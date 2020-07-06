台中不夜城的夜生活4+3提案！ 夜景咖啡廳&深夜咖啡館推薦

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首圖/IG @daisyymama

每到別的縣市旅行，總捨不得太早入睡，害怕閉上眼會錯過這正開始好玩的城市，去過台中不下十次，確實是夜晚燈火最通明的地方，夜景咖啡廳也如雨後春筍般地出現。以前我喜歡找個舒適的景觀咖啡廳，從在半山腰往下看市區的點點繁星，近幾年變得喜歡到深夜咖啡廳，點一杯咖啡，看著店裡人來人往，聽著大家的故事，用咖啡敬生命，你呢？喜歡怎麼度過夜晚。如果還沒有想法，不如就跟著我的步伐走吧。

#夜景咖啡廳

眺高 STAY WITH MOUNTAIN

這間位在中科大後山的景觀咖啡廳，是台中市區規模最大的景觀餐廳，遠遠的便能在山坡上看見它佇立在半山腰，寬廣的停車場對於開車前來的人相當友善。眺高的外觀看起來就像一棟別墅，純白且典雅，不過走進室內，則是清水模建築的風格，空間寬敞又簡單，內外風格不大同。

圖 / IG @daisyymama

從室內要到室外，會通過一大片玻璃帷幕，夕陽西下時的光線被折射的撒落在地面，不管室外室內都有很棒的風景能欣賞。貼心的店家，規劃一區兒童遊戲區，讓前來約會的家長，不必擔心孩子無聊，此外也有特別設置很多包廂，是和家人朋友聚會，如果有需要都能先電話預約唷！

圖 / IG @shushumacc 圖 / IG @beautyliao

室外的用餐區分成幾個部分，有舒適的沙發椅，也有度假風的躺椅，或是夜景第一排的高腳椅，遼闊的北屯市景，更是一開門就快滿桌，室外的用餐區不提供正餐，因此若想好好享受美景又不餓肚子，記得先吃點東西再上來，點杯飲料就能悠閒的享受美景拉！

圖 / IG @fei__fei__

地址｜台中市北屯區廍子路700巷11弄36號

電話｜04-24390886

營業時間｜平日：PM 4:00 – AM 12:00

假日：PM11:30 – AM 12:00 週一公休

啡文學夜景咖啡

對於夜景咖啡廳的要求不會太高，有地方舒服的坐著看風景就有基本分，啡文學如何將近滿分肯定是它更多用心。在半山腰上看見一台巴士，不是拋錨了也不是在路邊停車，而是出產咖啡和餐點的秘密基地，占地很廣，貼心的分了樓層，隔開吸菸區，讓享受美景之餘，不會被一陣煙味飄來壞了氣氛。

圖 / IG @jiajun0118

除了巴士是一大亮點，愛看神隱少女的你也不能錯過，將無臉男畫在鐵皮屋上，手上還端著一杯咖啡相當逗趣，望向巴士讓我想到電影中的那一幕，被帶到錢婆婆家目送千尋離開的場景。這裡光害少，能夠看清楚天上掛著幾顆星，拿出手機對照找星座，有著年輕人愛的文青風，絕對是它的一大賣點。

圖 / IG @angel85423 圖 / IG @angwe_linlin

地址｜台中市龍井區中埠路旁

電話｜0988-002365

營業時間｜PM 18:30~ AM 3:00

黑森林景觀咖啡

這間今年二月才開幕的黑森林景觀咖啡，最著名的是那三角形的建築設計，採清水模設計外牆，整體顯得氣派又寬敞，室內挑高讓三角的設計更有美感，大量使用落地窗因此採光非常好，不管怎麼拍都好看！一樓屬於室內餐廳，用餐限時兩小時， 二樓則是露天沒有限時。

圖 / IG @eight1010

這裡的夜景不像其他有居高臨下的美感，中間隔了點距離，才看的到市景的繁星點點，儘管如此遠離市區空氣也格外清新，仍舊是大家夜晚朝聖的地方，離久天黑森林景點近，不仿可以安排半天的行程，晚上到這休息看夜景。

