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彰化「漂流木美景＋向日葵花海」仙度破表！ 濕地版忘憂森林超好拍
南投「忘憂森林」雲霧圍繞加上枯樹倒影的夢幻景象，被許多人形容為人間仙境，但彰化其實也有濕地版忘憂森林，美度毫不輸陣。「福寶濕地」大片漂流木景觀及季節限定的向日葵花毯，怎麼拍都漂亮，難怪近兩年漸漸躍升為IG打卡熱點！
福寶濕地鄰近鹿港，位於彰化福興鄉，現場共有由近400枝漂流木打造的裝置藝術座標，每柱高度參差不齊散佈各地，意外形成了壯觀場景，也與忘憂森林神似。而原本偏荒涼的淒美氣息景點，在滿開綻放的向日葵點綴之下，彷彿注入新的活水，化作另一風格的吸睛畫面，超適合美拍。
目前向日葵盛開得十分耀眼，步道兩旁皆長滿紫斑向日葵，最美花期約為一個月，為此處增添了取景亮點。除了枯木地標及花海，福寶濕地其實為知名賞鳥勝地及牡蠣盛產地，下午後前往還有機會待到傍晚賞夕陽，趕快納入暑假出遊必去清單吧！
福寶濕地
地址：彰化縣福興鄉新生路臨63號
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