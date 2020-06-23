坐公車就能到！一日玩翻台中「IG熱門打卡點」，沿台灣大道來趟輕旅行

第一站，填飽肚子！週末的早晨就是要吃早餐，這家位於東海大學附近國宅的隱藏版早午餐，夏樂Shire 中科店有著森林小屋般綠意盎然的外觀，店內環境採用大量植物、木質與仿磚元素作裝飾，而大片玻璃窗也讓店內採光極佳，營造出讓人放鬆、心情愉悅的用餐環境。

夏樂Shire 中科店 (原名夏爾Shire)

▲圖片來源：ShareLife_Lesbos

店內最受歡迎的餐點就是骰子牛歐姆蛋了，不同於我們一般在小吃攤見到的骰子牛大小，夏樂Shire的「骰子牛」單個就頗有份量；表皮略帶焦香，口感軟嫩多汁，不愧是店裡的招牌菜色。另一要角「歐姆蛋」包裹著起司與蘑菇，層次豐富又更有飽足感，早餐就是要吃這麼豐盛才過癮啊！另外店裡有提供義大利麵和燉飯，想要吃些正餐類的人也能得到滿足。吃飽之後休息一下，享受店內的氣氛後就該往下個景點出發，畢竟吃飽走走有助消化呢。

▲圖片來源：ShareLife_Lesbos

夏樂Shire 中科店

地址：台中市西屯區國安一路208巷10號

營業時間：09:00–15:00, 17:00–21:00

第一個景點是一個很常被提及，卻很少人知道該怎麼玩的地方，那就是東海大學，一個適合飯後散步的好地方。而說到東海最知名的路思義教堂，是由建築師貝聿銘設計的代表性建築，早期還有學校建物不能比教堂高的規定，如此具指標性的景點，那是必須去的。

東海大學

▲圖片來源：IG@adventurer_ho

▲文理大道，圖片來源：Wikimedia Commons。

從校門口直走即能到達路思義教堂，有一大塊草皮可以盡情奔跑、拍照，往右走可以到達文理大道，那是由樹蔭構成的綠色隧道，兩旁還有古色古香的教室建築，既好拍又好逛。而往左走則可以到達第二校區，沿途可以看到可愛的乳牛、梅花鹿等動物，走到乳品小棧還能買東海特有的鮮乳冰淇淋，味道香濃可口，是消暑聖品。雖然有其他好吃的東西，但別吃太飽，因為要到中餐時間了。

▲圖片來源：IG@chen_8853

東海大學

地址：台中市西屯區台灣大道四段1727號

台灣人對鍋物成癮，中餐不免俗要安排個簡單鍋物！小旬湯是一間以「好物、好食、好店」三個核心理念構成的優質火鍋，它座落在沙鹿的社區民宅內，牆面大量運用木質元素鋪陳，讓整體沈穩簡約卻又不失生氣，而對於喜歡體驗異國風味鍋的人而言，小旬湯的豐富選擇肯定能滿足您的需求。

小旬湯

▲圖片來源：ShareLife_別墅裡的一百種味道

▲圖片來源：ShareLife_別墅裡的一百種味道

有日本の正統鍋物、在地の正統鍋物、雙人套餐等，其中燒酒鬥雞鍋、美酒蛤蠣鍋、博多肉多多圈搭配鰹魚鍋及天府麻辣鍋搭配澳洲穀飼嫩肩牛，更是被饕客譽為四大必吃的最強推薦。無需加價的基本湯頭有昆布及味噌兩種，假如想要換購湯種的話，僅需加價 49 元，便多了鰹魚、牛奶、壽喜、麻辣、番茄、泡菜風味可供選擇，讓喜歡不同口味的你也能得到滿足。吃飽了還能在櫻花樹下稍作休息，準備好就去下個景點囉。