圖 / IG @qna_chen

地址｜ 台中市沙鹿區竹林里都會園路2233巷200號

電話｜04-2631-9588

營業時間｜PM 17:00 – 24:00 周二公休

覓覓基地-帆杋望海

這間位在半山腰的夜景咖啡廳，用繽紛的貨櫃屋所打造，白天來訪才能目睹建築的美貌，老闆本身學建築，在打造這間店的外觀下了不少功夫呢！座位分為室內及露天兩種，不過夏天當然就要到戶外去一飽眼福阿。主打180度的全屏夜景，完全沒有遮蔽物，可以一覽無遺的將整個沙鹿區的夜景和高速公路盡收眼底。

圖 / IG @hongruru0526 圖 / IG @hongruru0526

特別可愛的是店裡提供LED的氣氛燈，造型像蠟燭，可以自行拿取放在室外的桌上，果真別有一番風味。也因為鄰近大學，又有免費的停車場，是大學生們的最愛，假日人潮比較擁擠，平日來才能搶到夜景第一排的好位子，而且下午就開放了，早點上來可以連同夕陽美景一同欣賞唷！

圖 / IG @ju_ju2319

地址｜台中市沙鹿區榜文路88號

電話｜04-26335199

營業時間｜週二~週日，PM 4:30~AM 00:00 週一公休

#深夜咖啡廳

細水焙煎所

在美術館的巷弄中，在一個不起眼的轉角，招牌簡單到很容易被忽略，鐵門半開心裡的聲音打破了沉默，這真的是間咖啡廳嗎？鐵門進去有個小庭院，放著竹編椅和木板凳，和一些植物點綴綠意，再來才會進到店內，裡頭不大約莫10個位置，平日採預約制，假日現場排隊，希望大家都能度過緩慢的日常。

圖 / IG @karenliu60

店裡頭的空間很有趣，古色古香的文物隨處可見，獨立書櫃放了許多雜誌，還有一整排的小日子，一旁擺了小沙發，讓人想窩在那兒哪都不用去！

圖 / IG @karenliu60 圖 / IG @karenliu60

飲品方面咖啡200元，能喝到3種口味，對於咖啡成癮的人來說很貼心，搭配店裡的點心，幸福就是這麼簡單。細水，看似無意義，但後來想想無論是細水流長的愛情，或是看似平淡的生活，都要像手沖咖啡一樣，慢慢地流慢慢地沖，然後細細品味。

圖 / IG @karenliu60

地址｜台中市西區五權西六街82巷21號

營業時間｜12:00~18:30

啥！顛覆吧。

藏在大樓底下沒有招牌的咖啡廳，走過會錯過，路過不知道經過的店，厲害在哪？有年輕的型男老闆，特色的咖啡，例如：黑糖espresso粉粿，還賣月票，讓你想喝隨時前來。特別是吧檯後方的牆面，那個綠不是墨綠多了一點活潑的特性，伴隨店貓有著歐洲宮廷式的沙發，一切顯得合理。

圖 / IG @tata__food

地址｜台中太平區立功路288號

電話｜0980-668-507

營業時間｜20：30～02：00

黝脈咖啡

這間百年歷史老宅的咖啡廳，前身是「何藥局」，店內擺滿大大小小的古董咖啡器具，就像是咖啡博物館一般，再加上紅磚砌成的拱門，瞬間有回到過去的錯覺。這裡賣的咖啡，沒有制式化的價格，也沒有菜單，你只要走進店裡，付200元的場地費，這裡隨你玩！咖啡隨你喝，並採用小費制，大家自由心證，這杯咖啡值你花多少錢，就給老闆多少錢。

圖 / IG @kevin.19991023 圖 / IG @zero_life_boho

此外，店貓很親人，也是店裡的一塊活招牌！黝脈咖啡不定期會舉辦些藝文活動，像是電影欣賞或是咖啡工作坊，讓大家在這巴洛克式建築中，品嘗咖啡也一邊洗滌心靈。

地址｜ 台中市中區成功路 253 號

電話｜0900-627-253

營業時間｜AM11:00 ～AM 2:00

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