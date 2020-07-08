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繡球花海＋紅楓葉盛放！南投「杉林溪」避暑美拍必去　還有鳥居日系美景、高山螢火蟲

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
欲在園區遙控無人機空拍需事先申請。圖／飛翔在天際授權
欲在園區遙控無人機空拍需事先申請。圖／飛翔在天際授權

炎炎夏日往山區跑準沒錯！南投除了有堪稱仙境的「忘憂森林」，附近還有充滿原始森林風光的「杉林溪森林生態渡假園區」。如今園內紅楓樹正絕美盛開，搭配繡球花季，形成季節限定夢幻組合，為景點大大加分。若想親眼賞見這幅美景，趕快列入7月出遊的口袋名單就對啦！

圖／飛翔在天際授權
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南投「杉林溪森林生態渡假園區」海拔近1600公尺，為著名避暑聖地。遊客不僅可沉浸在涼爽的森林浴，還有四季花卉可以欣賞，像是綻放中的繡球花海正席捲IG版面，再加上火紅熱情的楓樹，怎麼拍都漂亮。空拍視角還可看見淺色繡球花球與一撮撮嫣紅艷紫的畫面，畫風意外變得小巧可愛，十分療癒。

圖／飛翔在天際授權
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園內花卉中心附近更有最佳日系取景亮點，迷你版鳥居讓人秒飛日本，加上密集爆開的繡球花，完全是美拍秘境。此外，園區周邊也有不少地方適宜順遊，有網友也建議可乘坐遊園車至「松瀧岩瀑布」下車，再一路往下玩，不僅能駐足有「杉林溪首景」美譽的松瀧岩瀑布，往下遊玩還能省下許多力氣，無疑是個輕鬆玩法。

圖／飛翔在天際授權
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白天賞遍花海等大自然風光，還有夜晚獨家美景等著你！「杉林溪」夏季限定的高山螢火蟲已登場，即日起每晚6時50分服務中心前集合，可參加夏季賞螢導覽解說，夜間8時還有星空導覽及天文望遠鏡觀察體驗，日夜皆有浪漫大景值得期待。

圖／愛上杉林溪臉書專頁
圖／愛上杉林溪臉書專頁

杉林溪森林生態渡假園區

地址：南投縣竹山鎮大鞍里溪山路6號

門票：全票250元

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