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網美打卡熱門新飯店！ 日月潭「皇后古堡」金碧輝煌、美侖美奂

欣傳媒 / 欣傳媒
皇后古堡手工水晶燈及家具全數歐洲訂製。
皇后古堡手工水晶燈及家具全數歐洲訂製。

夏日的腳步漸近，日月潭湖面波光粼粼，陽光從環湖步道的樹葉間灑落，伊達邵碼頭方向有棟歐式古堡閃耀著金光，這是日月潭皇后古堡飯店，承載著秀玉阿嬤40年的夢想，也見證著日月潭一路的興衰歷史。

秀玉阿嬤打扮樸實，笑容誠懇，很難想像這是擁有三億古堡的女主人。
秀玉阿嬤打扮樸實，笑容誠懇，很難想像這是擁有三億古堡的女主人。

台灣阿信秀玉阿嬤16歲離家創業

仰望金碧輝煌的古堡，心想古堡女主人應該是含著金湯匙出身的優雅金千女，但看到秀玉阿嬤的那刻，樸實的裝扮、沙啞的聲音、誠懇的笑容，若不是朋友引薦，真的無法置信這是擁有價值三億的古堡豪宅女主人，而且背後還有著”台灣阿信”的艱辛故事。 

古堡散發出歐洲湖畔古堡莊園的浪漫氛圍。
古堡散發出歐洲湖畔古堡莊園的浪漫氛圍。

出身自南投山野人家，秀玉阿嬤只有小學學歷，16歲離家創業，一路上靠著自己的努力與貴人的相助，不到20歲就買下飯店現址的店面，開始經營藝品店，未料在生意愈來愈興盛之際，先是經歷日月潭遊湖船超載翻船事件，日月潭全區生意一落千丈，接著921大地震，直接將上下共五個樓層的店面夷為平地，阿嬤的人生再次從雲端跌落谷底。 

金碧輝煌的客房讓人仿若住在歐洲古堡。
金碧輝煌的客房讓人仿若住在歐洲古堡。

台14線休息站女王愈挫愈勇

但是阿嬤不屈不撓的個性，沒有被困境打倒，反而愈挫愈。她傳承父親對茶葉的專業知識、加上天生”生意囝仔”的本事，開始經營茶園自產自銷，並在台14線上面開始經營休息站，加上當時國道六號尚未開通，生意越來越好，一連開了四家店，範圍擴及日月潭水社、伊達邵、盧山等地。 

飯店大廳的黑白地板也不馬忽。
飯店大廳的黑白地板也不馬忽。

有愛最美希望相隨

每個成功男人的背後，都有個偉大的女人。同樣道理，秀玉阿嬤能放手衝刺事業，也是因為背後有個支持他的老公，不論秀玉阿嬤多忙多累，當她回到家的那一刻，老公總是熬好雞湯等著她，暖了阿嬤的胃，更暖了阿嬤的心，一家五口的幸福生活，給了秀玉阿嬤最大的動力，勇往直前。

而在五年前，老公生病了，秀玉阿嬤籌措了幾百萬要幫老公治病，無奈先生病情急轉直下離開人世。秀玉阿嬤傷心之餘，重新拾起年輕時的回憶，回到創業初期的第一個店面原址，開始著手規劃這座夢想古堡。 

梯廳口的小角落也是美侖美奂，處處可見學藝術設計的大女兒的功力。
梯廳口的小角落也是美侖美奂，處處可見學藝術設計的大女兒的功力。

60歲豪砸三億大膽圓夢

秀玉阿嬤這輩子沒到過歐洲，小時候更是沒有太多機會讀書，但是童話故事的美麗城堡卻深深印在腦海裡，靠著自學以及翻閱孩子們的教科書，逐步勾勒出皇后古堡飯店的雛型。從外觀設計到內部裝潢選材，極度重視細節的秀玉阿嬤展現皇后般的霸氣，不只在建築外觀上要求歐式古堡風格，在結構安全上也嚴格把關。內部裝潢更是驚人，手工水晶燈及家具全數歐洲訂製，學藝術設計的大女兒擔任總監，從顏色到天花板手繪金色邊框逐一要求，協助古堡完整呈現歐洲貴族的細節。

土雞肉Q彈好吃、大薄片爽口清脆。
土雞肉Q彈好吃、大薄片爽口清脆。

日月潭皇后古堡飯店正式亮相

歷時五年、耗資三億，皇后古堡打造出27間房，雙人房以歐洲史上有名的王子、公主及公爵命名，四人房以國王及皇后命名，為房間取名時，秀玉阿嬤將原本在名單上的”路易十四”劃掉，她說：他是一個暴君，不應該出現在我們的房間名字裡。 

翡翠羹湯色香味俱全。
翡翠羹湯色香味俱全。

一步一腳印，皇后古堡今年初終於要跟大家見面了，未料新冠肺炎疫情再度打亂了計劃，延遲了古堡的開幕計畫，但台灣阿信堅毅不拔，信心滿滿告訴大家～皇后古堡準備好了，敞開雙臂歡迎貴賓們的到來！ 

日月潭紅茶有如蜜般香氣，司那吉則是新茶區嚴選好茶。
日月潭紅茶有如蜜般香氣，司那吉則是新茶區嚴選好茶。

※試營運期間，開幕早鳥優惠再贈日月潭遊湖船票，雙人平日只要NT$5,880元起，國王皇后四人型平日入住平均一人不到NT$1,770元起。

INFO

日月潭皇后古堡飯店

地址：南投縣魚池鄉中正路250號

電話：（04）9285-0009

撰文、攝影／洪麗明

本文經授權轉載自欣傳媒 欣台灣，未經允許請勿轉載！

日月潭 歐洲 歐式

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