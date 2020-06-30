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南投人氣香蕉美食！「一億香蕉冰淇淋&琳家元香蕉酥」　集集火車站周邊必吃

涼子是也Liang / 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子

每次來到南投集集火車站附近，都可以看到一堆香蕉小吃，從香蕉冰、香蕉餅、香蕉蛋捲、炸香蕉到香蕉冰淇淋，完全是香蕉控的天下。不過我好像每次都略過香蕉群們、筆直往市場美食前進，這次集集之旅有特地上網作了一下功課，把目標放在集集火車站斜對面的「一億香蕉冰淇淋」以及左側的「琳家元炸香蕉」，一冷一熱兩種香蕉小吃，看看哪種熊厚呷！

一億香蕉冰淇淋

從集集火車站走出來就可以看到「一億香蕉冰淇淋」超大看板，黃澄澄的很難忽略，讓我想起台中太陽餅街，都是傳統風格的伴手禮品店。

冰淇淋一份是兩球，有香蕉、牛奶、香草、巧克力、梅子五種口味可供挑選。

冰淇淋，脆皮裝兩球80元。我們後來選了香蕉跟香草，以山蕉製作的冰淇淋，吃起來甜度適中帶著濃郁香蕉味，很像在吃變冰淇淋的香蕉本人。

琳家元

觀看琳家元菜單，名字最文青的莫過於「憂鬱黃金船」，但其實它是…炸香蕉皮呀！香蕉皮！……這種東西不是大冒險輸了才要吃的嗎

我：「耶！聽網友說憂鬱黃金船一點都不像香蕉皮，味道還很好呢，要不要買一包」……看著VC不信任的眼神，以及轉身打算遠離的背影，我這個俗仔最後還是買了基本款的香蕉酥，一份30元。

香蕉酥趁熱入口外皮酥脆，內餡香蕉軟甜，還蠻涮嘴的耶！邊走邊吃一下子就完食了。

這次在集集品嚐的一冷一熱兩種香蕉小吃，都蠻好吃的說，有來集集的人不妨可以買來吃看看！可惜 VC 這俗仔不肯陪我吃炸香蕉皮，自己一個人又吃不完一包，下次一定要拉個不挑食的陪我試。

一億香蕉冰淇淋

電話：0932-592-463

地址：南投縣集集鎮民權路468號

一億香蕉冰淇淋山蕉蛋捲 FB 粉絲頁

琳家元

電話：04-9276-3890

地址：南投縣集集鎮民生路89號

營業時間：中午11:00-下午18:00

文章來源：涼子是也Liang FB：涼子是也-美食旅遊

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