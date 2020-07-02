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南投集集「水里肉圓」一圓兩吃！　藏身市場內的集集小吃美食

涼子是也Liang / 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子

每次去水里想吃董家肉圓不是行程配合不了，要不然就是客人太多帶小孩沒法等(攤手)。結果這次來南投集集玩竟然看到「水里肉圓」，難道是為了彌補我吃不到水里人氣肉圓的缺憾架甘心！！

上網查了一下，集集ㄟ水里肉圓網路評價頗高，Google 也有4.2的高分，看起來抹賣捏，加上我們到訪水里肉圓的時間剛好人不多還有空位，完全是種註定的命中情緣，立刻拉著 VC 與兩個小蘿蔔頭入座用餐去~

集集ㄟ水里肉圓位置在民生路的市場裡頭，下午4點多這個冷門時段，客人依舊不少，生意很好。

水里肉圓菜單如下，主角肉圓一粒30元，其他湯品都是一碗15元。

看網路說店家也有準備大骨湯，跟埔里肉圓一樣可以一圓兩吃，不過這次可能因為大骨湯在別桌沒注意到，最後竟然沒有來一碗洗碗湯，太可惜了！

肉圓，一粒30元。外皮相當Q軟有嚼勁，內餡則是紮實帶甜度的豬肉內餡，淋上粉紅色的甜鹹醬汁，有著讓人懷念的古早味~

貢丸湯，一碗15元。這個就基本款，湯頭簡單清甜。

集集ㄟ水里肉圓的醬料，有比我前陣子吃的埔里肉圓再重口味一些，外皮Q軟帶彈，也是好吃的南投肉圓一枚，有到集集來玩不妨可以吃看看喔！

水里肉圓

電話：0915-161-801

地址：南投縣集集鎮民生路152號

營業時間：下午14:30-晚上19:30

公休日：週三

集集ㄟ水里肉圓 FB 粉絲頁

文章來源：涼子是也Liang FB：涼子是也-美食旅遊

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