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住進「巨型蘋果屋」賞星星、伴森林花園入眠！最夯高山露營每人千元有找
「巨型蘋果」現身高海拔！福壽山農場露營區近期打造全新「蘋果紮營帳」，紅彤彤的蘋果造型屋可愛指數爆表，讓大人、小孩都忍不住童心大發。本次趁著夏天來襲加碼祭出「消暑價」，即日起至7/23，可享平日每帳1800元、假日每帳2000元優惠價。每間開放2人入住，代表最低不到千元，即可走進蘋果世界，順勢探索周邊環境絕美風光。
福壽山農場可謂全台海拔最高的露營區，居高臨下的地理位置也擁有高山景觀及各色花海，尤其櫻花季和魯冰花海皆是人氣亮點。因地點位於中央山脈與雪山山脈群峰間，也有「脊梁山脈的森林花園」之美譽。如今新增萌翻天的蘋果紮營小屋，讓大家親近大自然之餘，也能在吸睛的造型帳內入睡，夜晚同步盡享滿天星空，避暑又療癒！
「蘋果紮營帳」優惠適用於線上或電話訂位，每個蘋果帳可住2人，但提醒大家帳內無附衛浴設備及寢具，記得自行攜帶睡袋、棉被等。喜歡山脈戶外旅遊的人或簡易露營愛好者，絕對不要錯過啦！
福壽山農場
地址：台中市和平區福壽路29號
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