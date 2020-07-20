邪惡刈包、香濃木瓜牛奶！台中「中華路夜市」6大經典小吃必嚐

中華路夜市6大必吃美食：

1.三代炒麵老擔

2.阿全虎咬豬

3.老牌沙茶牛肉

4.中華路臭豆腐蚵仔煎

5.中華路陳家牛乳大王

6.高北牛乳大王

台中貴為台灣的文化之都，市內的夜市各個傑出精彩，除了各有地緣性的聞名小吃外，也都同樣擁有人潮絡繹不絕的知名商家，其中位於台中火車站與一中商圈附近的中華路夜市，更是以許多經典老牌美食著稱，讓我們趕快來看看有什麼是必吃的超猛好料吧！

▲圖片來源：IG @wang750517

三代炒麵老擔

說到中華路夜市中最著名且令人印象深刻的大概就是【三代炒麵老擔】，麵條在大火翻炒時所散發那銷魂誘人的香氣，翻炒過程逼發的聲響，光用看的就足以被它深深吸引。

▲圖片來源：IG @yuchi781218

營業至今已經70多年，店內販售的東西卻幾乎沒什麼更動，主要販售肉絲炒麵、茄汁炒飯與炒米粉，這三道看似家常菜的普通料理，竟養出不少忠實顧客，每到晚餐、宵夜時間都會常常看到大批的人龍在等待，只為一嚐記憶中那美好的味道，可見其魅力多麼深遠。

▲圖片來源：IG @wangmei_blog

值得一提的是，店內的茄汁炒飯可說是許多台中人心目中必吃的炒飯，經過大火翻炒後的飯粒與蕃茄醬緊密結合，口口酸香的驚豔好滋味真的可以海口保證絕無僅有，若有機會拜訪中華路夜市可千萬不可錯過。

▲圖片來源：IG @yuchi781218

阿全虎咬豬

西方美食有著名的速食漢堡，但東方的刈包可是完全不遜色於漢堡！採用蒸籠蒸出來的刈包別於一般麵包，口感更加柔軟同時也更有彈性，配上花生粉、酸菜與靈魂紅燒五花肉，大口咬下，幸福的滋味傾瀉而出，尤其在宵夜時段這種邪惡的滋味可真的是讓人難以忘懷！

▲圖片來源：IG @midnightsnack.tw

而【阿全虎咬豬】最出色的地方便在於那片俗稱刈包中的靈魂「紅燒五花肉」，出色烹調手法，多汁、肥瘦適中的美味特色，讓人光看製作過程就已垂涎三尺！

▲圖片來源：IG @winterlightning

蒸籠打開後，片片白白軟綿的刈包皮排列整齊地冒著煙，老闆熟稔俐落的將各式配料放上刈包皮上，舖完酸菜後接著放上爌肉，最後灑上香甜可口的花生粉後就大功告成啦！喜歡中式點心的你可別想錯過這攤經典的【阿全虎咬豬】！

▲圖片來源：IG @winterlightning

老牌沙茶牛肉

同樣是中華路的老牌消夜，開業至今已20年的老牌沙茶牛肉，憑藉大火炒過的撲鼻好滋味，在中華路上同樣打出了知名度，店內雖僅僅販售幾道特色菜色，但美味程度卻同樣不容質疑，一到用餐時間總是人潮爆滿，除了店內招牌的沙茶牛、羊料理外，蛤蜊料理同時也是店內必點的招牌，新鮮份量大的鮮明特色，也讓這間老店在競爭激烈的中華路夜市佔有一席之地。

