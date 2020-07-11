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蒜香豆干、澎派潤餅必點！ 台中「太原夜市」美食懶人包 串燒也要來一份

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG @5chuw、FB@歐とう桑 蒜香烏龍豆干
▲圖片來源：IG @5chuw、FB@歐とう桑 蒜香烏龍豆干

太原夜市是台中北屯區的新興夜市，許多的店家都在這裡擺攤設點，創新產品與經典美食交織，是台中夜晚美食的明燈，現在就來帶大家看看，太原夜市有哪些必吃的店家吧。

歐とう桑 蒜香烏龍豆干

▲圖片來源：FB@歐とう桑 蒜香烏龍豆干
▲圖片來源：FB@歐とう桑 蒜香烏龍豆干

豆干，是相當常見的經典小菜，但要做的好吃可不容易。歐とう桑遵循傳統工法製作豆干，用數種中藥材滷製，再淋上濃厚的蒜香醬汁，入口時既柔軟又鹹香入味，滷汁在嘴裡爆發出濃郁的中藥香與蒜香，最後還有微微的回甘與豆干本身的香氣陪襯，整體風味豐富，非常涮嘴。

▲圖片來源：FB@歐とう桑 蒜香烏龍豆干
▲圖片來源：FB@歐とう桑 蒜香烏龍豆干

除了豆干之外，歐とう桑還有販售米血與拌麵，真材實料的優質食材與蒜香激盪出全新的滋味，還有超豪華的綜合品項，一次加入了豆干、米血、豆皮、拌麵，是信奉「我全都要」原則的人最好的選擇。雖然都是以最高品質的食材做料理，歐とう桑的食物品項卻都是銅板價，讓喜愛豆干的你也能花小錢輕鬆品嘗。

▲圖片來源：FB@歐とう桑 蒜香烏龍豆干
▲圖片來源：FB@歐とう桑 蒜香烏龍豆干

▲圖片來源：FB@歐とう桑 蒜香烏龍豆干
▲圖片來源：FB@歐とう桑 蒜香烏龍豆干

歐とう桑 蒜香烏龍豆干

營業時間：18:00-0:00 星期二、三休息

三合院專業冷滷

▲圖片來源：FB@三合院專業冷滷
▲圖片來源：FB@三合院專業冷滷

三合院的招牌辣脆腸在太原夜市簡直是無人可擋，那香辣涮嘴的滋味，讓每個來過太原夜市的人都念念不忘。三合院的脆腸經過相當徹底的處理，完全不會有內臟特殊的腥味，只有滿滿的香辣爽脆，他們家的滷汁都經過數小時的熬煮，再將脆腸冰鎮，使脆腸的口感維持在一定水平，品質十分穩定。

▲圖片來源：FB@三合院專業冷滷
▲圖片來源：FB@三合院專業冷滷

三合院的豬耳朵也是一絕，鹹香入味又有微微的煙燻口感，配飯配酒都很適合。攤位的品項眾多，從米腸、百頁、貢丸到雞心、豆皮應有盡有，但每次都能賣到一點不剩，顧客像風捲殘雲般搶購一空，想一嚐這傳奇滋味的人可要來早了，不然只能望著空空如也的攤位嘆氣了。

▲圖片來源：FB@三合院專業冷滷
▲圖片來源：FB@三合院專業冷滷

三合院專業冷滷

營業時間：18:00-0:00星期二、三休息

吾曹手串

▲圖片來源：IG@5chuw
▲圖片來源：IG@5chuw

▲圖片來源：IG @5chuw
▲圖片來源：IG @5chuw

一般的夜市串燒都是先將肉類醃製好，等客人上門了再開始炭烤，這樣肉類比較不容易壞，當然味道也比較不盡人意了。而吾曹手串反其道而行，將最新鮮的食材直接拿來炭烤，邊烤邊抹醬料，倚靠醬料的味道提味，讓顧客吃到最原汁原味的串燒。而這樣的作法導致食材無法久放，必須當天迅速賣完，且當下等候烤製的時間也比較長，不過這般美味絕對值得你等待。

▲圖片來源：IG@5chuw
▲圖片來源：IG@5chuw

店家做出這些犧牲，就是為了讓顧客能吃到食材的原味與他們炭烤的功力，顧客也寧願排隊都要吃到這樣美味的炭烤手串，雖然是夜市的攤販，在料理技術上來說已經是餐廳等級的美味了。同樣的，這家店也是排隊美食，而且很快就賣得精光，不想撲空的人一定要提早來排隊。

