太浮誇！太平40年傳統古早味冰店「近30種澎派配料」任你搭

嘉良冰鎮太平總店

位於太平舊市場裡，擁有40年歷史的傳統冰店─嘉良冰鎮，以真材實料、古早味製法的冰品聞名，光是手工配料種類就能讓你挑上大半天，每逢假日店裡總是大排長龍，夏季每天還能賣上千碗冰！平價實惠的冰品與飲品深受老主顧的愛戴。

嘉良冰鎮最熱銷的品項就是三種冰，可別小看三種冰好像只能配三種料，店裡多達20幾種配料可以擁有上千種的組合方式，所以又別稱千冰味呢！

雖然位於舊市場裏頭，但是工作檯非常乾淨整齊，給人感覺十分乾淨清爽。

配料多到鏡頭塞不下，就知道配料數量有多誇張。

冰箱裡放滿了新鮮的水果，衛生、保鮮都看得見。

店面後方擁有嘉良冰鎮專屬的備料區，可看見檯面上許多鍋子正在準備配料，滾燙的大鍋裡熬煮的是人見人愛的珍珠。

熬煮珍珠相當費工夫，時間要抓得剛剛好才能品嘗到最佳口感，珍珠過軟或太硬都不好吃，一會兒火要夠，但也不能讓水濺出來，不時還要撈掉上頭的泡泡，但為了給顧客們呈上最美味的配料，老闆認為辛苦付出是值得的。

除了檯面上看到的配料，重要配角─糖水也都是每日早上製作的喔！為了讓糖的味道更香醇，會先將砂糖倒在鍋裡做拌炒，這個步驟又稱為「炒糖」，這時火侯的控制就很重要，也能看出功夫究竟精不精。當糖融化差不多的時候，再倒入滾燙的熱水，讓兩者融再其中。

看看那個糖水色澤，淋在雪白的剉冰上，天啊！看著看著口水都快流下來了，幸福的滋味想必就是如此吧。

傳統剉冰店最要求的就是真材實料，嘉良冰鎮的配料包含紅豆、綠豆、花生、地瓜、鳳梨、芋頭，甚至湯圓和芋圓...等，幾乎都是自己找原料，從無到有純手工製作而成，為了達到「料好實在」，幾乎將所有成本都砸在食材上， 也因為是古法製作再研發，這裡的配料都具有獨特風味與特色，經過40年考驗的傳統古早味冰店，仍在此處屹立不搖，便可猜想到它肯定有什麼過人之處。

店內的綠豆別於許多市售綠豆的口感，吃起來更為軟嫩順口，而這都得歸功於繁複的備料程序，像是開鍋的綠豆，最後會再倒入一定的砂糖比例，悶一會兒，這才宣告完成。

嘉良主打的紅豆配料，如同悶煮綠豆的繁瑣工序，也是每天早上現煮備料的唷！剛開鍋那一刻，濃郁的紅豆香氣立刻撲鼻而來，都還沒將紅豆入口，就能預想到大口咬下的美妙滋味！

嘉良冰鎮點單率最高的配料非紅豆、綠豆、鳳梨酸梅、湯圓和芋圓莫屬！光看著檯面上的配料就垂涎三尺，每樣保證都讓你讚不絕口！像是芋圓的味道和口感，完全不輸給台中在地有名的東東芋圓和老芋頭，甚至有些配料還過之而無不及呢！

嘉良冰鎮的芋圓特別Q彈，味道帶有微微芋頭、地瓜的香氣，吃起來的口感和用化學香精增色、增味芋圓截然不同，從洗地瓜、芋頭，揉團、到成品切成一小塊一小塊，完全都是純手工製作， 也因此可發現到芋圓的形狀與大小都不一樣，雖然無機器裁切般那方方正正的漂亮外表，但在這裡，你可以感受到手作的溫度，最厲害的是，他們在製作過程特別多了一道工序，即使浸在冰水一段時間，芋圓也不會變硬，還能保留QQ的口感呢。

招牌紅豆配料，特選台灣當季品質好的紅豆，和綠豆一樣，使用獨門熬煮方式，保留紅豆的香氣和軟嫩口感，吃起來相當綿密順口，裡頭添加的市售糖更是指定台灣的供應商，而非國外進口，也因為台灣的蔗糖較香，讓紅豆吃起來更加香甜，嘉良冰鎮光是一年用掉的紅豆，就高達2000斤呢！

看似簡單的鳳梨酸梅，可不容小覷，酸梅是店家每年4月親自到南投信義採買生梅回來釀製，且耗時一整年的時間，才能看見眼前的配料，現在來店裡看到的鳳梨酸梅可都是去年製作的呢！酸梅搭配古法煮製的鳳梨，帶點鹹甜鹹甜的滋味，讓人回味無窮。

