全台首座海邊露營進駐台中！「向海那漾」 開幕優惠下殺3折起，獨享五星級設施再爽玩海水浴場

你有聽說過結合生態旅遊、親子教育、泳池戲水與露營活動的新型海邊度假勝地嗎？位於台中大安的「向海那漾」，是全台首座合法的海邊豪華露營度假營區，坐擁高達32座生態旅遊Glamping豪華露營帳篷，多元客製化設施與絕美的海洋生態景緻，絕對可以是一趟奢華滿足的露營體驗。7月1日開幕至7月15日預定還能獨享開幕價下殺3折起優惠，即刻立馬搶訂！

圖／向海那漾 Nayang Beach臉書粉專

台中「向海那漾」用超過2500萬元的預算打造，共有四種風格不同的帳篷，包含汕海、禾風、風野與納海木屋帳，每種帳篷都有不同風格與容納大小的特色，可以滿足不同人數的床型考量，像是「汕海豪華露營帳」搭配木質地板與頂級帳篷帆布製作，空間寬敞且設備奢華，適合2至4人入住；又像是「納海木屋帳」，採用挑高格局，放眼望去，180度的湛藍絕美海景映入眼簾，是喜歡海景遊客不能缺少的營帳選擇。

圖／向海那漾 Nayang Beach臉書粉專

而「向海那漾」的帳篷都是採用法國進口頂級帆布縫製而成，其材質可以防火、抗紫外線還有降噪功能，不像一般露營的樸素，室內空間寬敞，配有沙發、床墊與寢具，更驚豔的是，還配備冷氣與電風扇，除此之外，衛浴設備也是獨立空間，附有淋浴與馬桶設施。園區還有景觀餐廳可供選擇，一般訂房還包含早餐。

圖／向海那漾 Nayang Beach臉書粉專

圖／向海那漾 Nayang Beach臉書粉專

這回推出的「 大安開賣啦！」開幕限時優惠專案，提供汕海、禾風與風野等三種房型，定價14000元的汕海四人帳，直接下殺將近3折，每人只要1250元就能入住。另外，園區除了露營之外還能烤肉，也備有戶外戲水區，若是單純想游泳的民眾，上午8時至17時，全票只要100元，學生更只要50元。同時園區也開放像是 「紅樹林生態園區」、「水蓑衣生態教育園區」與「高美濕地」等地的參觀，每個預約時段限量10人，採預約制。更多開幕限時優惠，請上官網或臉書粉專洽詢！

圖／向海那漾 Nayang Beach臉書粉專

向海那漾 Nayang Beach

地址：台中市大安區北汕路86號巷1號

電話：04-2686-8513

官網：https://booking.taiwantravelmap.com/user/project_list.aspx?m=885&p=10012&lg=ch

圖／向海那漾 Nayang Beach臉書粉專

圖／向海那漾 Nayang Beach臉書粉專

延伸閱讀：

．打開營帳欣賞大片海景！ 墾丁貓鼻頭「海角獨門獨戶Villa露營」7/18試營運

．「振興三倍券」加碼懶人包／全台夜市商圈加碼！消費打折、超值組合，買愈多抽獎愈多