在藍色貨櫃屋用餐！南投草屯超人氣早午餐「B1 brekky」　異國風的早安晨之美

沉寂好一陣子的魚妹終於外出透氣啦！魚妹25歲曾旅居澳洲一年，對澳洲有著獨特的情感。這回發現了一家散發澳洲味的早午餐－B1 brekky，感到十分親切！B1 brekky深藏在南投住宅區，如果沒有多加留意，一不小心就忽略了它的存在。這間由藍色貨櫃屋組合而成的B1 brekky，餐廳座位數不多卻有著源源不絕的人客，可見B1 brekky的好人氣呀！日常吃膩的早餐，也許B1brekky可以帶你找回新鮮，快來看看魚妹這回開心的食記吧：）

B1 brekky有兩層樓，點餐區在１樓，餐廳的位置以4人座位區及單人座位為主。B1 brekky餐點採現點現做，需要一些等待的時間。魚妹這回品嚐了他們的人氣餐點－超蝦早餐盤、墨西哥法式達盤(牛肉)、燻鮭魚沙拉、芋泥地瓜球、小白咖啡及鮮奶茶，以上豐盛的餐點療癒了我。

B1 brekky早午餐走小而美路線，相信喜愛清爽的你會喜歡；魚妹覺得來到B1 brekky一定要完食他們的超蝦早餐盤，吃下一口香蒜麵包配上炒蝦，是一道很開胃的料理，也頓時解開了魚妹這陣子食慾不佳的惆悵感。如果覺得大蒜味太重，可以配上炒菇及鮮蔬沙拉解膩哦！（食材：香蒜炒蝦、巧巴達麵包、太陽蛋、炒菇及鮮蔬沙拉）

而整體來說，魚妹最喜歡的料理是墨西哥法式達盤(牛肉)，我很喜歡他們的特製莎莎醬，餅皮配上特製莎莎醬，非常的好吃，有機會可以試試看！（食材：現炒牛、現炒雞柳、彩椒、餅皮、生菜、玉米片、特製莎莎醬）

由於魚妹最近一直吵著吃地瓜球，發現這裡的芋泥地瓜球口感跟平常在夜市買的地瓜球不太一樣；朋友說這厚實的口感，才是健康的地瓜球啊!B1 brekky提供的餐食包含各式早餐盤、義大利麵、漢堡系列、厚法吐司、各式炸物與小點、咖啡及茶類等。嚴格說起來菜單不算太多，但料理的豐富度已足夠胃飽我們的心靈。

吃飽喝足後魚妹也跑上了二樓參觀，二樓戶外有一組遮陽傘座位區。

B1 brekky很貼心的提供了wifi供大家使用，魚妹在最後也附上完整的菜單供你參考，這回草屯又多了一家早餐新選擇！

B1 brekky

地址：南投縣草屯鎮虎山路533號（貨櫃屋）

電話：0916-115-530

粉絲專頁：https://www.facebook.com/B1brekky-2004017433149156/

營業時間：上午8點至下午2點(新鮮限量，賣完提早打烊)

公休日：週三

文章來源：魚腦袋行走中 Walkingfoolish FB：魚腦袋行走中 Walkingfoolish

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