台中「后里一日遊」珍藏景點大公開！美食、花海，還有地底隧道？

一日之計在於晨，一天之中最豐盛的一餐也該在早上享用，無論你要睡到自然醒，還是起了個大早，開始行程之前，先來「亮宅brunch」吃份早午餐就對了。一大早6:30就營業的亮宅，讓顧客能吃到新鮮現做的早午餐，店面裝潢十分溫馨，畢竟在開早午餐店之前，這就是老闆的家，他用最真誠的態度來面對每一位來店的顧客，使大家有賓至如歸的感受。

亮宅Brunch

▲圖片來源：FB@亮宅Brunch

▲圖片來源：FB@亮宅Brunch

店內食物都是用最新鮮的食材製成，從蛋餅、炒麵到漢堡排，老闆總會不斷研發新菜色，菜單也隨著時間日益豐富，口碑也慢慢傳開。店內最受歡迎的就是加了九層塔的蛋餅，鬆厚的蛋與柔韌的餅皮是亮宅蛋餅的特色，當然，畫龍點睛般的九層塔更是讓人眼睛一亮；舒肥雞肉溫泉蛋沙拉也是店內熱門商品，軟嫩不柴的雞胸肉是許多人的最愛，清爽的沙拉也成為想減肥者的首選。當然，店內販賣的品項眾多，價格也實惠，可以在行程開始前把身體的電給充滿。

▲圖片來源：FB@亮宅Brunch

亮宅Brunch

地址：台中市后里區月眉里安眉路133號

營業時間：6:30-13:30

在出發去景點之前，不妨先去間便利商店買點飲料點心，但我們要去的可不是普通的便利商店，而是「粉紅糖果屋」與「夢幻咖啡杯」造型的7-11特色門市！兩間都在后里甲后路上，一間是「后糖」門市、一間是「后旺」門市。

▲圖片來源：IG@kitty0717

▲圖片來源：IG@kitty0717

后糖門市外觀粉嫩，外觀建築別上了一個紅色的可愛蝴蝶結，門口有鞦韆可以打卡拍照，門市內的裝潢更是滿滿的糖果、蛋糕與粉色系元素，還用冰淇淋餐車隔開了用餐區與購物區，別出心裁的設計相當吸引人目光。

▲圖片來源：IG@hongruru0526

后旺門市則是另一種不同的風格，粉藍氛圍的座位區就好像走進童話故事裡一樣，一次擁有城堡及咖啡杯，而店門口還有小小摩天輪，是后里的象徵。

▲圖片來源：IG@hongruru0526

在旅程中抽個空來這兩間門市坐下喝杯飲料、拍個照，PO到IG上，絕對又是大家的目光焦點。

【7-11后糖門市】

地址：台中市后里區甲后路835號

【7-11后旺門市】

地址：需要google 「后里區-威信機車行」，7-11后旺門市在對面(甲后路后里往外埔方向）

接下來要去的景點是月眉觀光糖廠，糖廠創立於西元1909年，由日本人小松楠彌氏創廠並取名「大甲製糖所」，因為當時製糖產業發達，糖廠是相當重要的建築，也因此投入的資金讓糖廠規模很驚人，使用的機具也頗有看頭，許多當時最先進的設備，現在看來都頗為陌生，是現代人窺探日治時期的窗口，走在糖廠之中，陽光略從屋頂縫隙撒下，又有一種蕭索的美感，充滿了歷史的厚重。

台糖月眉觀光糖廠

▲圖片來源：IG@deardora62

在糖廠內除了可以拍攝許多美照外，還有一個必去的小景點，就是囪底隧道。身為全台唯一的囪底隧道，裡面通風涼爽且充滿著神秘感，還可以見到二次世界大戰時期留下的彈痕，走在裡面彷彿時光隧道一般，是相當有趣的體驗，糖廠也有販賣大家最喜歡的冰棒，是來糖廠職工福利社必買的產品，夏天消暑解熱的最佳拍檔，但別吃太多支，因為接著是中餐時間啦。

▲圖片來源：IG@loyuca

台糖月眉觀光糖廠

地址：台中市后里區甲后路二段350號

營業時間：8:30-17:30

「座上嗑」位在離后里火車站不遠之處，有別於一般傳統小火鍋店給人的雜亂印象，座上嗑的用餐環境十分新潮時尚，外牆上所使用的六角形磁磚便已讓人感受到這間店的年輕氣息，而店外的候位區也十分寬敞，搭配白色鵝卵石、草皮還有可愛的公仔裝飾，十分適合拍攝美照。

座上嗑─個人石鍋

▲圖片來源：sharelife_Ms.Lepnie

這家店主打個人石鍋，真材實料的湯頭是使用新鮮蘿蔔、玉米、洋蔥、高麗菜等蔬果跟大骨一起慢火熬煮而成，絕不添加味精及雞湯粉等人工添加物，嚐起來鮮甜回甘。

▲圖片來源：sharelife_Ms.Lepnie

燒酒類的「來酒補」系列鍋物也相當受歡迎，燒酒雞鍋更是必點菜色，店家選用烏骨雞搭配高級食材溫補配方，四季皆可享用，不易有一般吃燒酒雞的燥熱感。一樣是以石鍋先加入麻油、薑片拌炒，雞肉下鍋後，香味馬上溢出，令人食指大動，接著豪邁地不惜成本倒下一瓶半的米酒，採用純酒燉煮，不加一滴高湯，煮滾後點火，火焰立刻竄升，可謂是視覺與味覺的一大享受。

