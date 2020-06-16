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小鎮風景「借問站」走透透！ 「集集車站」刻劃台灣近代史 木造工藝傳百年

欣傳媒 / 欣傳媒

在台灣人的記憶中，位於南投濁水溪流域北岸的「集集」這小鎮應該不會有人感到陌生，不管是要到綠色隧道騎單車賞美景，或是漫步在古色古香的明新書院中想像古文人的生活，甚至是要回憶921大地震帶給我們的衝擊與反思，總是要來這小鎮，總是會踏入這一個已有近百年歷史的老建物–集集車站。

見證台灣發展史的集集鐵道

有著日式木造建築的外觀，加上日本黑陶瓦，除了是當地顯眼的地標，也是有著珍貴歷史價值的古老車站。(攝影／Ice)
有著日式木造建築的外觀，加上日本黑陶瓦，除了是當地顯眼的地標，也是有著珍貴歷史價值的古老車站。(攝影／Ice)

集集鐵道支線初期是為了運載明潭水庫與水力發電廠機具建材所設立，現今則是接送觀光遊客為大宗，串連起車埕、水里與集集等景點，是台鐵路網中最長的一條鐵道支線。而集集車站更是集集支線中，觀光、農產等資源重要的集散地。

集集車站主體以檜木構成，內部施以歐式銜樑的建築工藝，走進車站，就像是穿過了時光隧道。(攝影／Ice)
集集車站主體以檜木構成，內部施以歐式銜樑的建築工藝，走進車站，就像是穿過了時光隧道。(攝影／Ice)

集集車站與集集支線同時設立於日治時期的1922年，當時名為「集集驛」，1930年時以檜木改建為我們現在所熟悉的木造站體，其中的歐式銜樑、日本黑陶瓦等建築特色均極富珍貴的歷史意義。雖然站體在1999年的921地震的震憾中受創傾斜，但仍在兩年後修復回歸原貌，彷彿代表著生活在這土地上的人民，總是能面對各種挑戰，勇敢的從挫折中再站起來。 

見證鐵道文化的傳承

集集車站是集集支線上最為熱鬧的景點，因此集集也被規劃為以鐵道文化為主題的觀光小鎮。(攝影／Ice)
集集車站是集集支線上最為熱鬧的景點，因此集集也被規劃為以鐵道文化為主題的觀光小鎮。(攝影／Ice)

集集車站作為一個歷史文化與特別地理交會的運輸站，不僅可以看到刻劃滿滿歷史痕跡的月台及木造車站，站內販售的車票也是有著濃濃懷舊氛圍紙卡式車票。走出站外不管是漫步在鎮內，或是騎著單車漫遊自行車道，總是充斥著各種鐵道風情。

充滿了歷史感的集集車站，在新潮的彩繪電車劃過月台時，帶來了彷彿錯置的時空感。(攝影／Ice)
充滿了歷史感的集集車站，在新潮的彩繪電車劃過月台時，帶來了彷彿錯置的時空感。(攝影／Ice)

車站的左側即是集集鐵道文物館(現內部整修中)，原本為台鐵舊倉庫，為了展示台灣在地的鐵道文化，而整理改建為木造的彷古建築。展示文物館旁的還有曾經奔馳於阿里山森林鐵路的SL22蒸氣火車頭，更是到訪集集車站時不可錯過的人氣拍照景點。

車站一旁的木造建築為集集鐵道文物館(現整修中)。(攝影／Ice)
車站一旁的木造建築為集集鐵道文物館(現整修中)。(攝影／Ice)

已退役的蒸氣火車頭，在您拍照的同時，也跟您述說著它當年奔馳的英姿。(攝影／Ice)
已退役的蒸氣火車頭，在您拍照的同時，也跟您述說著它當年奔馳的英姿。(攝影／Ice)

歡迎來借問 吃喝玩樂都考不倒

借問站志工除了集集在地的資訊，連日月潭風景區的各景點情報都難不倒他們。(攝影／Ice)
借問站志工除了集集在地的資訊，連日月潭風景區的各景點情報都難不倒他們。(攝影／Ice)

集集車站除了在地居民與貨物的運輸任務外，假日的集集每日可迎來約2000人次的旅遊人潮，每年度來到約莫40萬人次的進出量，在如此龐大的來客數下，集集車站除了要進行精準的運輸管理，也會面對來往遊客們的各種問題與需求。因此借問站也成了集集車站的一大重要功能！ 

充滿了歷史感的集集車站，在新潮的彩繪電車劃過月台時，帶來了彷彿錯置的時空感。(攝影／Ice)
充滿了歷史感的集集車站，在新潮的彩繪電車劃過月台時，帶來了彷彿錯置的時空感。(攝影／Ice)

集集車站不只能借問，站外的地圖資訊也是相當地詳細。(攝影／Ice)
集集車站不只能借問，站外的地圖資訊也是相當地詳細。(攝影／Ice)

到集集車站除了可以詢問下一班車幾點之外，在地的志工還可以供您諮詢在地吃喝玩樂各種情報，不管是知名小吃，或是在地私房景點，在這邊都可以得各種資訊。集集車站除了是集集支線上的旅遊大點，也是日月潭國家風景區的景點之一，因此在這不只能得到鎮上的豐富情報，也可以在這詢問集集支線及日月潭景區的各種好吃好玩好好行喔！而集集車站除了咨詢服務外，也有大小行李的寄放服務，讓你可以無負擔的輕鬆玩集集。下回來集集，別忘了來車站借問一下，您將會得到更多的驚喜體驗！

借問站資訊

名稱：集集車站

地址：南投縣集集鎮民生路75號

電話：(049)276-2546

官網：

https://www.sunmoonlake.gov.tw/zh-tw/attractions/detail/46

提供服務：

☑提供洗手間 □24小時提供服務 ☑提供外語服務 □提供客語服務 ☑提供WI-FI ☑為無障礙空間 □有清真認證 ☑其他_行李寄放、手機充電_ 

文／ICE

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