台中隱藏版伴手禮！ 網銷萬桶「馬蹄酥」超美店面必拍必買

「晨牧」位於台中親親影城附近的巷弄裡，每天下午走到附近便可聞到麵包剛出爐的香氣，不自覺會被它所吸引進去。店裡的裝潢簡單清新，很有歐式下午茶的氣息；大面積的玻璃落地窗讓陽光直撒了進來，映射在麵包上，好似由太陽的溫度去烘烤一般，麵包香氣飄散著整間店。

從網路到實體店面開業是一件不容易的事，但也感受的到「晨牧」極力想將這原始的滋味帶給更多人。天然的材料不容易做出鮮豔、濃郁、香氣持久的麵包，但吃過一次你會發現，天然原味的食材比起人工，更加自然芬芳，也更加溫潤不刺激，就像加工過的奶粉和現擠的牛奶，口感就差上好幾倍。

老闆非常熱衷於製作麵包，而且堅持「純手工、純天然的製作」，連麵團的奶油都是採用乳糖不耐者可食用的「無水奶油」和「發酵奶油」，而不是一般常用的便宜酥油。常常我們追求過度的香氣和口感，卻在不知不覺中危害著身體，當發現香氣的來源是人工調味、裏頭的奶油是較不健康的酥油，這麵包好像就顯得沒這麼美味。

「對食材的選用，是晨牧對烘焙的堅持，亦是對孩子的承諾。」老闆堅定地說，或許我們都能透過晨牧再次感受到，在這追求快速的時代中，能慢下腳步擁抱食物原始的風味。

法式馬蹄酥

網路熱賣萬桶的馬蹄酥早已是來到晨牧必買的商品，主打無添加任何香料、色素、香精，麵粉也特別經過挑選，採用日本奧本麵粉、水手牌麵粉，是一種甘甜味十足的小麥粉。口感多層鬆軟，吃起來神似蛋捲，但不會像蛋捲這麼油，且較有厚實感，每一口都非常扎實。因為採用無水奶油製作，吃起來雖不會像加入酥油般這麼酥脆，不過順口不油膩、香甜味厚就是它的特色。

馬蹄酥有七種口味，「芝麻、抹茶、巧克力、海苔、香蔥、青檸、黑糖」，每種口味各有其獨特的魅力。裏頭的蛋香關鍵就在於「原料精選」，使用玫瑰鹽取代精鹽，原料厚本厚實，提升口感的層次，當下午茶小點、或是送親友當伴手禮都很合適。

雪漾Q餅

長相神似馬卡龍，裡頭很有創意的包裹雪Q餅，外表繽紛甜美，口感細緻且味道香濃。因為多了雪Q餅這個內餡，更添增不少層次口感，軟Q中略帶嚼勁。晨牧的雪漾Q餅有4種口味，還有販售隱藏版「撞色」系列，幸運的朋友來現場或許能遇到喔！

▲要做好一個雪漾Q餅可不容易，稍有一點塌陷、破損、沒裙腳，賣相就不美觀了

椰糖曲奇餅

光看外表就覺得很細緻的餅乾，不同於一般餅乾的脆度，口感酥鬆，入口即化，帶著純粹的奶油和麵粉香氣，滋潤著每個人的心靈。

晨牧的曲奇比較特別在於，它裏頭放的糖是使用椰糖，而非砂糖，升糖指數特別低，連糖尿病的人都可食用，吃起來不會太無味，甜度屬於正常甜，也因為這款曲奇健康又養生，每天剛出爐就有很多人在網路詢問。

甜點

炎炎的夏日，就是需要來一點冰涼的糕點消消暑氣。晨牧的糕點也皆用「無水奶油」、和「發酵奶油」製作，對乳糖不耐又喜好吃甜食的人來說，可說是一大福音。

芒果奶酪(季節限定)

香甜濃郁的奶酪上頭撲滿盛夏的寵兒—芒果，溫醇的口感和芒果清甜巧妙結合，奶香味十足，每嚼一口，幸福感便油然而生。一般的奶酪放的可能是芒果製成的果泥，而晨牧則是直接在上頭鋪滿一塊一塊的芒果，沒有多餘的糖和人工香精，吃起來更加天然爽口。

