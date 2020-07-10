彷彿置身阿爾卑斯山！南投仁愛「箭竹草原」全視野　合歡山群最高百岳合歡北峰

北合歡山，又稱合歡北峰、合歡山北峰位於南投縣仁愛鄉榮興村、大同村之間(接近花蓮縣秀林鄉)，編號34百岳之一，海拔高度3,422M，為合歡群峰中最高峰

因先前計畫的民都有山降雨,而促成了這一趟的一日合歡主北行

和朋友約莫7:10從台中出發，9:30左右來到合歡山昆陽，下車歇歇腳舒展一下，雖是非假日，遊人不少

北峰的登山口 在過了合歡山遊客中心不遠處的小風口附近，附近有停車場，回走到登山口的導覽指示牌很清楚

拍了照，記錄一下出發的時間後，沿著稜線上行

回過頭望向景觀公路

開了2:30小時，迎來一開始就是陡峭的步道，得緩緩行走順順氣

眼下的公路變得好迷你

緩上木階梯後，進入泥土徑，有些大小不一的石塊

來到一處高山杜鵑區，每年4.5月吸引不少山友，來此爬山兼賞花，但今年花況不甚理想，這一個區域算是開得最好的

合歡北峰單程2公里的路徑，前一公里坡度稍陡

這天天氣不錯，藍天白雲又帶著涼風，走在稜線上又有無盡遼闊的視野，賞景拍照，稍稍緩了爬坡的辛苦

這天還遇上太管處的人員，製作指示牌

終於右前方出現了，北峰的明顯標的~反射板，在出發1:30小時後

接著再沿著箭竹山徑前進山頂，雖然不是列隊，但非假日也算是熱鬧了

箭竹山徑沿路有些大小不一的石塊，得小心踩踏

來到天巒池與山頂的岔路口，這是北峰下天巒池或連走西峰，原路往返或下華崗的路線

終於在出發後的2小時來到山頂，連同拍照，時間不算太晚

山頂處不少人接續拍照，先在一旁休憩午餐，登頂前的最後一哩路，早已飢腸轆轆…

三角點的後方有個不錯的位置。朋友說12點鐘的方向是清境，覆在山峰上的白雲，連綿的群峰，景色好美…

結束午餐剛好清空了些人群，換我們補拍合歡北峰的立牌及三角點，3422M比峰歡主峰3417M，高出5公分也是合歡群峰中的最高峰

我們順了另一側也就是前往合歡西的方向，這天只預計走主峰及北峰，來這裡只是感受一下，立在一望無際的箭竹草原，天地之廣人類之渺小

除了先前遇上製作立牌的太管處人員，下山的路上，又遇上兩位志工表示，因山區起霧山友容易迷失，於是正在進行路徑的指示敲釘

回到了高山杜鵑區，陽光更烈了，雖然有些曬人，但卻更顯得天際分明

距離眼下的合歡山公路更近了

雖然沒有遍地的杜鵑花，但一小叢還是妝點了山林

14:12回到登山口，北峰的路徑還雖清楚，但若遇上起霧，還是容易迷途，比較合適上午前或天氣晴朗時登頂。個人覺得一望無際的箭竹草原很迷人，有一種仿若身在阿爾卑斯山上。當然你得扎扎實實的走上來，才能盡收好風景 ^.^

文章出處:城市漫遊。 gina