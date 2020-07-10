結帳金額打5折！台中新開燒肉店「燒肉Smile」90元銅板價爽吃，限時一天快衝

每到別的縣市旅行，總捨不得太早入睡，害怕閉上眼會錯過這正開始好玩的城市，去過台中不下十次，確實是夜晚燈火最通明的地方，夜景咖啡廳也如雨後春筍般地出現。以前我喜歡找個舒適的景觀咖啡廳，從在半山腰往下看市區的點點繁星，近幾年變得喜歡到深夜咖啡廳，點一杯咖啡，看著店裡人來人往，聽著大家的故事，用咖啡敬生命，你呢？喜歡怎麼度過夜晚。如果還沒有想法，不如就跟著我的步伐走吧。

2020-07-06 11:00