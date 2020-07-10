聽新聞
test
0:00 / 0:00
結帳金額打5折！台中新開燒肉店「燒肉Smile」90元銅板價爽吃，限時一天快衝
不管你是台中人，還是碰巧在台中旅遊統統吃起來！燒肉新品牌「焼肉スマイル」（燒肉Smile）一號店即將於7/17日開幕，主打提供經濟實惠平價的燒肉套餐，開幕首日更祭出「結帳金額半價」優惠， 燒肉控把握機會衝一波。
台中的燒肉控有福了，燒肉新品牌「焼肉スマイル」歷經三年籌備，向日本燒肉職人取經，承襲日本燒肉精隨，終於引進回台，主打高CP值小資價格，吃燒肉不再等發薪日，隨時想吃就行動，提供Prime等級牛小排、黑金鑽烏骨雞、低溫分切究好豬還有日本大分和牛與宮崎和牛，多種頂級肉品都吃得到，套餐最低180元起輕鬆享用燒肉美味，完全就是燒肉控的一大福音。
「焼肉スマイル」一號店將於7月17日開幕，開幕日當天祭出超狂優惠活動「17小時半價馬拉松開跑」，當天消費不限人數、持結帳單即享有總金額半價優惠，以單人套餐最低180元計算，砍半價就能以90元的銅板價格吃到高CP值的餐點，另外預算較高的消費者如點A5和牛套餐原價720元砍半也只要360元，超狂優惠千萬別錯過，鬧鐘記得設定好囉！
「焼肉スマイル」開幕資訊：
日期：7/17
地址: 台中市北屯區景賢路226號
電話：04-2435-1922
即將開幕店家
台中一中店-7/31開幕
台北忠孝店-暑期8月開幕
台北三重店-暑期8月開幕
延伸閱讀：
．6種口味爽吃！網激推彰化6層「彩虹霜淇淋」 藍莓、紅心芭樂、巧克力牛奶一次滿足
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言