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手搖飲與傳統茶葉擦出新火花！彰化「禾茶坊」獨特風味飲料控必喝

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

本身就讀餐飲科系的禾茶坊店長家裡是經營傳統茶葉行，發現到年輕人大多不喜歡喝原片沖泡的茶，甚至覺得喝茶是老人的專利，於是想打破這樣的迷思，決心將年輕世代愛好的手調飲料結合自己家的茶葉，也想藉此讓年輕人體會原片茶葉沖泡的好滋味！

▲招牌飲品－水果茶 $70
▲招牌飲品－水果茶 $70

以台茶21號紅韻為調茶基底，當季新鮮現切的水果佔滿了杯子的四分之三，視覺效果十足！除了能喝到酸甜的水果滋味，細細品味能聞到紅茶特殊的香氣，消暑解渴，必來一杯！

▲原片茶沖泡組
▲原片茶沖泡組

來到店裡，你可以有不一樣的選擇，動手試試看自己手沖的原片茶葉吧！每份單點的原片茶品都會附上一盤小茶點，用意在原片茶沖泡屬於濃茶，平時沒有喝茶習慣的人，容易因為短時間攝取大量的咖啡鹼而造成「茶醉」身體不適的狀況。因此，喝茶時會建議客人搭配一些有糖分的餅乾、糖果或是堅果等等。

▲招牌餐點－棉花糖厚片 $80
▲招牌餐點－棉花糖厚片 $80

▲招牌餐點－珍珠奶茶鬆餅 $140
▲招牌餐點－珍珠奶茶鬆餅 $140

熱愛餐飲料理的店長還研發了這道招牌餐點，以珍珠為主角的鬆餅，實在太特別了！看鬆軟的餅皮與珍珠的結合，滋味意外地契合，看起來也好療癒！

▲海鹽奶蓋紅茶 $65
▲海鹽奶蓋紅茶 $65

受時下年輕人喜愛的奶蓋茶這裡也有！濃郁的紅茶香氣交雜海鹽鹹味，而豐富了整杯茶飲的口感，若覺得原味茶不夠味那來杯海鹽奶蓋，絕對會成為你的最佳選擇。

除了花樣多變的特調飲料與下午茶點心之外，店裡還有販賣真空包裝的原片茶葉、甚至是便利性很高的隨身沖茶包，讓剛入門的茶客有更多的選擇！

門市的對面是禾茶坊特別設置的喝茶貨櫃屋，外觀描繪出美麗的茶園風景意象，貨櫃屋裡頭的主牆則是由色彩斑斕的茶葉真空袋而組成，非常壯觀，也成為禾茶坊的熱門打卡點呢！

MENU

禾茶坊He Cha Fang

地址：彰化縣彰化市金馬路三段34號

電話：04-7260368

營業時間：PM12:00-PM9:00

低消價位：$100

停車資訊：店家在巷弄內,周邊有小空地可容納機車停車

粉絲專頁：https://bit.ly/3esPcWL


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貨櫃屋 水果 鬆餅

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