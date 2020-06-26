想怎麼吃就怎麼吃！ 台中輕美食「PokéPoké波奇波奇」 清爽一夏低卡零負擔

炎熱的夏季即將來臨，想多吃些輕食料理或是健康蔬食嗎？魚妹在台中金典綠園道閒晃時，意外發現了一家健康又美味的輕食料理，來自夏威夷的PokéPoké波奇波奇，於是跟著好奇心便入座啦！

「波奇波奇」這個名字好可愛，上網補腦後，原來波奇(Poke)在夏威夷原住民語是切丁切塊的意思。波奇波奇整間店散發著粉紫色的浪漫氛圍，店內座位不多，約可容納10位人客左右。波奇波奇鄰近廣三SOGO及金典酒店，不管是搭公車或是步行都很方便。

#CreateYourOwn直接點出了波奇波奇的特色，你可以決定自己的配料，今天想怎麼吃就怎麼吃。而他的選餐步驟如下：1.選擇波奇底2.選擇蛋白質3.選擇醬汁4.選擇搭配5.選擇配料，最後還可以單點湯品或飲料；它的模式有點像Subway，不過細看這裡的食材，就可以明白想要吃較有價值的食物，波奇波奇絕對不會讓你失望。(清楚明瞭的選餐步驟如圖所見啦！)

大波奇跟小波奇只差了一款蛋白質，波奇底可選擇大波奇(可選1款波奇基底、1種醬汁、3種蛋白質、6種配菜、2種配料)或小波奇(可選1款波奇底、1種醬汁、2種蛋白質、6種配料、2種配料)，魚妹點了兩份小份的波奇，展開人生第一道波奇料理啦！

第一道小波奇，我選擇了糙米跟生菜各半，蛋白質選擇了雞肉與干貝，搭配奶香芥末醬汁，配菜選擇了玉米、鳳梨、魚卵、甜椒、洋蔥、四季豆及配料芝麻與蒜酥。雖然配料吃起來是冷食，有著熱騰騰的糙米讓我口感吃起來冷中帶點溫暖，其中奶香芥末的醬料，我個人很喜歡。

第二道小波奇，我選擇了白米為基底，蛋白質選擇了雞肉與蛋，並配上和風柚香醬汁，配菜選擇了鳳梨、玉米、洋蔥、小黃瓜、四季豆、番茄及配料芝麻與蒜酥。柚香醬汁吃起來感受有一點甜味，喜歡吃點甜頭的吃貨應該會喜歡。

完食小波奇讓我的胃好飽呀！以女生的食量，我覺得點小波奇非常足夠唷！魚妹離開前，還點了一碗味噌湯 推薦和我一樣喜歡健康的你。

PokéPoké波奇波奇

地址：台中市西區健行路1035號(鄰近廣三SOGO、金典酒店)

電話：04-2323-1581

懶人族：Foodpanda有配合啦！

營業時間：週一至周日上午11點至晚上8點30分

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文章來源：魚腦袋行走中 Walkingfoolish FB：魚腦袋行走中 Walkingfoolish

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