快訊

評／不只法律，司法新聞稿也需要「白話文運動」

黃珊珊：北市7日起配合中央鬆綁捷運、公車戴口罩限制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

360度絕佳觀霧視野！南投鹿谷秘境「大崙山觀景茶園」 大片銀杏山林好療癒

魚腦袋行走中 Walkingfoolish / 文、圖／魚妹

udn走跳旅遊／魚妹

豔陽在來到溪頭時已不那麼熾熱，而再往深山開去，來到海拔標高約近1500公尺的大崙山茶園，眼前迎接我們的是那一片雲霧繚繞的景色，這就是山林的魅力。魚妹二訪來到南投鹿谷銀杏森林附近的大崙山觀景茶園，來溪頭的旅人別忘了到大崙山觀景茶園走走呀！

平日的大崙山觀景茶園人煙稀少，沿路上蜿蜒的小路可以瞧見茂密的竹林，增添了這趟旅程的神祕感，搖下車窗感受一片沁涼，滿山滿谷的茶園淨化了我的心靈。

大崙山有著80公頃的銀杏林，周圍被一整片的烏龍茶園包圍。銀杏林隨著季節不同呈現不同的美，想必最美的季節是秋天有著金黃色的樣貌；儘管魚妹不是秋天來的，但眼前翠綠山嵐依然讓我感到平靜。

大崙山景觀茶園離銀杏森林餐廳約步行6分鐘的距離，開車來的旅人可以臨停銀杏森林餐廳附近的停車格或路邊停車，但產業道路較狹窄需小心行駛。沿著指示牌步行，你會看見明顯的樓梯入口，那就是觀景步道的入口。

大崙山觀景茶園的觀景步道並不困難，從入口到觀霧平台只要10-15分鐘的腳程就可以抵達。不過魚妹認為來到這裡步調應該放慢，緩步行走近距離接觸茶園；這裡有著360度零死角的環景視角，喜愛拍照的旅人一定會很喜歡這裡。觀霧平台有個涼亭，適合帶著小點心，坐著乘風納涼，感受山林芬多精，不過垃圾要記得帶走哦！

整體來說大崙山觀霧茶園帶給我片刻的寧靜與舒適，和我一樣喜歡山林的你，快找機會來走走吧！

大崙山觀光茶園（銀杏森林）

地址：南投縣鹿谷鄉羊彎巷800-1號

google座標：23.681681,120.766370

文章來源：魚腦袋行走中 Walkingfoolish　　FB：魚腦袋行走中 Walkingfoolish

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

銀杏 步道 溪頭 觀光 走跳旅遊 南投旅遊

相關新聞

360度絕佳觀霧視野！南投鹿谷秘境「大崙山觀景茶園」 大片銀杏山林好療癒

udn走跳旅遊／魚妹 豔陽在來到溪頭時已不那麼熾熱，而再往深山開去，來到海拔標高約近1500公尺的大崙山茶園，眼前迎接我們的是那一片雲霧繚繞的景色，這就是山林的魅力。魚妹二訪來到南投鹿谷銀杏森林

防疫遊啟動！ 潭子新亮點觀光工廠「寶熊漁樂碼頭」　6月限時優惠大放送

你知道釣魚有哪些絕招嗎？不用活餌也能釣魚？位於台中潭子區，全球唯一的釣具觀光工廠～寶熊漁樂碼頭，5月通過經濟部工業局2020國際亮點觀光工廠評選，成為最具代表性的國際性觀光工廠。6月推出歡慶優惠大放送

快來找CP值超高的「歐巴」！員林韓式料理新潮流，餐點平價份量浮誇

好吃才敢分享！員林O八韓式料理讓你不用費心飛到韓國，就能品嘗到韓料好滋味。

日月潭防疫旅遊！攀樹、登山、立式划槳，美景從早到晚賞不停

國內新冠肺炎疫情趨穩，各項管制也逐漸解禁，日月潭風景區管理處也規劃3天2夜的日月潭生態景觀防疫遊程，並邀請旅遊業、登山界...

