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員林平價手工冰品店霸主！「庫洛瑪」份量十足，讓你吃得健康又美味

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

常聽人說裝甜點是另一個胃，即使當下吃的再飽也要吃份甜點！你也是如此嗎？看看那些的甜點實在是太邪惡啦，鬆餅、雪花冰、冰火波羅、冰淇淋、珍珠奶茶...等，東西一上桌只想大聲說：「我全都要！」今天就讓員林這家霸氣的冰品店【庫洛瑪】完完全全收服你的胃吧。

位在員林市區的平價手工冰品店【庫洛瑪】主打冰品與甜點，店內的冰磚、甜點皆是店家使用天然食材手工自製而成，產品每天新鮮現做，希望讓客人吃得美味又安心，開業近4年來逐漸在員林站穩腳步，深受在地人的喜愛！

原味鬆餅

現在市面上的鬆餅總是加上了各式各樣的配料，導致已經不太有人記得鬆餅最初的風味了。【庫洛瑪】不用鬆餅粉、泡打粉所作出的天然酵母鬆餅讓人驚艷，香氣撲鼻不說，吃起來外脆內軟，微甜的滋味讓人欲罷不能。鬆餅的中心思想就是「鬆」，庫洛瑪的鬆餅不但鬆，那充滿麵粉天然的甜味與香氣，直接吃不用加料，就讓你一片接一片。

使用進口紐西蘭奶粉自行研發調製配方，再自行製作冰磚，連刨冰機的刀片都特別講究，造就這一碗碗擁有像雪花般蓬鬆綿軟口感的雪花冰，夏天到來每周來個幾碗根本不嫌多！

日式抹茶脆脆雪花冰

別於剉冰的口感，雪花冰吃起來綿密細緻，入口即化，沁人心脾的涼感，是炎炎夏日的最佳夥伴。抹茶脆脆是抹茶玉米脆片，邊咬脆片邊透出濃郁抹茶香，抹茶控可千萬別放過這一碗。

鮮奶珍珠

珍珠款飲品為時下最夯的手搖飲，鮮奶珍珠少了茶香，卻能讓鮮奶的濃純香更加完美展現在舌尖，配上Q彈的珍珠，邊嚼邊喝，珍珠甜味與牛奶香相輔相成，是別於珍珠奶茶的味覺饗宴，炎熱的天氣讓人不禁一口接著一口，大口灌入胃裡實在是太幸福。

義式手工冰淇淋也是饕客必買品項！口味可是多達8種能選擇！口感吃起來清爽、風味濃郁，以自然健康的配料打造「低脂、低糖、低熱量」的冰品，讓人較無負擔的吃下肚。

除了上述的美味甜食，店內還有冰火菠蘿、冰棒、冰淇淋、吐司等多種品項，光是鬆餅和雪花冰加起來就有50種口味，真是太豐富了。庫洛瑪的產品真材實料看的見，「簡單原味、沒有添加」且份量充足，甜點胃還真要夠大才裝的下，喜愛甜點的螞蟻人們集合啦！是時候該怒吃一波了。

庫洛瑪

店家地址：彰化縣員林市三民街38-2號

店家電話：0979506858

營業時間：12:00-21:00

平均消費：$50

粉絲專頁：https://bit.ly/2XdPTN1


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鬆餅 甜點 抹茶

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