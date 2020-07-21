琉璃仙境、歐式莊園一次GET！彰化「10大好拍景點」懶人包，一日遊行程這樣玩

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說到彰化景點，許多人的第一反應就是八卦山大佛、扇形車站，但其實彰化還有許多厲害的景點，不論是要拍美照、帶一家大小同樂，彰化都是一個非常好的選擇。本期小編特別精選十個最新的彰化熱門景點，每一個都是Instagram上的熱門標籤，不論是夢幻、懷舊、森林系或是廢墟感，這裡通通有！快一起來筆記吧！

彰化常見Q&A

Q1.彰化熱門景點推薦有哪些？

八卦山、鹿港小鎮、扇形車庫、猴探井天空之橋都是彰化必去景點！

Q2.彰化必吃美食有哪些？

說到彰化美食，非彰化肉圓莫屬，另外還有肉包、焢肉飯等眾多古早味美食！更多彰化必吃美食千萬別錯過這篇彰化美食推薦！

Q3.彰化推薦住宿有哪些？

熱門地點住宿：火車站附近住宿、鹿港山住宿、彰化住宿TOP20

Q4.彰化一日遊行程可以怎麼排？

早上先去八卦山爬山，看看大佛、走走天空步道，接著回到市區吃肉圓，再散步到火車站後面的扇形車庫拍照，然後到和美鎮的「為愛撐傘」和「探索‧ 迷宮歐式莊園」打卡景點拍美照，晚上可以逛完精誠夜市再回家！

彰化景點Top10：為愛撐傘

成功社區再造，適合全家大小一同前往！

為愛撐傘 圖／IG, moebear0206

彰化興起的超夯的打卡景點「Rainbow House-為愛撐傘」，為和美鎮成功的社區再造，由於和美鎮古稱為「卡里善」，是平埔族原住民巴布薩族語，意為熱與冷交界地，氣候溫和，環境優美之意。和美鎮過去長達30多年是國內雨傘的製造地，因此為愛撐傘以50、60年代繁盛一時的洋傘產業作為主題，將狹小的巷弄及社區打造成完美的彩虹樂園，不僅到處都可以看到雨傘的相關彩繪，還可以親自DIY彩繪雨傘，是個大小朋友都很適合前往的地方唷！

營業時間：09:00–17:00 （每週三、四公休）

地址：和美鎮孝義路391巷5號

彰化景點Top9：台版波波草

身處於一顆顆抹茶小丸子中，超級療癒！

台版波波草。 圖／IG, sukhye28_

田尾除了可愛的仙人掌可以欣賞外，又多了新的打卡景點了！號稱台版波波草的圓形植物位於田尾公路花園周圍，讓你不用飛日本就可以欣賞到啦～這些地景是由胡椒數及細葉七里香所排列而成，一球一球綠油油又毛茸茸的圓形植物排列在地上，就好像抹茶章魚燒一樣，真的好療癒阿～快來看看吧！

地址：彰化縣田尾鄉田仁路與裕豐路交叉口

開放時間：08:00-18:00

門票：50元清潔費（贈送一盆多肉植物）

彰化景點Top8：緞帶王觀光工廠

色彩繽紛的緞帶天堂，親身體驗傳統織品的魅力！

緞帶王觀光工廠。 圖／彰化旅遊資訊網

緞帶是小女孩的必備飾品，位於彰化的緞帶王觀光工廠的彰化景點絕對可以喚回大家的少女心！這裡展示許多色彩繽紛的織帶及精彩的生產過程，為大家揭開台灣傳統產業神秘製程，完全呈現曾經帶動台灣經濟的織造生產過程，讓人感受到傳統織品的魅力！各式各樣的緞帶款式，夢幻配色加上可愛跳格子設計，還有推薦度100%DIY體驗課程，讓人超想一探究竟哪！

小編偷偷說：緞帶王觀光工廠免門票就可以入園參觀，因為假日常會有觀光團，不用預約就可以併團有專人導覽，平日拜訪如需導覽請先電話詢問唷！

地址：彰化縣鹿港鎮鹿工路15號

營業時間：09:00-17:30

彰化景點Top7：扇形車庫

鐵道迷必訪！日據時代保存下來的蒸汽火車

扇形車站。 圖／小編同事

鐵道迷照過來、照過來！彰化扇形車站是日據時代的建築，建於民國11年，是臺灣鐵道文化保存完善的珍寶呢！這個扇形設計是為了能讓火車頭轉向，現在是縣定古蹟，碧藍的天空襯著橘紅色的蒸汽機車火車頭，讓這裡更添加了懷舊氛圍。特別的是，在進入機務段大門前會先看到利用廢鐵自製的兩具機器人，這可是深深擄獲不少小朋友的芳心呢！大人小孩都推薦！

