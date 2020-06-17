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超繽紛綜合千層每日限量！「2度C Ni Guo千層蛋糕」超過35層純手工堅持

水星人的怪咖時代 / 文、圖／水星人

udn走跳美食／水星人

2度C Ni Guo千層蛋糕

從后里、公益路夯到逢甲夜市，超過35層法式蛋皮堆疊出療癒滋味，純手工堅持，價格親民高CP值，每日限量綜合千層蛋糕，口味隨機，平均一片只要100元！

逢甲2度C Ni Guo千層蛋糕位於福星路上，近慶和街口，La new皮鞋門市斜對面，蒂芬妮藍色系招牌滿醒目的。

店門口佈置了網美打卡牆，就像是個夢幻小花園，不只是花牆和盪鞦韆，上面還有幽靈霓虹燈logo～

不要以為千層蛋糕很貴，吃一口價值不斐，2度C Ni Guo就是來拯救大家的荷包和味蕾！！我之前吃過公益店就驚為天人。

星期一固定公休，下午14:30開店營業至22:30，每日數量有限，賣完提早打烊。

2度C Ni Guo逢甲店限定外帶，不提供內用，有不少預訂取貨的常客，對初次進來的客人，店員都會耐心解說，服務很親切。

貼心設有沙發等候區，搭配後方花牆，拍起來也滿美的～

2度C Ni Guo千層蛋糕 菜單

千層類品項很多，口味以當周現場為主，還有綜合千層、綜合八吋千層，以及輕乳酪、戚風蛋糕，價格都不會太貴。

站在玻璃櫃前，總讓人出現選擇障礙。

千層蛋糕可單片購買、或買口味隨機的綜合四片裝，價格更佛心～每周更換口味，會在粉絲團公布。

蛋糕類也很受歡迎，不少家長會作為彌月禮盒，產前或產後一個月內可申請彌月試吃，訂滿20顆彌月禮盒享折扣，加贈彌月小卡。

綜合8吋千層 1200元

隨機6種口味，每種口味各2片，以粉紅色大理石禮盒包裝，超有質感，美到捨不得吃了。

可預訂綜合千層8吋、單一口味千層8吋，由於千層為手工製作，每日接單限量18顆，額滿即收單。

市面上少見的綜合千層蛋糕，由不同口味隨機分配，組合起來顏色好繽紛，超澎湃。

適合慶祝節日的綜合千層，大家可以選擇喜歡的口味來吃，不過我是每片都想嚐嚐看。

綜合千層(四片) 400元

口味隨機分配，不可指定，大理石紙盒外帶包裝，每日限量供應36組，建議先預訂，才不會撲空！

經濟實惠熱銷款，製作過程很費工，一片一片手煎蛋皮，均勻塗抹餡料，堆疊出千層口感。

無添加人工防腐劑、香精、色素，最佳冷藏溫度2-5度C，賞味期3天以內，不然會影響口感。

單片千層原價110-130元間，組合價等於一片只要100元，是不是划算很多～雖然口味不能指定，但以我吃過他們家的經驗，掛保證每種都好吃，沒有地雷啦！

三片+一片150元口味 430元

口味隨機分配，其中一片換成150元口味，我換了香濃栗子千層，一入口的感覺很奇妙，很像在吃糖炒栗子，哈哈！

法式香草千層 110元

這款是經典原味，選用馬達加斯加香草莢，自製香草醬，搭配清爽鮮奶油，上方以糖粉和可可粉裝飾。

結合舒服的奶香與蛋香，帶有一點點巧克力味，味道超療癒，甜度恰到好處，我敢說很少人能抵擋這誘惑，大概從幼稚園到老奶奶都會喜歡。

斑馬巧克力 120元

甘納許巧克力加上鮮奶油，和法式香草千層有點類似，但巧克力味更加濃厚。

苦甜巧克力在舌尖綻放，濃郁且入口即化，同時又能吃到蛋皮香氣，整體風味平衡，口感細緻，不會因為是巧克力口味，就整個很暴衝，反而容易吃膩。

酸甜檸檬 130元

表層是自製檸檬醬與鮮奶油，還有新鮮檸檬皮點綴，可說是檸檬塔的千層蛋糕版！

滋味酸酸甜甜，散發檸檬清新，鮮奶油與蛋皮增添香甜綿密，中和起來並不會太酸，比其他口味更清爽解膩，細細咀嚼，相當耐吃。

焦糖杏仁 120元

自製焦糖醬搭配杏仁角，之前在公益店吃過就印象深刻，因為外表看起來很低調，但出乎意料地非常好吃！

焦糖迷人的甜蜜，每一口都能吃到杏仁角，最能凸顯出豐富蛋香，一層一層和舌尖交會，滑潤、甜而不膩。

超好吃百元千層蛋糕，大推全台少見綜合八吋千層，組合出繽紛高顏值蛋糕，多種口味千層一次滿足，每日限量預購，想吃動作要快！

LINE訂購：(點入加好友)

粉絲團：2度C Ni Guo 下午茶

2度C Ni Guo 逢甲店

地址：台中市西屯區福星路607號

電話：(04)2452-1661

營業時間：14:30-22:30(週一公休)

2度C Ni Guo 公益店

地址：台中市南屯區公益路二段675號

電話：(04)2380-0960

營業時間：13:00-20:00(週一公休)

2度C Ni Guo 后里店

地址：台中市后里區復興街63號

電話：(04)2558-5595

營業時間：12:30-20:30(週一公休)

粉絲團：倪菓幽靈手作千層

文章來源：水星人的怪咖時代https://mercury0314.pixnet.net/blog/post/471345902 FB：水星人的怪咖時代https://zh-tw.facebook.com/mercuryweird/

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