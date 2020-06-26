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入門到老手級都有！台中「大坑步道」全解析，爬完來碗清涼手工芋圓冰

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
▲五號步道；圖片來源：IG@yhl.17；▲四號步道；圖片來源：IG@lyn_ny1
▲五號步道；圖片來源：IG@yhl.17；▲四號步道；圖片來源：IG@lyn_ny1

平常久坐辦公室，又沒有運動習慣的話，身體都會感覺變得十分僵硬，來到週末是時候規劃活動一下筋骨，準備去爬山和踏青了。大坑風景區相信大家都不陌生，也有台中的後山之稱，若是想爬山看風景，這裡可說是最適合的地方。但大坑步道難度不一，高難度的步道的挑戰性也很可觀，出發之前先來了解一下吧！

▲圖片來源：台中市政府觀光旅遊局
▲圖片來源：台中市政府觀光旅遊局

難度新手級：6、7、9號 (平緩且好走，老少咸宜的休閒路線)

▲九號步道；圖片來源：IG@kimi.1022
▲九號步道；圖片來源：IG@kimi.1022

▲九號步道觀景台；圖片來源：IG@kimi.1022
▲九號步道觀景台；圖片來源：IG@kimi.1022

6.7.9三條步道較為平坦、易走，適合全家人出門踏青，或是想輕鬆散步的人。6號步道可抵達觀音亭，區內擁有涼亭與兒童遊憩設備等硬體設施，週末有時會提供早餐；7號步道植物種類豐富，可抵達台中縣市交界處、知名景點風動石；9號步道停車方便，採用木棧道與木階梯的複合方式，很適合第一次來大坑爬山的朋友。

難度初學者級：1、8、10號 (大致平緩，部分路段有坡度)

▲十號步道；圖片來源：台中市政府觀光旅遊局提供
▲十號步道；圖片來源：台中市政府觀光旅遊局提供

▲八號步道；圖片來源：IG@cj_yang_
▲八號步道；圖片來源：IG@cj_yang_

1號步道在5、6月有油桐花綻放，整體景觀也有如熱帶雨林般蓊鬱，相當適合熱戀中的男女前來，氣氛浪漫；8號步道的特色，就是穩健式的地形，一半是枕木一半是道路的步道，但在風動石附近較陡，故歸類在此，其實長度不長約0.3公里，適合想輕鬆享受芬多精的人；10號步道分成竹林步道、相思林道、九重葛花區、菇婆芋生態區、峭壁雄峰等，豐富的生態也很適合一家人前往，享受多變的自然樣貌。

難度挑戰級：3、5號 (有些崎嶇，平常有在運動的人較為適合)

▲五號步道；圖片來源：IG@ff25684393
▲五號步道；圖片來源：IG@ff25684393

▲五號步道；圖片來源：IG@yhl.17
▲五號步道；圖片來源：IG@yhl.17

▲五號步道；圖片來源：IG@yhl.17
▲五號步道；圖片來源：IG@yhl.17

3號步道介於海拔415至795公尺之間，步道大多行經在山稜線上，沿途樹木也較稀疏，不同於其他步道的遮蔭，行走這裡時可要記得做好防曬，這是一條能夠欣賞各種鳥類的路線，所以也吸引不少攝影玩家前往；5號步道景色相當美麗，有多一個眺望點能一覽市區美景，海拔介於595至859公尺之間，是屬於南北縱向的步道。

難度老手級：2、4號 (有陡坡需要攀登，經常運動或熟練登山者較適合)

▲四號步道；圖片來源：IG@lyn_ny1
▲四號步道；圖片來源：IG@lyn_ny1

▲四號步道陡坡；圖片來源：IG@yalin_1203
▲四號步道陡坡；圖片來源：IG@yalin_1203

2號步道介於445至745公尺之間，適合想鍛鍊體能的人，其中最考驗腳力與體力的，就是步道中兩段60度的好漢坡，要拉著繩索小心地踩著木梯上山，當走到步道後段時，則是較平緩的路段，可以稍作休息；4號是傳說中大坑最難的步道，甚至還有一段被稱為「軟腳坡」的垂直陡坡，長約300公尺的坡，非常考驗體力與腳力，全程約2,690公尺，海拔475至805公尺之間，最好是平時常在運動的人來爬比較穩妥。

爬完山又熱又累，大家不免俗的會到山腳下的知名老店老芋仔和東東芋圓大啖冰品與甜湯，但除了這兩間之外，今天還要介紹一間離大坑僅有5-10分鐘車程的隱藏版冰店！美味程度除了更勝一籌，配料更是澎派又給的大方，大家爬完山不妨來吃看看吧 ！

嘉良冰店

▲圖片來源：ShareLife_半糖微冰
▲圖片來源：ShareLife_半糖微冰

位於太平舊市場裡，擁有40年歷史的傳統冰店─嘉良冰鎮，以真材實料、古早味製法的冰品聞名，光是手工配料種類就能讓你挑上大半天，每逢假日店裡總是大排長龍，夏季每天還能賣上千碗冰。而嘉良冰鎮最熱銷的品項就是三種冰，可別小看三種冰好像只能配三種料，店裡多達20幾種配料可以擁有上千種的組合方式，所以又別稱千冰味呢！

▲圖片來源：ShareLife_半糖微冰
▲圖片來源：ShareLife_半糖微冰

傳統剉冰店最要求的就是真材實料，嘉良冰鎮的配料包含紅豆、綠豆、花生、地瓜、鳳梨、芋頭，甚至湯圓和芋圓...等，幾乎都是自己找原料，從無到有純手工製作而成，為了達到「料好實在」，幾乎將所有成本都砸在食材上，也因為是古法製作再研發，這裡的配料都具有獨特風味與特色，經過40年考驗的傳統古早味冰店，仍在此處屹立不搖，便可猜想到它肯定有什麼過人之處。

▲圖片來源：ShareLife_半糖微冰
▲圖片來源：ShareLife_半糖微冰

欲呷涼欸，就來太平的「嘉良冰鎮」，具有創意又擁有傳統古早味口感冰品，不乏有許多特色飲品，像是「腦殘紅茶」、「古早味青草茶」等，都是獨家熬煮的好滋味。便宜實惠的價格，隨點隨吃，都能讓你清涼一夏。

嘉良冰鎮(創始店)

店家地址：台中市太平區中山路三段51-3號

如果在早上的爬山行程還未耗盡體力，同場加映一個適合踏青的地方。

新都生態公園

▲圖片來源：IG@jph759167
▲圖片來源：IG@jph759167

新都生態公園是台中市第一個以生態工法開闢的公園，佔地約2.5公頃，以生態工法結合整體綠美化，引進台中八寶圳的河水，並放養錦鯉魚作為觀賞之用，小朋友可以沿著水上步道走到水中央，體驗觀賞暢遊在池中的魚兒，一旁還有蜻蜓、各式鳥類以及秋冬限定的美麗落羽松，場地寬敞，也可以在這邊放風箏、玩飛盤。

▲圖片來源：IG@valosz790523
▲圖片來源：IG@valosz790523

▲圖片來源：IG@valosz790523
▲圖片來源：IG@valosz790523

新都生態公園

地址：台中市北屯區祥順路二段

在公園走走逛逛後，今天的踏青之旅也告一段落，身體疲憊但心情得到了放鬆，這才是週末該有的樣子，放假別再只是待在家與3C產品緊緊相依，好好投入大自然的懷抱，呼吸新鮮芬多精吧！


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步道 公園 古早味

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