如果吃的滿頭大汗，還有冰棒或冰麻糬當甜點，讓熱氣瞬間消弭，十分的貼心。吃飽喝足，休息一下就準備前往下一個景點了。

▲圖片來源：sharelife_Ms.Lepnie

座上嗑─個人石鍋

地址：台中市后里區甲后路一段456巷18號

營業時間：11:00-14:00 、5:00-22:00；假日營業時間 11:00-22:00

位於月眉糖廠不遠處的中社觀光花市，可是遠近馳名的拍照聖地，這裡不僅栽種各式各樣的花朵種類，連國內較少種植的玩具南瓜這裡也有！季節限定的「南瓜隧道」，裡頭有著各式大大小小、奇形怪狀的南瓜宛如燈泡掛在上頭，珍奇模樣讓人忍不住想拿出手機瘋狂搶拍。

中社觀光花市

▲圖片來源：IG@tan.hannah

▲圖片來源：IG@01_liu

瓜類因怕水，在雨季多的國家不易生長，台灣雨季相對較短，又剛好正值5.6月的盛產期，園區內的玩具南瓜各個結實累累，無論是在南瓜隧道內或在戶外，處處皆可見許多奇形怪狀的南瓜，其中不乏有白、黃、橘色甚至是西瓜條紋色，在這裡不但大人能拍得開心，小孩也能玩得開心，除了南瓜外，中社觀光花市四季皆有不同品種的花卉綻放著，各個爭奇鬥豔，不僅有百合、蜀葵花等特色花卉，還有近日掀起熱烈討論的麥桿菊也不容你錯過，都是夏日時光最美麗的回憶。

▲圖片來源：IG @yu_zhen_li

中社觀光花市(依季節限定綻放不同花朵)

地址：台中市后里區三豐路五段333號

營業時間：8:00-18:00

接下來要去麗寶，一個大家都聽過，但不一定去過的地方，而在這裡，有著全台灣最美的星巴克！

麗寶樂園星巴克鐘樓門市

▲圖片來源：IG@rachel60627

以西方15世紀哥德式建築鐘塔作為設計理念，而從正面大門抬頭，就可以在時鐘下方屋簷看到星巴克招牌的雙尾美人魚，而在美人魚周圍延伸彎曲的造型鐵花是從咖啡豆標的圖案花紋取得靈感設計的，建築外觀還用水藤、貝殼等紋路圍繞裝飾。

▲圖片來源：IG@rachel60627

空間內部的重點特色有室內中央的多邊形中島吧檯、與從吧檯上方 17 公尺高挑天花板垂吊下來的五組造型吊燈、還有多扇的大落地窗與拱型窗框設計等，店內所擺設的手繪或印刷畫作都是從星巴克的雙尾美人魚為主的內容，也與建築物外屋簷上的美人魚相呼應。

▲圖片來源：IG@rachel60627

可以說光是這間星巴克和周圍的造景與設計，就能殺掉很多記憶體了，去年底開幕的麗寶二期Outlet主要是以歐式風格為主，整體建築讓人彷彿置身歐洲街道，非常的雅致，不知不覺就讓你逛完一下午，這時候就需要決定是在這裡吃晚餐，或是去吃超有特色的后里在地美食。

星巴克鐘樓門市

地址：台中市后里區月眉東路二段181號

營業時間：週一~四: 11:00~21:30，週五：11:00~22:00、週六：10:30~22:00、週日：10:30~21:30

鄭爌肉飯

▲圖片來源：FB@后里鄭爌肉飯

位於三豐路上的在地美食，鄭爌肉飯，可是一些知名政治人物來台中時都必定會拜訪的店家，他們家的爌肉肥瘦適中，燉煮的非常入味、軟爛，吃起來軟中帶Q、香味四溢，再配上小菜與豆輪，白飯一口接一口，是絕對必吃的后里美食。

▲圖片來源：FB@后里鄭爌肉飯

當然，最好預留時間排隊，因為這家店生意實在太好，常常排隊排到外面，違停的車子也經常被開單取締，但就算是如此，也必須吃到這家的爌肉，可見是多麼的吸引人，而就在一口爌肉一口飯的同時，今天的旅程也完美的結束了，下回有人問你到后里要玩什麼，可別再只跟他說麗寶樂園啦。

鄭爌肉飯

地址：台中市后里區三豐路三段955號

營業時間：10:00-20:00

一日遊路線：亮宅Brunch→7-11特色門市→月眉觀光糖廠→座上嗑→中社觀光花市→麗寶星巴克鐘樓門市→鄭爌肉飯





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