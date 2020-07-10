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逢甲夜市6大精選必吃！「炙燒泡芙」最讓甜食控失心瘋

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
(圖片來源：ig@linlin___40)
(圖片來源：ig@linlin___40)

逢甲夜市6大必吃美食：

1.明倫蛋餅

2.KACHI泡芙

3.小鬍子懶人蝦

4.御品元冰火湯圓

5.官芝霖大腸包小腸

6.甲文青

明倫蛋餅

(圖片來源：flickr_W&T記事簿)
(圖片來源：flickr_W&T記事簿)

【明倫蛋餅】是逢甲夜市最知名的排隊美食之一，古早味的蛋餅堅持現點現做，主打少油、少鹽、好蔥、好蛋，特別的是餅皮以麵皮製成，嚐的到麵糊的軟Q及甜味──有點類似西方的薄餅。

(圖片來源：flickr_W&T記事簿)
(圖片來源：flickr_W&T記事簿)

蛋餅捲起後，非常厚實，一口咬下充滿蛋香及蔥香；店家的「獨門甜辣醬」微辣帶甜，是人氣最高的口味。關於蛋餅切或不切，真正的內行人表示「絕不切」，直接用牙齒咬斷，享受燙口的熱氣才是最過癮的吃法。

(圖片來源：ig@foodieguyme)
(圖片來源：ig@foodieguyme)

店家地址：台中市西屯區文華路1-1號

營業時間：周一到周五 15:00-00:00；周六到周日15:00-01:00

KACHI泡芙

(圖片來源：ig@kh_foodiary)
(圖片來源：ig@kh_foodiary)

【KACHI泡芙】的焦糖泡芙，光是外觀就值得讓人專程前來排隊。叫做「KACHI」是因為咬下泡芙皮之後，會有個「咖柒」的清脆聲響──這聲響來自於店家所堅持的每日現烤。

(圖片來源：ig@kh_foodiary)
(圖片來源：ig@kh_foodiary)

招牌「焦糖牛奶泡芙」是先挖破泡芙底殼，在裡面擠入滿滿的、溢出來的香草卡士達醬，最後灑上白糖用噴槍炙燒。為了維持口感新鮮，老闆現點現做，也能順便欣賞到他的火烤泡芙秀。

這麼大一顆，要怎麼吃？店家會貼心地將湯匙一併交到你手上，可以挖著卡士達醬享用，也建議大家也是要準備好紙巾，然後直接豪邁地咬下去！「KACHI」聲之後，滑順的醬包覆著餅皮入口，脆、柔融合，微甜不膩；白糖經炙燒後，有種淡淡的燒烤香氣。這一份幸福，讓兩個人分食剛剛好。

(圖片來源：ig@kh_foodiary)
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店家地址：台中市西屯區慶和街90號

營業時間：周一到周日 17:00~22:00

小鬍子懶人蝦

(圖片來源：flickr_chenjack)
(圖片來源：flickr_chenjack)

想要認明「懶人蝦」的正宗，找到那家招牌上有酷哥老闆照片的便是。【小鬍子懶人蝦】懶在它吃蝦不用剝殼，直接從竹籤上啃入口中就行；因採用脫殼期長的「沙蝦」，所以烤過後才可以從頭到尾整隻吃下肚。

(圖片來源：flickr@a sun)
(圖片來源：flickr@a sun)

活蝦直接現烤，還能看到蝦子在網上扭動身子、由藍轉紅，燒烤的香味直衝腦門──吃的時候當心燙口！原味就能嘗到鮮軟肉質與粗脆外殼的美妙結合，也可嘗試看看蒜味、哇沙米、咖哩、七味唐辛子、椒鹽檸檬等口味，與蝦子的口感都非常搭配。這樣的懶人美食，最適合逛夜市的時候邊走邊吃。

(圖片來源：ig@kiyo_lovetoeat)
(圖片來源：ig@kiyo_lovetoeat)

店家地址：台中市西屯區文華路39號

營業時間：周一到周日 16:00-00:00

御品元冰火湯圓

(圖片來源：ig@charney_mo)
(圖片來源：ig@charney_mo)

