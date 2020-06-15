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台中全新都市仙境「浮島森林」夢幻必拍！落羽松＋水上玻璃屋隱身天空之城

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@chieh_ej_____授權、IG@xolubean_950309授權
圖／IG@chieh_ej_____授權、IG@xolubean_950309授權

後疫情時代當道，儘管目前不適宜出國也無須難過，因為國內陸續有新登場、堪比國外的美景值得走訪。台中近期就有處「浮島森林」，絕美庭園風景被譽為「南屯兼六園」﻿，大片落羽松森林也讓人宛如置身瑞典，堪稱城市中的森林秘境。

圖／IG@littlestar0202授權
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這處新景點位於台中市區，夢幻公園被落羽松、清澈湖泊和水池徹底環繞，著實像座「浮島森林」，難怪照片曝光後火速躍升為熱門朝聖亮點之一。坐擁超過千坪的綠地被精心打造成大自然森林生態，其中的飄浮水上的玻璃茶屋造景和溪水風光，更是仙氣逼人，為最夯必拍場景。

圖／IG@chieh_ej_____授權、IG@xolubean_950309授權
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而美得像幅畫的秘境，實為建設公司以「城市浮島」為概念的新建案，目前趁著年底正式開發前，提供民眾免費參觀。有興趣的人可把握開放期間到此一遊，隱身都市中的綠色系風光，保證隨拍隨美。

惠宇 SKY VILLA

地址：台中市南屯區文心南五路三段益昌三街口

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