爌肉飯、肉丸、貓鼠麵　彰化網羅127店家推出美食攻略

彰化市美食多，肉圓、爌肉飯、麵食名聞遐邇，也代表彰化常民生活，彰化市公所找來在地美食達人，網羅東南西北4區的美食，出版「...

徜徉在康乃馨、金針花海中！玩遍7大彰化「花草系景點」，隨手都是美拍

彰化又被稱為「花的故鄉」，一年四季有許多不同的植物，每次去遇到的景色都不一樣，除了綠色球型的波波草，色彩繽紛的花海顏色也不停在更換。每天悶在家裡或辦公室的你，想好好利用假期走出戶外吸收芬多精嗎？ReadyGo幫大家整理了7個花草系景點，下次出遊彰化不妨是個好選擇！

必拍南瓜隧道！ 后里中社花市季節限定「南瓜節」 可觀賞至6月底

連日炎熱高溫已稍來夏天的氣息，同時也宣告后里中社花市一年一度的南瓜節正式開始，今年邁入第五年的南瓜節，在每年展出時總帶給大家許多歡笑，其中約700坪的瓜架上更展出3000株奇特的造型南瓜，預計將可觀賞至6月底，大家可要把握機會。

爌肉飯正夯！鹿港超有名的巷弄老店，金Q爌肉飯加排骨酥湯必點

「津津民俗小吃」就隱藏在鹿港老街周邊的巷弄中，將上一代傳承下來的美味發揚光大，讓更多人能以平易近人的價位，品嚐到在地小吃，並堅持遵循古法，每一道料理都是充滿故事的珍饈。

最新網美級公園！台中首座「草湖防災公園」水母造型溜滑梯好Q，籃球場配色太美

台中人有福啦！大里區全新打造的「草湖防災公園」日前已正式啟用，不僅能作為防洪空間，整座公園還設置了共融式遊樂場、籃球場和空曠的活動廣場，讓大家日常多了個休憩的好去處！ 草湖防災公園占地達0.7公

12個美拍景點不私藏！2天1夜玩遍2020「台中最新秘境」 加碼住宿推薦全包辦

台中國家歌劇院、勤美綠園道、高美濕地等這些台中景點也經去到不想再去了嗎？台中不只景點多，一直有新景點冒出，特色餐廳、咖啡廳也是層出不窮，說到賞花更少不了中社觀光花市的花海，還有每年必追的麥浪及稻浪，ReadyGo就要帶大家用兩天一夜的時間，網羅所有2020台中最新景點，就連住宿都幫你找好了，不用擔心沒時間排行程做功課啦！

南投「日月潭」玩透透！ 14處推薦景點、美食總整理

日月潭是台灣中部最熱門的旅遊景點之一，青山綠水、風光明媚，除了開車、搭巴士環湖之外，近年來環潭自行車道也成為遊日月潭的熱門選項，可以更貼近湖面，感受徐徐涼風。另外小編也相當推薦搭乘遊艇玩日月潭，因為日月潭許多熱門景點都分佈在日月潭三大碼頭附近，搭船就可以玩透透啦～

民間信仰重鎮！ 參拜完大甲鎮瀾宮，再來漫步老街享美食

台中市大甲區是民間信仰文化的活躍地。如今古老的街區，也誕生了許多質感的特色小店，來到大甲鎮瀾宮，準備來場「11公車」的豐富一日遊吧！

熱門新聞

金門力推「日遊瓊林」導覽 帶遊客深度品味傳統聚落

影／有熊出沒 玉里稻田邀學童割出熊腳印

登高賞景免跑遠！要看「新店之眼」從這裡 夢幻國道雙軌盡收眼簾

360度絕佳觀霧視野！南投鹿谷秘境「大崙山觀景茶園」 大片銀杏山林好療癒

南部最強燒烤吃到飽！帝王蟹+活泰國蝦+鮮蚵無限供應，「野饌日式燒肉」免千元吃到撐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。