▲圖片來源：IG@5chuw
▲圖片來源：IG@5chuw

▲圖片來源：IG@5chuw
▲圖片來源：IG@5chuw

吾曹手串

營業時間：17:30-00:00 星期二、三休息

洪鼎牛蒙古烤肉

▲圖片來源：FB@洪鼎牛 蒙古烤肉
▲圖片來源：FB@洪鼎牛 蒙古烤肉

蒙古烤肉是許多人逛夜市的美好回憶，在大型連鎖牛排店或是鐵板燒店，都會有這麼一道菜，而隨著流行的風潮退去，蒙古烤肉越來越難吃到了。但大浪掏沙，真正的純金留了下來，洪鼎牛蒙古烤肉屹立不搖多年，從文心夜市到太原夜市，其美味是有目共睹的。

▲圖片來源：FB@洪鼎牛 蒙古烤肉
▲圖片來源：FB@洪鼎牛 蒙古烤肉

一樣是那懷念的選菜方式，洋蔥、豆皮、豆芽、九層塔、肉片，想吃什麼就選什麼。火侯的控制與醬料都相當重要，洪鼎牛的蒙古烤肉鹹度適中、份量頗大，一個人吃恐怕還吃不完。當然，價格以夜市來說算是不低，但以餐廳來說根本是佛心價格，洪鼎牛蒙古烤肉的美味程度，私心認為是餐廳等級的。來太原夜市記得來吃份蒙古烤肉，最好三五好友一同分享，不然肚子可會裝不下其他東西喔。

洪鼎牛蒙古烤肉

營業時間：17:30-00:00 星期二、三休息

樂糕 soufflé

▲圖片來源：FB@樂糕 souffle
▲圖片來源：FB@樂糕 souffle

早午餐店那個永遠也點不下去的舒芙蕾，尊爵不凡貴到手抖的舒芙蕾，在太原夜市居然也能吃到，而且一張百元鈔票就能輕鬆入手，簡直讓甜點控痛哭流涕。擔心夜市的舒芙蕾品質不如餐廳？那你就大錯特錯。樂糕的舒芙蕾鬆軟綿密，是真正飯店等級的美味。

▲圖片來源：FB@樂糕 souffle
▲圖片來源：FB@樂糕 souffle

一般會有四種口味可供挑選，原味、提拉米蘇、焦糖卡士達、oreo脆片，其中oreo脆片口味的還是限量版，想吃的人可要來早了。店家的攤位是濃濃的文青風，配上一個個蓬鬆、圓潤的舒芙蕾，看起來相當的療癒，當醬料淋上舒芙蕾的時刻，所有的壓力彷彿都消失了。樂高賣的可不只是普通甜點，更是一種慵懶的氣氛，而這樣的氣氛只有這裡才會有，來太原夜市千萬不容錯過。

▲圖片來源：FB@樂糕 souffle
▲圖片來源：FB@樂糕 souffle

樂糕 soufflé

營業時間：17:00-0:00 不定期公休(詳情見粉專)

紋綻潤餅

▲圖片來源：IG@peitzwu
▲圖片來源：IG@peitzwu

▲圖片來源：IG@peitzwu
▲圖片來源：IG@peitzwu

是什麼樣的潤餅店，從夜市攤販做到有自己的店面？紋綻潤餅美味的秘訣就是現做的Q彈潤餅皮，來店點餐，潤餅皮也都是現點現做，雖然會多等一會兒，但為了這樣的美味卻十分值得。潤餅裡面的餡料更是豐富，想要吃甜吃鹹也都能調整，而包餡料時非常豪氣，把潤餅皮包得滿滿滿，一個潤餅吃下去就超有飽足感，當正餐吃也完全沒問題。紋綻潤餅在太平中山路有店面，太原夜市也有擺攤，想隨時吃到美味潤餅的人也可以去中山路的店面朝聖，味道是一樣的美味。

▲圖片來源：IG@camillashih
▲圖片來源：IG@camillashih

紋綻潤餅

店家地址：台中市太平區中山路三段38號

營業時間：10:30-19:30

不定期於太原夜市擺攤

精選幾間太原夜市的美食店家，仔細一看全都是排隊美食呢。所以要來逛太原夜市，可要做好長期抗戰的準備，畢竟真正的美味是值得等待的！當然夜市裡還有很多值得大家去吃、喝、玩的攤位，等待下回繼續開箱給大家啦。

太原夜市

地址：台中市北屯區太原路三段與環中東路三段

營業時間：17:30-0:00(星期二、三休息)


延伸閱讀>>逢甲夜市6大精選必吃，「炙燒泡芙」最讓甜食控失心瘋！

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蒙古 排隊美食 必吃

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