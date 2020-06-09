會牽絲的黑可頌！台中全新超人氣「極黑起司鹽可頌」好評必吃，每日限量時段快筆記

台中一中街有家手作麵包專賣店「牛胖の手作」，憑藉招牌鹽可頌虜獲人心，累積不少饕客粉絲。日前遷至新址後，變身環境寬敞的咖啡店，更首度推出吃得到起司的黑可頌，試營運初期立馬引爆朝聖潮，躍升一中街最新人氣必吃。

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「牛胖の手作」新品「極黑起司鹽可頌」形狀神似牛角麵包，全黑外表時尚好拍又吸睛。烏黑的色系採用天然竹炭粉製成，令人驚艷的是內餡塞入了濃郁的起司，一拉開還能牽絲，長度完全依大家自由發揮，簡直太猛！許多人嘗鮮後盛讚現烤出爐外酥內軟，鹹甜風味超上癮，店家也建議在5至7分鐘內食用，現吃味道最佳。

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極黑起司鹽可頌每個售價40元，提醒各位可頌控，這款特別版的出爐時間只有兩個時段，分別為下午2點和5點，想吃的人可千萬別錯過啦！除了熱銷的鹽可頌系列，現場也販售生吐司、各款乳酪蛋糕、生乳捲、堅果塔及咖啡等，讓大家悠閒品嘗下午茶。

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店面有各式沙發、座位區，也設有麵包販賣區，近期還特別新增打卡墻，一次兼具美味、休憩及美拍功能。而即日起至6/24為止，凡到店消費即送鹽可頌咖啡兌換券（限平日外帶使用），數量有限，送完為止，台中人手刀衝一波！

牛胖の手作 鹽可頌 台中一中店

地址：台中市北區一中街39號3樓

營業時間：12:00-21:00（週三公休）

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