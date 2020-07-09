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6種口味爽吃！網激推彰化6層「彩虹霜淇淋」 藍莓、紅心芭樂、巧克力牛奶一次滿足

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
「66 Cheesecake」甫推出彩虹霜淇淋，便造成網路打卡風潮。 圖／IG網友魚兒柚香魚子醬授權 圖／IG網友Lin Lin授權
「66 Cheesecake」甫推出彩虹霜淇淋，便造成網路打卡風潮。 圖／IG網友魚兒柚香魚子醬授權 圖／IG網友Lin Lin授權

一提到最「多元」的冰淇淋，不能不想到位在彰化的「66 Cheesecake」北海道彩虹霜淇淋，與一般的霜淇淋不同的是，採用天然的頂級食材製作，並且由六種特製口味組成，其中牛奶口味更是用頂級北海道十勝「四葉特選牛乳」淬鍊而成，一推出馬上造成網友的熱烈討論，紛紛打卡分享，喜歡冰品的朋友們，一定要親自前往品嚐看看！

彩虹霜淇淋共有6種口味，包含巧克力、牛奶、海藻、藍莓、抹茶與紅心芭樂。 圖／IG網友魚兒柚香魚子醬授權
彩虹霜淇淋共有6種口味，包含巧克力、牛奶、海藻、藍莓、抹茶與紅心芭樂。 圖／IG網友魚兒柚香魚子醬授權

位於彰化縣溪湖鎮的「66 Cheesecake 」，其實是當地民眾或遊客每逢經過彰化溪湖糖廠必買的輕乳酪蛋糕專賣店，選用日本頂級四葉特選牛乳，且堅持每日現做，為了保持蛋糕的美味與紮實口感，不會另外加水，一個蛋糕售價230元，常常造成排隊風潮，許多購買的民眾都很喜歡其蛋糕爽口綿密的口感，尤其不死甜，讓人一口接著一口。而這回要介紹的是甫推出就造成轟動的「北海道彩虹霜淇淋」，是由巧克力、牛奶、海藻、藍莓、抹茶與紅心芭樂等六種口味組成，其中牛奶、巧克力與抹茶為經典口味不談，而海藻、藍莓與紅心芭樂吸引眾人的目光，像是藍莓口味吃起來有點微微的甜，更多覆蓋的是藍莓散發的果香；或海藻口味，吃起來很爽口，頗有夏日海洋的氛圍；而紅心芭樂口味則是萃取芭樂的精華，放在嘴裡酸甜的口感，入口即化地刺激味蕾，非常好吃。因為店內採用高級天然食材，製作過程較為繁複，所以要價不菲，單支售價260元喔，炎炎夏日一起分食來一支也不錯喔！

店內招牌為北海道輕乳酪蛋糕，一個要價230元，而曲奇餅乾也是熱賣商品之一。 圖／IG網友魚兒柚香魚子醬授權
店內招牌為北海道輕乳酪蛋糕，一個要價230元，而曲奇餅乾也是熱賣商品之一。 圖／IG網友魚兒柚香魚子醬授權

除此之外，66 Cheesecake 儼然已經成為許多民眾美拍打卡的景點，日式復古建築外觀、冰淇淋座椅或是大面積的裝潢空地，也可以看到許多家庭來遛小孩，與孩子們一同品嚐彩色霜淇淋的美味。另外，店內還有販售哈密瓜口味的北海道霜淇淋泡芙、北海道十勝牛奶布丁與曲奇餅乾等，若有要安排到彰化旅遊的民眾，不妨安排半日遊前往享用美食或購買伴手禮吧！

除了蛋糕與冰淇淋，還有販售冰淇淋泡芙與牛奶布丁，都是很暢銷的伴手禮。 圖／IG網友魚兒柚香魚子醬授權
除了蛋糕與冰淇淋，還有販售冰淇淋泡芙與牛奶布丁，都是很暢銷的伴手禮。 圖／IG網友魚兒柚香魚子醬授權

66 Cheesecake 溪湖北海道起司蛋糕專門店

地址：彰化縣溪湖鎮彰水路 2段 763巷 5號

電話：04-885-1220

時間：早上10：00至晚上18：30

冰淇淋椅讓許多民眾紛紛搶拍合影。 圖／IG網友Lin Lin授權
冰淇淋椅讓許多民眾紛紛搶拍合影。 圖／IG網友Lin Lin授權

一到假日，許多爸媽也帶小孩一同來放鬆消暑。 圖／IG網友小嶸包媽咪授權
一到假日，許多爸媽也帶小孩一同來放鬆消暑。 圖／IG網友小嶸包媽咪授權

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