▲圖片來源：IG @food_zizi_1220

整體菜色份量令人滿足，店內各式的牛、羊特色料理價格也都落在合理的範圍內，若想在星期五這個周末夜來點較不一樣的精采饗宴，【老牌沙茶牛肉】便會是你絕佳的好選擇！

▲圖片來源：IG @tiger777

中華路臭豆腐蚵仔煎

如果說剛剛介紹的對你來說都還不夠味，想來一份令人過癮的重口味料理，極度推薦你來享用【中華路臭豆腐蚵仔煎】！與一般臭豆腐店家專賣臭豆腐不同，【中華路臭豆腐蚵仔煎】除了臭豆腐外還有蚵仔煎、蝦仁煎、蚵仔麵線、大腸麵線等多樣道地台灣小吃，雖然每天都是晚間7點半才開賣，但到半夜3點結束營業前，卻總還能看到大批人龍在排隊，可見它的美食魔力相當迷人！

▲圖片來源：IG @winterlightning

酥脆金黃的臭豆腐都是新鮮現炸，搭配同樣現場現刨的小黃瓜絲、泡菜等，光上桌那蒸騰的「臭氣」相信應該早就有不少人已經食指大動，迫不及待想開吃了！

▲圖片來源：IG @winterlightning

另一道人氣美食蚵仔煎同樣不容小覷，太白粉漿經高溫的熱鍋煎至酥脆，顆顆飽滿多汁的蚵仔與甜醬、醬油融合的恰到好處，醬料調製的比例更是讓人吃完不覺膩口，飽足又美味的口感讓人想一吃再吃！

▲圖片來源：IG @winterlightning

中華路陳家牛乳大王

吃飽後總覺得口渴難耐嗎，別擔心！中華路不僅宵夜、小吃有名，飲料同樣聞名台中饕客口中，位於剛介紹完的【老牌沙茶牛肉】旁邊幾攤，明顯醒目的大招牌下排著長長的排隊人龍，不難看出這間店的高人氣。

▲圖片來源：IG@fei__fei__

這間開了40幾年的飲料店，據說是許多老台中人口中一致認同最有名的木瓜牛乳，攤位不大，堅持只賣兩樣經典商品：「烤土司與木瓜牛乳」，卻為他開啟了40幾年在中華路上屹立不搖的飲品地位。

▲圖片來源：IG @miniwest_hotel

如今市面上雖出現許多販售木瓜牛奶的飲料店，各家飲品的牛奶與木瓜其比例調配都各有不同，【中華路陳家牛乳大王】的木瓜牛奶沒有太過濃郁的木瓜味，但喝起來卻格外清爽順口，許多人一試之後就成主顧，再也喝不慣其他間的木瓜牛乳了呢！

▲圖片來源：IG @miniwest_hotel

▲圖片來源：IG @huang_hehe

高北牛乳大王

最後介紹的這間【高北牛乳大王】，多元豐富的飲料選項，讓原本就有選擇障礙的人增添了不少困難度，再加上獨特的「混搭選擇」也讓點飲料這項稀鬆平常的事，多添了不少趣味性！

▲圖片來源：IG @winterlightning

雖然不如其他忠孝夜市老店家的悠久歷史，但憑藉著寬敞明亮的大店面與店內特殊的「混搭選擇」在人聲鼎沸的日新戲院對面開闢出自身的獨有市場。

▲圖片來源：IG @winterlightning

而究竟所謂的「混搭選擇」又是什麼新奇的點餐制度呢，原來是除了選擇飲料外，在【高北牛乳大王】還能額外選擇想要添加哪家品牌的牛乳。

在市售五花八門的牛奶中，些微的差異都會影響著飲品的風味，若想嘗試各式不同牛乳混搭後會蹦出甚麼新滋味，不妨就到【高北牛乳大王】嘗鮮看看吧！

▲圖片來源：IG @winterlightning

▲圖片來源：IG @winterlightning

看完以上精選6間好吃又好喝的特色店家，會發現這條承載多年歷史的中華路夜市，隱藏著許多你平時根本不會發覺的小吃，希望藉由此篇介紹後，能加深你對中華路夜市的認識，下課、下班後相揪好友、同事一同去到中華路夜市開發你的美食地圖吧！

▲圖片來源：IG @yuchi781218

延伸閱讀>>大慶夜市6大精選必吃，手沖泰奶超道地、蚵仔飽不好吃免錢！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」