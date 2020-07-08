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甜點控快朝聖！南投「森林系網美甜點店」，讓繽紛甜食療癒你的心

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

涼涼食茶為草屯市區著名的甜點店，開業一年多，是由一對姐弟共同經營，店內佈滿清新的植物擺飾，以大片白色牆壁為基底，搭配些許圖紋磁磚，牆上還掛有紅鶴綠葉畫框以及手繪塗鴉牆，除了店面裝潢風格吸睛，甜點也深受大家好評，餐點食材都是店家親手製作，絕不馬乎，濃郁的冰淇淋，加上沁涼的飲品，讓你進入店內享受著別有一番的歐式異國風情。

一進門櫃檯人員熱情招呼客人，濃郁的咖啡香味撲鼻而來，讓人心情很愉悅。

室內座位區給人溫馨的感覺，桌椅採用歐式傢俱古典的款式，搭配唯美燈光，將植物佈置在隨處可見的位置，在此處坐下來喝上一杯咖啡，與朋友閒話家常，讓人感到相當放鬆。

室外座位區風格截然不同，採光明亮，擺放幾張木桌椅，地板則是以花磁磚做為搭配，當然綠色植物更是少不了，是許多網美前來拍照的位置之一。

伯爵戚風蛋糕

咬下一口散發出淡淡的茶香氣，戚風蛋糕口感相當綿密，頂端淋上奶油做點綴，可口的模樣讓人垂涎欲滴，甜而不膩的風味，值得你一試。

泰式重乳酪蛋糕

泰奶口味的重乳蛋糕，絕對會讓泰奶控失心瘋！味道非常濃郁，綿密的口感搭配底部的核桃，吃起來清脆且香氣十足。

草莓優格果昔

沁涼的草莓果昔，味道滑順，口感扎實，粉色外觀深受女性顧客喜愛，甜甜的價格也很實在。

甜甜圈＋草莓冰淇淋

療癒系甜點首選這款！Ｑ彈的甜甜圈，配上店家自製的草莓冰淇淋，風味相當濃郁，多層次的口感讓你一次擁有。

萊姆水果冰茶

酸酸甜甜的水果茶，外觀視覺讓人涼爽，喝起來微酸且爽口，炎熱夏天最適合來一杯消暑解渴。

店家菜單

涼涼食茶

店家地址：南投縣草屯鎮虎山路742-1號

店家電話：0492327415

營業時間：週二至週日11:00am - 20:00pm

均價消費：每人低消一杯飲品

停車資訊：建議停在草屯公有立體停車場(步行約兩分鐘)

粉絲專頁：https://bit.ly/3eRApVz


延伸閱讀>>延伸閱讀//草屯肉圓唯一代表！四代傳承的百年美味【草屯肉圓李】

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