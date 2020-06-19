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一碗6種痛風海鮮＋巨無霸鯛魚！台中大里「兆曜日式拉麵丼飯」大胃王快挑戰

水星人的怪咖時代 / 文、圖／水星人

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台中大里拉麵丼飯

台中大里拉麵新開幕！兆曜日式拉麵丼飯，大份量平價拉麵110元起，狂推爆炸浮誇巨無霸系列，痛風拉麵一碗吃到6種海鮮，霸氣魚片比臉大，內用免費加麵，冰麥茶無限暢飲，大胃王們快來挑戰。

兆曜日式拉麵丼飯

位於新仁路二段，近福溝巷口，距離大里新興宮八媽廟不遠，之前原店開在南屯區公所旁，就因高CP值拉麵廣受歡迎，5月搬到大里低調重新開幕，知道的人不多，趕緊趁爆滿前嚐鮮。

店家無固定公休日，營業訊息會公布於粉絲團，平日開放事先預約訂位，假日則需現場候位，每天熬煮鮮美湯頭、食材有限，賣完就會提前打烊。

裝潢新穎的店內空間，環境明亮乾淨，以二人桌、四人桌為主，也有靠窗的單人座位區，抬頭看是夢幻星空天花板耶！

免收服務費，採自助式買單，內用可免費加麵一次，冰麥茶無限暢飲，店內無低消，兩人合吃一碗也ok。

兆曜拉麵菜單

不定期更換菜單內容，豚骨、清燉蛤蜊、北海道起司、味噌、辛、醬油、黑蒜、地獄椒麻，多達8種精燉湯頭選擇，平價拉麵只要110元起，還有素食拉麵、丼飯、配料、小菜、炸物、飲料等。

巨無霸驚人份量上桌！炸滿出一個新高度，別怪我沒事先提醒，千萬不要輕易要求加麵，會讓你吃到撐、喊救命。

免費暢飲冰麥茶，麥香消暑不甜膩，喝不夠還可單點可樂、雪碧、柳橙汁、原萃茶飲等。

雪片脆蘿蔔 60元

口感爽脆的醃蘿蔔，微酸微辣，咬下去超有水分，可以吃到蘿蔔本身的甜。

黃金青木瓜 60元

酸甜風味很脆口，吃青木瓜絲最開胃。

珍味鴨掌 60元

超涮嘴的涼拌小菜，鴨掌經過人工去骨更方便吃，搭配小黃瓜、蔥花，一吃就停不下來。

辣度適中，夏天吃很對味，享受豐富膠質的Q彈帶脆，也想要買回家當下酒菜。

海鮮拉麵(貝殼版) 330元

挑選大顆蛤蜊熬煮湯頭，費時熬出滿滿海味的自然鮮甜，沒有添加味精，猛喝湯也不會口渴。

干貝、鮑魚、淡菜、扇貝、鮮蝦以及蛤蜊，一碗盡吃6種澎拜海鮮，而且料多到不讓你看到麵！

到底是吃拉麵還是吃海鮮？50元硬幣拿出來對比就知道，現場看到這碗會更傻眼。

海鮮有精挑細選、處理乾淨，貝類肉質飽滿鮮彈，吃完剩下的殼能堆成小山。

干貝一次給到三顆，算是誠意十足，海味彈牙超過癮。

拉麵麵條滑溜Q彈，內用可免費加麵一次，強烈建議兩人共食，單打獨鬥真的會飽到厭世。

巨無霸清燉蛤蜊鯛魚拉麵 280元

真想問老闆你到底要幹嘛，哪有人把整片鯛魚片放上來，幾乎快爆出碗面，有夠呱張！

巨無霸系列沒再開玩笑，就是要搞大你的肚子，而且因為魚肉太大片，蛤蜊、糖心蛋顯得好小巧。

伸出手比一比，不只超過手掌，簡直比臉大，而且魚肉厚度至少2公分！

鯛魚片經過去骨去刺處理，平常懶得挑魚刺的我，由衷感謝老闆，小朋友也能開心吃魚囉～

沒有因為巨無霸份量，就影響到魚肉的美味，每一口都好鮮嫩，只是實在太多，會吃到懷疑人生，這時候可撒點七味粉，轉換一下口味，繼續再戰。

鮮蝦拉麵 290元

海鮮控尖叫搶吃，足足放了12隻鮮蝦，精心排列成美美擺盤。

考驗男友的時候到囉，能貼心剝完所有蝦殼，這男人就可以嫁了(誤)

超級蝦蝦蝦蝦拉麵，蝦肉清甜脆彈，很新鮮、好吃。

湯頭更是極推，結合蛤蜊湯底的甜，展現前所未有的濃郁蝦味，喝一口就像有成千上萬隻蝦子撲上來，連我都感覺快痛風了。

巨無霸清燉蛤蜊鱸魚拉麵 280元

浮誇魚肉拉麵又一力作，這次換成了去骨鱸魚片，豪邁下手、真材實料，媽媽在家煮都沒這麼大片。

對於愛喝魚湯的人來說，完全就是一兼二顧，既可以填飽肚子，又能喝到鮮美的蛤蜊鱸魚湯。

我愛鱸魚多一些，因為帶有魚皮的滑溜膠質，魚肉也更細緻嫩口。

巨無霸鯛魚丼飯 230元

飯類附有味噌豆腐湯，明明是個可愛餐盤，怎麼會看到誇張魚片躺在裡面！加上牛蒡絲、玉米、花椰菜、糖心蛋、四季豆、小黃瓜、蟹肉棒，會依季節調整配菜。

鯛魚與丼飯醬一起熬煮，搭配洋蔥、蔥花，吸收了醬汁鹹味，這價格有夠佛心，說是兩人份也不為過。

好喜歡白飯淋上丼飯醬，咀嚼到醬香帶甜，但份量讓我覺得在參加大胃王挑戰，彷彿千千和丁丁就坐在我旁邊。

大里兆曜日式拉麵全新開幕，用料擺盤只有越來越浮誇，集合海鮮精華的鮮美湯頭，肚子再撐也想要喝光光。踩點後發現老闆又新推出巨無霸雞3拉麵，滿滿雞肉加上大片叉燒，準備要再來衝一波啦！

兆曜日式拉麵丼飯

地址：台中市大里區新仁路二段212號

電話：(04)2483-4006

營業時間：11:00-14:00，16:30-21:00

粉絲團：兆曜 日式拉麵丼飯

文章來源：水星人的怪咖時代 FB：水星人的怪咖時代

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