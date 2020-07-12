田尾地中海風咖啡館！潔白城堡貌外觀及優美綠意景致太好拍

愛喝咖啡的你、喜歡找到隱藏景點的你，絕對不能錯過田尾這家咖啡廳！今天就帶你來瞧瞧「綠海咖啡館」有多吸引人！

老闆將這裡打造成猶如小小城堡般的夢幻，白色的色調搭配木椅，充滿了地中海風的愜意舒適感，在室外休憩可以享受陽光灑落的溫暖，在室內還可以感受到老闆精心佈置的環境，難怪許多人一坐就是一天！

來到這裡推薦先點上一杯拿鐵，享受那讓人迷戀的香氣，順道沉澱自己的心情。慵懶的下午茶時光，來份店家特製的鬆餅再適合不過，恣意享受這番小確幸，讓食物慰勞平日的所有辛苦，感受此刻的悠閒。

起司蛋糕也是店內相當推薦的招牌，老闆手工製作烘烤，最後還會撒上一些檸檬皮，增加清爽與回韻，保證你一口都停不下來！

除了甜食外，綠海咖啡館也有推出鹹食餐點，不用擔心找不到填飽肚子的選擇。青醬口味的義大利麵，吃起來口感豐富，青醬獨有的氣味是這一整盤的靈魂，佐上兩隻新鮮的蝦子，充滿彈性的蝦肉，不禁讓人感嘆這甘甜的鮮美滋味！

建築物內部的天花板一直有一個巧思，抬頭望能看到月亮，當太陽照射下來後，還可以看到打在牆上的獨特光影，是館內一處超好取景的拍照點。

這裡的用餐空間相當舒適，設置的座位數也很多，大家可以選擇在室內或室外入坐，絕對是聚餐的絕佳選擇。

走到外頭，會深深愛上這樣的景色，綠意的牆、隨著四季變化的花朵植物、藍天白雲的映襯，說這裡是台版的地中海都不為過！來到田尾不只可以逛植栽拍美照，記得慢下腳步來到綠海咖啡館，在花草叢間點一杯咖啡，屬於你不被打擾的度假時光，就從這裡開始。

【綠海咖啡館】

地址：彰化縣田尾鄉溪畔村公園路2段469號

電話：04-8234137

營業時間：週一～週五10：30～22：00、週六～周日10:30～21:00 ※每週四公休

均消價位：$320

停車資訊：路邊停車





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