360度絕佳觀霧視野！南投鹿谷秘境「大崙山觀景茶園」 大片銀杏山林好療癒

豔陽在來到溪頭時已不那麼熾熱，而再往深山開去，來到海拔標高約近1500公尺的大崙山茶園，眼前迎接我們的是那一片雲霧繚繞的景色，這就是山林的魅力。魚妹二訪來到南投鹿谷銀杏森林附近的大崙山觀景茶園，來溪頭的旅人別忘了到大崙山觀景茶園走走呀！

平日的大崙山觀景茶園人煙稀少，沿路上蜿蜒的小路可以瞧見茂密的竹林，增添了這趟旅程的神祕感，搖下車窗感受一片沁涼，滿山滿谷的茶園淨化了我的心靈。

大崙山有著80公頃的銀杏林，周圍被一整片的烏龍茶園包圍。銀杏林隨著季節不同呈現不同的美，想必最美的季節是秋天有著金黃色的樣貌；儘管魚妹不是秋天來的，但眼前翠綠山嵐依然讓我感到平靜。

大崙山景觀茶園離銀杏森林餐廳約步行6分鐘的距離，開車來的旅人可以臨停銀杏森林餐廳附近的停車格或路邊停車，但產業道路較狹窄需小心行駛。沿著指示牌步行，你會看見明顯的樓梯入口，那就是觀景步道的入口。

大崙山觀景茶園的觀景步道並不困難，從入口到觀霧平台只要10-15分鐘的腳程就可以抵達。不過魚妹認為來到這裡步調應該放慢，緩步行走近距離接觸茶園；這裡有著360度零死角的環景視角，喜愛拍照的旅人一定會很喜歡這裡。觀霧平台有個涼亭，適合帶著小點心，坐著乘風納涼，感受山林芬多精，不過垃圾要記得帶走哦！

整體來說大崙山觀霧茶園帶給我片刻的寧靜與舒適，和我一樣喜歡山林的你，快找機會來走走吧！

大崙山觀光茶園（銀杏森林）

地址：南投縣鹿谷鄉羊彎巷800-1號

google座標：23.681681,120.766370

文章來源：魚腦袋行走中 Walkingfoolish FB：魚腦袋行走中 Walkingfoolish

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