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防疫遊啟動！ 潭子新亮點觀光工廠「寶熊漁樂碼頭」　6月限時優惠大放送

欣傳媒 / 欣傳媒

你知道釣魚有哪些絕招嗎？不用活餌也能釣魚？位於台中潭子區，全球唯一的釣具觀光工廠～寶熊漁樂碼頭，5月通過經濟部工業局2020國際亮點觀光工廠評選，成為最具代表性的國際性觀光工廠。6月推出歡慶優惠大放送！來此不僅可以體驗實體與虛擬釣魚樂，還可以購買漁村商店街眾多超值商品！平日有鄉親限定的晚餐半價優惠，周末假日更享VIP待遇！趁著台灣防疫有成，政府公告6月7日起擴大鬆綁生活防疫規範，不妨到台中放風去。

欣聞獲獎，寶熊漁樂碼頭館長吳德利開心表示，獲得國際亮點觀光工廠是寶熊漁樂碼里程碑，很高興受到評審肯定。他強調寶熊漁樂碼頭主推的「okuma」是全球前三大釣具品牌，「釣魚」則是全球化的休閒活動，甚至也從興趣、嗜好發展出了競技比賽！而『海洋永續』是全世界都正關注的議題，也是寶熊漁樂碼頭希望藉由互動釣魚、魚拓教學體驗和海洋生態故事，傳遞給民眾的理念知識。吳德利強調，獲獎才是新開始，寶熊漁樂碼頭還有許多可以提升，期待能有更多國際友人來台時，能看見台灣觀光工廠的成熟與精彩。

漁村商店街集結眾多知名品牌，讓旅客一次就能採買各類伴手禮。（寶熊漁樂碼頭提供）
漁村商店街集結眾多知名品牌，讓旅客一次就能採買各類伴手禮。（寶熊漁樂碼頭提供）

好玩好吃好遊趣 寓教於樂看珍奇

贏過全台百餘家觀光工廠榮獲年度「國際亮點觀光工廠」殊榮，寶熊漁樂碼頭在防疫衛生、服務標準與安全品質都是全台拔尖。嚴格的防疫標準流程，遊客安全看得見，更重要的是館內寓教於樂，好玩又好吃的豐富配套，讓大小朋友都有收穫。

寶熊漁樂碼頭設計多樣門票活動配套，讓遊客輕鬆玩。（圖／廖苡安）
寶熊漁樂碼頭設計多樣門票活動配套，讓遊客輕鬆玩。（圖／廖苡安）

一進寶熊漁樂碼頭，中央是超大型的電動釣魚池，造價一尾6,000元的大魚張大口等待手快的釣客揮竿，用的還是真正的精品釣竿！2樓的釣魚故事館，是寶熊魚樂碼頭精心打造的海洋世界，帶領大小朋友認識全世界釣魚的方式及海洋生態，還可以實地體驗揮桿樂趣，製作自己的魚拓紀念品。解說員還會秀出各種特別的「餌料」，讓人大開眼界。6月活動期間，現場購票／網路預約「A方案」門票特惠，可享魚拓DIY（價值50元）直接升級成彩繪釣魚組DIY/瓶中信DIY（價值150元）！詳細內容可參考官網https://www.okumacenter.com.tw/說明。

商店街伴手禮享折扣 丹堤咖啡限時半價

作為台中市產業故事館發展協會的一員，寶熊漁樂碼頭兼負推廣台中觀光的使命，這也是館方把一樓打造成商店街的原因。走進琳瑯滿目的漁村商店街，就能任意穿梭包括小林煎餅、信義鄉農會、寶島蜜見、台灣優格餅乾學院、韓國釜山烤魷魚、海浪淘淘、得意中華、朝露魚舖、台灣茶摳…等眾多知名商家，各類特色伴手禮一次買足！慶祝優惠活動，店家聯合推出滿額抽獎活動，滿5百元就可領到一張抽獎券。各家還推出加量不加價、消費贈好禮等活動，６月限定的活動，滿滿驚喜和誠意。

其中，館內率先推出「潭子人限定～晚餐時段半價優惠」，6/1（一）-6/10（三）共10天每晚6～8點，只要在潭子居住、工作、就學，點餐時主動出示身分證、工作識別證、學生證、居住證明或戶籍證明，即可享有全系列餐點半價優惠！一家四口來享用套餐，最高現省500元！外帶（每人限3份）也適用！另外還有單點升級成套餐等優惠，邀請民眾同慶！更多優惠活動資訊，請見官方粉絲團https://www.facebook.com/okumacenter/

漁村商店街提供琳瑯滿目的商品，有些還有試吃體驗，6月推出眾多優惠和抽獎活動。（圖／廖苡安）
漁村商店街提供琳瑯滿目的商品，有些還有試吃體驗，6月推出眾多優惠和抽獎活動。（圖／廖苡安）

文／廖苡安

本文經授權轉載自欣傳媒 欣台灣，未經允許請勿轉載！

觀光工廠 DIY 漁村

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