【御品元冰火湯圓】台北總店曾獲2018年米其林必比登推薦，挾帶高人氣進軍逢甲夜市，是來此一定要嘗試的甜品。分店之間口味相同，不過逢甲店的裝潢更漂亮。

(圖片來源：ig@jessica.ca.25)
(圖片來源：ig@jessica.ca.25)

熱呼呼的湯圓舒躺在綿密的剉冰床上，「冰火湯圓」就是要享受兩者之間的冷熱交替。

所有的食材皆是店家手工自製，湯圓皮薄、晶亮而透明，因此從肉眼就能分辨內餡口味的不同，口感軟Q，咬下後濃稠的餡料就會緩緩從破口流出。剉冰使用冰了24小時以上的冰塊，如此才能達到口感綿密，搭配香甜不膩的桂花釀或酸檸檬汁，吃完後毫無負擔，非常舒服清爽。

(圖片來源：ig@jessica.ca.25)
(圖片來源：ig@jessica.ca.25)

店家地址：台中市西屯區文華路127巷2號

營業時間：周一到周日 17:00-00:00

官芝霖大腸包小腸

(圖片來源：ig@wanlinglee6955 )
(圖片來源：ig@wanlinglee6955 )

「大腸包小腸」是道地的台式熱狗，逢甲夜市的【官芝霖】遠近馳名，上遍各大媒體版面。煎台擺滿油亮的糯米腸、香腸，一支夾子迅速地來回烤著，排隊的顧客絡繹不絕。

(圖片來源：ig@wanlinglee6955 )
(圖片來源：ig@wanlinglee6955 )

口味有原味、辣味、黑胡椒、哇沙米、蒜味──蒜味最多人推薦，香腸與大蒜的辛嗆結合得夠味。香腸肥肉均勻、調味不過鹹，烤得適中不乾硬；手掌長的糯米腸口感Q黏，塞滿了菜脯與酸菜，特別的是夾入了帶脆感的小黃瓜，有解油膩的效果。

(圖片來源：ig@stingabc)
(圖片來源：ig@stingabc)

店家地址：台中市西屯區逢甲路(逢甲路、逢甲路20巷交叉口)

營業時間：周一到周日 12:00-01:00

甲文青

(圖片來源：ig@winble)
(圖片來源：ig@winble)

逛夜市手裡沒有一杯飲料實在不對味，【甲文青】可是逢甲夜市數一數二的搶眼飲料店。乍聽還以為是什麼網美飲料店，不過他整體的視覺效果與真材實料強調著每杯飲料都是用心製作的好茶，如此才能成為實力派的排隊名店。

(圖片來源：IG@slimming829)
(圖片來源：IG@slimming829)

菜單品項有採用台灣小農的原味茶，或是各種新奇的創意飲品。

甲文青的吉祥物「雷蒙先生」說：「年輕是檸檬的青色，老年是青茶的沉穩，中年是……」中年是──？中年絕屬招牌飲料「半熟檸檬青」，使用青茶和屏東檸檬，調配比例恰恰好，喝起來甘中帶酸，非常柔順，作為夜市飲料，去油膩相當適合。另外「優格水果」，是現打優格冰沙加上水果醬，真材實料可不是隨便說說，店家在飲品內竟然還放上整顆的新鮮蘋果，好吃好喝又好看！

(圖片來源：IG@slimming829)
(圖片來源：IG@slimming829)

店家地址：台中市西屯區福星路427號

營業時間：周一到周日 10:00-0:00

逢甲夜市什麼都有，這般規模與人潮，也令外國光觀客驚嘆。6間店加這樣吃下來，有主食、小吃、甜點，有傳統也有創新，是剛剛好的滿足。當然，逢甲夜市這麼大，還有很多值得品嘗的美食！下次跟朋友來到這邊，先來踩點這幾間經典，再留一點胃繼續去探索新美食地圖啦。


延伸閱讀>>別再只跑高美濕地！台中市市區一日遊新規劃，照樣讓你玩到翻

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泡芙 逢甲夜市 蛋餅

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