芋泥拿破崙

拿破崙蛋糕就是一種包著千層酥的蛋糕，在法語中又有一千層的意思。海綿蛋糕夾層包覆著香濃綿密的芋泥，入口即化；裏頭的蛋奶餡和千層酥皮，混搭出革命式的味覺饗宴，每當咬一口，酥皮便應聲裂開，發出清脆的聲音，搭配著綿密鬆軟的麵包本體，軟中帶酥脆；綿密中帶扎實，多元豐富的層次口感讓人回味無窮。

輕乳酪蛋糕

不同於拿破崙蛋糕的層次感，輕乳酪蛋糕顯得單純、細緻輕盈，不用特別經過咀嚼，含在嘴裡便像棉花糖般化開，輕柔的口感如同雲朵一般。味道上也不會過於濃厚，恰到好處的乳酪香氣綿密香甜，較特別的是，咬下一口還吃到葡萄乾，有種畫龍點睛的感覺，十分驚豔。

蜂蜜蛋糕

蜂蜜蛋糕比起輕乳酪蛋糕，口感又更加扎實些，香醇濕潤、又極富彈性，細細品嘗，還可以嚐出天然蜂蜜細緻的甜味，同時伴隨著濃郁蛋香。不像有些蛋糕表面有黏稠的糖分結晶，晨牧的蜂蜜蛋糕香甜由內而外，均勻的撒在每個角落，就像渾然天成般，這時如果來杯熱呼呼的無糖好茶，就更加享受了。

麵包類

除了蛋糕美味以外，麵包區的實力也不容小覷，尤其在養身歐式麵包上，外表看似不起眼，裏頭蘊藏著不少驚喜，讓你每一口都吃的出真材實料，味蕾感受到原始的美好。

紅酒蔓越莓

蔓越莓的酸甜口感伴隨著淡雅的酒香，口感鬆軟、富有嚼勁，麵包瀰漫著小麥特有的麥香，每一口都可以品嘗到蔓越莓粒果肉，沒有過多的裝飾和添加物，樸實又單純的美味，就像戀愛中的穩定期一樣，靜靜地體會彼此的美好。

裸麥無花果

裸麥麵包吃起來扎實飽滿，份量十足且富有咬勁。雖然厚實，卻不失軟Q感，在唇齒咀嚼之中能感受到一股淡淡的麥香；混合著無花果和蔓越莓，讓低甜度的麵包添增許多果乾的香氣，愈嚼愈香，愈嚼愈入味。

小餐包

晨牧還有販售方便攜帶的小餐包，小巧可愛的外表非常討喜，很適合在出遊的時候當小點心。這裡分別有販售兩種口味，一種是黑眼豆豆、另一種是羅勒起司。

黑眼豆豆

從咖啡色的外表就可以知道裏頭包的是巧克力。巧克力內餡略帶苦甜，吃得出一顆一顆濃郁的巧克力豆，甜度適中、香氣飽滿，是一款大人小孩都喜歡的口味。

羅勒起司

羅勒麵包剛拿到的時候，便可聞到羅勒濃郁又清爽的香氣，結合羅勒葉和乳酪丁的完美搭配，第一口先感受到蒜味鹹香的內餡，爾後慢慢帶出小麥的清甜，濃郁青醬香氣在嘴裡久久不散。

鮮奶吐司/英式吐司

鮮奶吐司製作時以牛奶代水，本身帶有微微的奶香；吐司較一般濕潤，壓下去還會回彈，組織細緻、口感酥軟，單吃就很美味；另一款英式吐司則是主打無蛋、無奶，味道更加單純自然，口感香軟，素食者皆可食用。

旁邊還有販售許多精緻小餅乾，不只提供零售，還可做成精美包裝禮盒，遇到年節想找伴手禮的朋友可就不用發愁了。

店裡的配置裝潢如同他們的麵包簡單純淨，不時有綠意點綴，保有大自然環境特有的質感和溫度；店內麵包的品項雖不多，但品嘗過後，個個皆會讓你有一種驚豔感，可以充分感受到裡頭注入老闆滿滿的用心。

現代人已從早期便宜求溫飽就好，到現在追求品質和養身，愈來愈多食品主打「低糖」、「低脂」，如果你也注重天然、喜歡麵包本身的香氣，那可別錯過這間靜靜佇立在巷弄裡的「晨牧手作烘焙坊」。

晨牧手作烘焙坊

店家地址：台中市北區瑞祥街16號

店家電話：04 2233 7471

營業時間：12:00-21:00

平均消費：$50

停車資訊：路邊停車





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