小編偷偷說：扇形車站可以免費入場參觀，需要導覽服務記得先預約唷！

地址：彰化縣彰化市彰美路一段1號

彰化景點Top6：探索‧ 迷宮歐式莊園

探索歐式莊園絕對會占滿你的記憶體！

探索‧ 迷宮歐式莊園。 圖／sega.lin

探索迷宮歐式莊園最為出名的花園迷宮、落羽松小徑以及整個莊園的歐式造景，記得手機要先清出記憶體在去，這裡絕對會讓你的記憶體爆滿！探索迷宮歐式莊園真的是個適合情侶檔手牽手去參觀的地點，歐式造景、歐式建築、等等浪漫的元素，不只情侶、很多新人也很推薦來這邊拍攝婚紗照！

地址：彰化縣和美鎮東谷路47-75號

電話：04-735-4126

營業時間：週二~週五11:00-18:30，週六、日09:00~21:00（週一公休）

彰化景點Top5：別有洞天

圓圓水管世界

別有洞天。 圖／hsinyichen14

這家位於彰化花壇的特色餐廳，從開幕以來就受到許多網美們的關注呀！一個個堆疊起來的巨大彩色水管，經過設計的餐廳外觀，讓許多民眾慕名而來，尤其夜晚的時候，水管內的燈光映照出來，完全是跟白天不同的樣貌。不只在建築設計方面，餐廳的餐點一點都不馬虎！因為受到太多人的關注與愛戴，餐主人還特地重新裝修！除此之外，別有洞天還是寵物友善餐廳，推薦給毛爸毛媽們！

地址：彰化縣花壇鄉橋頭村花橋街25之16號

電話：04-787-4518

營業時間：10:00–20:00（週一公休）

彰化景點TOP4：小田生活mmm

鄉村風咖啡屋

小田生活mmm。 圖／IG, yutingchiou

小田生活mmm是田中鎮的的一間咖啡屋，房舍坐落在稻田中間，咖啡屋內部走田園風格，溫馨愜意，戶外還有草地野餐區和帳篷，店主都貼心鋪設好地墊和小餐桌，店內餐點主要提供咖啡、飲品和甜點，也有一些小點心和餐食，假日可以帶小孩、寵物一起來野餐！

地址：彰化縣田中鎮民光路一段395巷258號

電話：04-875-3586

營業時間：13:00-19:00（週二公休）

彰化景點TOP3：八卦山天空步道

一路從高空俯瞰彰化

八卦山天空步道。 圖／IG, elaine3.17

彰化的八卦山大佛大家應該都很熟悉，不過來到八卦山，可不是只有大佛可看哦！為了促進彰化生態教育、打造更舒適的休閒環境，彰化縣政府以輕型鋼架結構設置了天空步道，串起八卦山大佛、荷花池生態園區、忠烈祠等景點，一路延伸到彰化生活美學館，大家可以沿著這條步道，從高空的角度來看遊覽彰化！

地址：彰化縣彰化市卦山路8-1號

彰化景點TOP2：王功風力發電區

奇異外星世界

王功風力發電區。 圖／IG, tingo.telc

王功風力發電區是近來新興的IG熱門打卡景點，這座發電區有432座小型風力發電機，一根根整齊排列在養殖場上，放眼望去就像來到了外星世界，風大時一根根風車快速轉動，隨手一拍都是充滿奇幻感的照片。如果在夏天來到這裡，還可以欣賞整排的小向日葵喔～

小編小提醒：大家在外圍就可以拍到美美的照片了，不要擅自進入發電區，一來這邊是私人土地，二來也避免被電擊！

地址：彰化縣芳苑鄉（導航：新寶國小，沿彰118縣道直行即可看到）

彰化景點TOP1：琉璃仙境

超好拍的複合式休閒農場

琉璃仙境。 圖／IG, kapikapi_0v0

琉璃仙境是以婚紗攝影為主題的觀光休閒農場，占地達1.5公頃，園區內有婚紗教堂、琉璃紫風車、婚紗步道等超好拍景點，連洗手間都有哥德式、魔法屋風格，辦公室小屋、收費亭也超有特色，還有泡腳亭、戲沙區和12星座主題餐廳，整個園區真的就像仙境一樣，很適合帶小孩、寵物一起來，或是情侶同遊拍美照，要在這裡求婚也很OK的啦～

小編小提醒：帶外食的話要另外酌收50元清潔費喔。

地址：彰化縣員林市香山路87號之11

電話：04-837-3888

營業時間：平日10:30-21:30、假日10:00-22:30

門票：

全票200元（平日可抵100元消費、假日可抵50元消費）

優待票100元（可抵50元消費）

彰化一日遊行程推薦

鹿港老街。 圖／kkday

到彰化旅遊絕對不能錯過鹿港老街一日遊，天后宮、老街和民俗文化館等著名景點，絕對可以玩上一整天！如果和多名好友出遊的話，也可以選擇包車一日遊，行程景點都可以與司機討論。想要台中彰化一起玩的話，也能選擇中部一日遊，四處踩點玩透透！

彰化的景點看起來是不是都超好拍！一些觀光工廠、休閒農場除了園區面積大、好逛好拍，還有餐廳可以用餐，直接在裡面待上一天也沒問題，如果覺得所在的城市已經玩膩了，不如找個晴朗的週末到彰化走一走、當網美外拍一下吧！

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