煮得白胖可愛的糯米湯圓，一樣都是店家純手工製作，口感比起芋圓更加的Q彈，且帶點嚼勁，米香氣在嘴裡飄散開來，每一口都可以感受的到超Q嫩的口感。

介紹完幾樣人氣配料，接下來就來看看店裡人氣的甜品吧。

傳統古早味豆花

吃冰前不如先來碗豆花！為了保持豆花的冷度和鮮嫩口感，會先在底下鋪上一層冰，再將豆花一層一層疊上去，最後放上招牌配料與淋上糖水，香甜冰涼的豆花就做好了！

嘉良冰鎮的豆花可以自選三種配料，這次搭配手工芋圓、花生和大豆，豆花吃起來滑嫩古溜，在口中化開來，能感受傳統的好滋味，品嘗起來不會膩口，讓人一試便深深愛上。

三種冰(千冰味)

三種冰是嘉良冰鎮最熱銷的冰品了，多達20幾種配料任搭任選，每次來吃都可以隨心所欲地任意搭配，就算吃上好幾年也都不會吃膩。

雖稱「三種冰」，嘉良冰鎮卻很阿莎力的讓客人任選多項配料，4種、5種甚至6種，在碗公還裝得下的許可範圍，店家可是很樂意幫你把配料加滿加滿呢。

嘉良懶人冰

嘉良懶人冰，主打的就是現切水果和手工配料的組合，也是店裡的熱門冰品喔。

看看這個剉冰山，還真是嚇人！先將水果一層一層的鋪在冰上，最後放上配料，看到最上層的大豆慢慢流下來，也忍不住擦了一下口水…這懶人冰的料真的多到誇張！哈密瓜、芒果、木瓜、西瓜、湯圓、珍珠、大豆，天哪！真的是誠意十足，清爽營養又美味，難怪叫做懶人冰，因為只要點一碗就可以吃到各種好吃的配料及當季新鮮現切水果，大大滿足你的嚼感慾。

紅豆牛奶冰

讓店裡每年熱銷2000斤紅豆的元兇就是這碗了，光是站在店裡一下下就可以聽到很多客人喊「老闆！一碗紅豆牛奶冰！」，看看那個紅豆的量和濃醇的煉乳慢慢淋在上方…好逼人！

店家精心熬煮的紅豆，大顆鬆軟呈現半紅豆泥的狀態，雖然軟嫩卻不會全部糊在一起，最後再淋上甜滋滋得煉乳，吃過的人保證都會「答舌」。

紅豆湯

煮得軟嫩綿密的紅豆，淺嚐一口便能感受到濃濃的紅豆香氣，紅豆湯喝起來香甜濃郁，不管是冰冰的喝，或是來熱湯暖胃，都讓人心裡甜滋滋的，炎炎夏日，更是適合來碗紅豆湯消消暑氣呢。

除了販售冰品項目，店內的現打果汁也是超熱門品項，主打不添加任何一滴水，喝到的全是水果本身的風味，別在老是一天一杯手搖飲啦，換個健康路線，到嘉良來杯新鮮現打果汁吧！

酪梨牛奶

這裡的酪梨牛奶竟然還加了布丁！入口就能嚐到些許布丁的甜味，巧妙地蓋掉酪梨本身帶有的特殊味道，加上酪梨本身順口濃醇的口感，和加牛奶做搭配出完美的香濃組合，讓人意猶未盡。

欲呷涼欸，就來太平的「嘉良冰鎮」，具有創意又擁有傳統古早味口感冰品，不乏有許多特色飲品，像是「腦殘紅茶」、「古早味青草茶」等，都是獨家熬煮的好滋味。便宜實惠的價格，隨點隨吃，都能讓你清涼一夏。

休假到大坑爬山、到大坑情人橋約會拍照、或是來到太平你怎能錯過！來附近的「嘉良冰鎮」這難得一見的「澎派古早味」吧！

店裡的座位以四人座為主，開放式的空間讓人感到非常寬敞舒適。

嘉良冰鎮(創始店)

店家地址：台中市太平區中山路三段51-3號

店家電話：04 2278 4941

營業時間：11:00–22:00

平均消費：$40

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：https://bit.ly/2wjEQHn

嘉良冰鎮(太平二店)─(另有銷售雪花冰）

店家地址：台中市太平區太平路623號（主幼商場正對面）

店家電話：04-22761718

營業時間：11:00–22:00

平均消費：$40

停車資訊：路邊停車





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