▲圖片來源：ShareLife_別墅裡的一百種味道

小旬湯-樂農•鑄鐵鍋 沙鹿店

地址：台中市沙鹿區光榮街81號

營業時間：11：30-14：00、17：00-21：00

吃完午餐就來到去年底剛落成的靜宜大學主顧聖母堂拍照紀念吧！這座美輪美奐、具有寓意的主顧聖母堂除了獨特的建築外型很吸睛之外，主顧聖母堂四周還有知名藝術家『洪易先生』的作品在一旁相襯著，教堂不管哪一面都好拍，喜歡拍照的朋友絕對會在這殺掉很多記憶體。

靜宜大學主顧聖母堂

▲圖片來源：IG@chinling_kuo

▲圖片來源：IG@_eric0430_

除了靜宜大學主顧聖母堂之外，下午的景點是喜歡拍照的你不能錯過的，這裡同時是無數網美網帥們爭相打卡的超級熱點─沙鹿夢想街與好好聚落。

夢想街原本是靜宜大學附近的美食聚集地，隨著店家一間一間的倒閉，這裡也變得冷清起來。而業者不希望這裡就此沒落，將此處重新打造，用許多彩繪、裝置藝術讓這裡重新活絡起來，從鞦韆、彩繪巴士、籃球框到大型的老虎彩繪，這裡也成為了人們最愛的打卡勝地之一。

龍山路沙鹿夢想街

▲圖片來源：IG@alice____0913

▲圖片來源：IG@dj.hsueh_hsueh

▲圖片來源：IG@tungyuyu1225

龍山路沙鹿夢想街

址地：台中市沙鹿區龍山路21號(靜宜大學旁)

營業時間：24小時

色彩繽紛的貨櫃屋讓人目不暇給，各式各樣適合擺拍的道具在四周羅列，無論你擅不擅長拍照，在這裡，你的手都會不自主黏在快門上，拍照拍到不想走！

好好聚落

▲圖片來源：IG@itravel_fish

▲圖片來源：_____.415

和三五好友來好好聚落，許多有趣的、搞怪的照片會成為你們最美好的回憶。而園區酌收清潔費50元，並只有週末開放，來玩的時候也要愛惜場景道具，讓下一個來玩的人也能享受這樣的美好。

▲圖片來源：_____.415

好好聚落

地址：台中市沙鹿區鎮南路永福巷7號

營業時間：週六、週日 10:00-17:00

大眾運輸資訊：搭乘台中市公車93、102、166、180、677號公車，到「南勢里」站牌下車後步行約1公里，11分鐘，即可抵達「好好聚落」。

白天拍了不少照片，伴隨著夕陽西下，你以為這樣結束了嗎？接下來要去的地方又是個謀殺記憶體的美麗景點，還可將沙鹿百萬夜景一覽眼底呢。

滔月景觀咖啡廳

▲圖片來源：IG@_ww______

這家滔月景觀咖啡地點選的太好了，是這趟旅程中讓人最震撼的時刻，從這邊仰望下去的風景，將沙鹿百萬夜景一覽無遺！真正的萬家燈火就是如此，城市在夜空下呈現人類文明美好的一面。坐在平台上，能將城市的點點燈光盡收眼底，抬頭還能望見星星，不時瞧見飛機畫過天際。

▲圖片來源：IG@james.chang.1800

餐廳提供火鍋、小點和飲品，晚餐也順便解決了，來這約會賞景的浪漫，讓人留下最深刻的印象，而一天的行程也在此畫下完美的句點。

滔月景觀咖啡廳

地址：台中市沙鹿區台灣大道六段612巷168號

營業時間：18:00-01:00(每周二休)

即使沒有自己的交通工具，也能搭乘大眾運輸沿著台灣大道從市區玩到市郊去！從教堂、大草皮轉換到人人都可是網紅的IG打卡熱點，準備好愉悅的心情與手機，休假出門踏青吧。

輕旅行一日遊路線：夏樂Shire 中科店→東海大學→小旬湯→靜宜大學主顧聖母堂→夢想街→好好聚落→滔月景觀咖啡廳





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