「泰式奶茶」可謂泰國國民飲料，出入過泰國十多次的老闆，喝遍泰國各地當地口味，回台後研究出自己的獨門配方。

使用泰國老牌茶葉「手標牌」，以篩網反覆沖泡、過濾，現場瀰漫手沖的新鮮茶香。儘管手沖耗時，但老闆不想因為提升銷售杯數而犧牲品質。也就是因為手沖，杯杯飲品都是一致的色澤美麗、風味濃郁。還有大獲好評的「玫瑰奶茶」，同樣使用手標牌玫瑰茶葉，裡面有滿滿的玫瑰花瓣，味道優雅馥郁。

(圖片來源：喜達泰奶ig)

海之星蚵仔飽、蝦仁飽

招牌打著「不好吃免錢」，【海之星】不是臉皮厚，而是真的有實力。「蚵仔飽」及「蝦仁飽」由台灣傳統美食「蚵嗲」改良而成，將麵皮換成了蛋白皮，使其炸起來更酥脆、不油膩。

強調新鮮海產現包現炸、不使用回鍋油。經三年才開發完成的薄皮，裡面裝滿當天從市場採買的食材：高麗菜、韭菜、冬粉、一整顆的蛋，及至少六顆的東石深海鮮蚵。

可以用像台中人吃水煎包的方式，將甜辣醬插進外皮、擠進內餡中，以保持外皮的酥脆口感。若到手時趁熱吃，咬下去就能見到「噴汁」的美景；難得的是沒有一般炸物的油耗味，吃起來非常鮮美、飽滿。

現烤爆漿牛奶燒

【現烤爆漿牛奶燒】乍看是輛普通的餐車，走近才發覺有驚奇。餐車裡放著一部巨大的機器，老闆用這部特殊機器來做「牛奶燒」，若電影《蒸氣男孩》裡也有賣雞蛋糕，那一定就是這個樣子！

小小的鐵製模具隨著輸送帶移動、張開，再注入麵糊，又「鏘」一聲關起，繼續往前移動。老闆一支夾子一支竹籤，節奏有致地與機器相互配合，最後取出金黃、發燙的牛奶燒，客人在等候期間，就能聞到那香氣四溢的牛奶燒，讓人迫不及待想品嘗吃下肚。

一口一顆的牛奶燒充滿爐火香氣，鬆軟帶彈性。填滿香草牛奶卡士達醬的內餡，輕輕咬破即可體驗「爆漿」；巧克力口味真材實料，可可風味濃厚，與糕體的雞蛋香很契合。

印度阿三甩餅

倒放的鍋子，異國面孔，飛拋的餅──【印度阿三甩餅】在攤販群中，特別地引人注目。排隊的人們等待老闆用清楚的中文問道：「要什麼？」。他們曾於2018年獲得台中市政府評鑑的「樂活名攤」，擺攤十多年來，早已培養了許多老顧客。

印度甩餅（Roti prata）事實上是馬來西亞的印度裔發明的食物，在印度本土只有「印度餅」。這種食物在口味上迎合了華人的喜好，不過港、星、馬的甩餅，味道都不盡相同。

【印度阿三甩餅】提供的口味有甜有鹹，甜的熱銷品項是巧克力、煉乳、蜂蜜；鹹的招牌就屬「雞肉咖哩起司」。咖哩裏頭有高麗菜絲、紅蘿蔔、青豆、馬鈴薯，濕潤的醬料酸甜酸甜，不會有過重的香料味；現擀的餅皮嚼在口裡，帶有麵粉的清香。

福圓炸湯圓

【福圓炸湯圓】將鄉下的喜宴美食改頭換面，湯圓加上獨門秘方，炸至脆皮，添加麻辣、蔥燒、海苔等特殊調味粉蹦出新滋味。可以看見不少逛夜市的人，手中都拿著這樣杯裝的彩色小零食，邊走邊品嘗這項小點心。

跟一般外頭機械製作的不同，老闆採用手工糯米湯圓，運用特殊比例調配，炸起來才不會軟塌。

若熱愛甜食，強烈推薦花生加煉乳的口味。經店家精心設計配方，吃起來不顯油也不過甜，且吃得出糯米的香氣，搭配脆脆的米果，整杯很快就要吃到見底；嗜鹹者一定要嘗試麻辣口味，湯圓裡滿滿椒麻香味的辣粉，誰也沒想到兩者在衝擊之中，竟意外地合拍搭調。

大慶夜市這6攤店家，通通強調「現做」的美味；現做，那當然要現吃才能體驗最完美的味覺享受。而且大慶夜市動線寬敞流暢、美食的重複性不高，又有好多射飛鏢、撈金魚、打彈珠等遊戲，有吃又有玩。「台中夜市的後起之秀」──除了大慶夜市，也無誰膽敢自稱了。

大慶夜市

地址：台中市南區建國南路一段208號

營業時間：星期三、六、日 17:00-01:00

延伸閱讀>>中華路夜市傳承數十年經典小吃，必嚐邪惡刈包、香濃木瓜牛奶

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印度 湯圓 奶茶

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