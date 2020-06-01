快來找CP值超高的「歐巴」！員林韓式料理新潮流，餐點平價份量浮誇

在員林育英路近崇實高中，有家大大「O八韓式料理店」，招牌又大又醒目，在韓風當道的這幾年，生意時常高朋滿座，主打平價又誇張份量的料理，收服許多人的胃。

店內用餐空間頗大，能感受到用餐巔峰時間，店內會有多熱鬧。店內牆面上還設有電視，電視裡的Kpop也是最佳的配菜之一，現在Kpop幾乎每首都哼得上幾句，如果剛好放到熱門的，還能一邊看MV一起唱，用餐氣氛相當不錯。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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今天點了三道店裡面最暢銷的餐點，Ｏ八韓食的料理口味都有經過改良，調整更接近台灣人喜歡的口味，不會那麼辣，而是一點辣加上一點甜，這樣怕吃辣的客人也都可以盡情享用！

乾烹雞

乾烹雞先醃後炸然後再炒香，放在鐵盤上跟起司一起溫熱一下。

乾烹雞會炸過兩次，這樣油份才會被拉掉，吃起來過於油膩，也因為乾烹雞裡有半盤的起司，在出餐前都會放在爐火上，起司才會與雞肉牽絲在一起，整體口感非常美味，雞肉牽著起司入口超級加分！裡面的蔥、蒜、辣椒配料各司其職，有著畫龍點睛的作用，沒有這些配料佐以這道菜，就著實少了些風味呢！

泡菜起司辣炒年糕

起司這食材就是怕冷，所以在泡菜起司辣炒年糕在上桌時會有小火陪伴著，讓你入口時一樣能保有好滋味！

上面的辣醬帶點微甜口感，是專門從韓國進口，年糕也是特地選用自韓國，深怕一個細節不對，就和韓國道地口味走味太多，所以在醬料上很堅持一定要用韓國貨。

年糕加起司，相當絕配！因為有小火溫熱的關係，所以年糕吃起來超Q彈富有咬勁！

肋排

光是刷醬就費了兩道功夫！爐火烤的時間還要掌握得剛剛好，上下火溫度一分都不能差，醬味才會緊緊巴在肉上面，第一層先刷韓式辣醬，烤第一階段結束再刷上韓式黑醬，黑醬帶甜，吃起來口感不會太辣，再加上第二層的甜醬味滋味更加順口。

吃肋排時會有專人來幫忙剪開，每個人也都會附上一雙手套，就不用害羞的大口嗑肉吧！

肋排厚度一定要有，但迷人的薄皮可千萬別錯過了，塗上醬料得外皮吃起來超加分。

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O八韓食新潮流-員林店

店家地址：彰化縣員林市育英路84號

店家電話：04 833 4135

營業時間：上午11:00 - 下午10:00

停車資訊：員林市立立體停車場

粉絲專頁：https://bit.ly/2ROKZCO





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