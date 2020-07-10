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結帳金額打5折！台中新開燒肉店「燒肉Smile」90元銅板價爽吃，限時一天快衝

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
台中新開店「焼肉スマイル」祭出開幕首日結帳金額砍半優惠。 圖／焼肉スマイル
台中新開店「焼肉スマイル」祭出開幕首日結帳金額砍半優惠。 圖／焼肉スマイル

不管你是台中人，還是碰巧在台中旅遊統統吃起來！燒肉新品牌「焼肉スマイル」（燒肉Smile）一號店即將於7/17日開幕，主打提供經濟實惠平價的燒肉套餐，開幕首日更祭出「結帳金額半價」優惠， 燒肉控把握機會衝一波。

台中的燒肉控有福了，燒肉新品牌「焼肉スマイル」歷經三年籌備，向日本燒肉職人取經，承襲日本燒肉精隨，終於引進回台，主打高CP值小資價格，吃燒肉不再等發薪日，隨時想吃就行動，提供Prime等級牛小排、黑金鑽烏骨雞、低溫分切究好豬還有日本大分和牛與宮崎和牛，多種頂級肉品都吃得到，套餐最低180元起輕鬆享用燒肉美味，完全就是燒肉控的一大福音。

台中新開店「焼肉スマイル」祭出開幕首日結帳金額砍半優惠。 圖／焼肉スマイル
台中新開店「焼肉スマイル」祭出開幕首日結帳金額砍半優惠。 圖／焼肉スマイル

「焼肉スマイル」一號店將於7月17日開幕，開幕日當天祭出超狂優惠活動「17小時半價馬拉松開跑」，當天消費不限人數、持結帳單即享有總金額半價優惠，以單人套餐最低180元計算，砍半價就能以90元的銅板價格吃到高CP值的餐點，另外預算較高的消費者如點A5和牛套餐原價720元砍半也只要360元，超狂優惠千萬別錯過，鬧鐘記得設定好囉！

「焼肉スマイル」開幕資訊：

日期：7/17

地址: 台中市北屯區景賢路226號

電話：04-2435-1922

即將開幕店家

台中一中店-7/31開幕

台北忠孝店-暑期8月開幕

台北三重店-暑期8月開幕

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