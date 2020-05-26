徜徉在康乃馨、金針花海中！玩遍7大彰化「花草系景點」，隨手都是美拍

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首圖：molly888666、ir47363

彰化又被稱為「花的故鄉」，一年四季有許多不同的植物，每次去遇到的景色都不一樣，除了綠色球型的波波草，色彩繽紛的花海顏色也不停在更換。每天悶在家裡或辦公室的你，想好好利用假期走出戶外吸收芬多精嗎？ReadyGo幫大家整理了7個花草系景點，下次出遊彰化不妨是個好選擇！

田尾康乃馨花田

田尾公路花園不只有波波草，現在又多了期間限定的康乃馨花田！田尾康乃馨花田以紅色、粉色、紫色三種顏色的康乃馨為主，置身在美麗漸層的康乃馨花海中瀰漫著濃濃的幸福感，以往母親節都是買康乃馨花束送媽媽，現在竟然有機會可以直接走入康乃馨花田，還不快帶媽媽出發！

圖/IG@mode_qiu 圖/IG@molly888666

地址｜彰化縣田尾鄉吉安路125巷60號

開放時間｜以假日開放為主 08:00-18:00

入園費｜清潔費 50元/人 並贈送一束康乃馨

花壇虎山巖三級古蹟

金針花擁有「忘憂草」的美名，象徵忘卻煩惱、脫離憂愁的思緒，也是中國傳統的母親花。想賞金針花不用等到暑假、不用跑到花東，中部的金針花已經開了！彰化的花壇虎山巖是國家三級古蹟，旁邊的山丘上種植了許多金針花，每年大約在母親節前後盛開，金黃色的花海隨風搖曳，看了真的令人忘憂。

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地址｜彰化縣花壇鄉虎山街1號

綠果庭院

彰化田尾一直都是一個很多植栽景點的地方，而綠果庭院是一間多肉植物的專賣店，有別於以往的傳統園藝，這裡走的是鄉村雜貨風混搭鐵皮貨櫃屋，夾帶著一點文青風，一大片整齊排放的多肉植物看了就很療癒，除此之外綠果庭院還有販售許多乾燥花，並提供園藝手作課程，來到這裡要小心荷包失血，因為絕對什麼都想買回家裝飾啦！

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地址｜彰化縣田尾鄉張厝巷121號

營業時間｜9:00-17:30

SICO 料理所

SICO 料理所是Page 6義式廚房上個月開幕的新品牌，看似像網美咖啡廳，其實是以貨櫃屋、仙人掌元素為特色，主打少油、少鹽、減醣的健康餐盒便當店，就連餐盒都選用植纖餐盒，環保且可自然分解成有機肥料，雖然是輕食，但SICO 料理所在調味上完全吃不出生的味道，夏天吃更清爽！

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地址｜彰化市永安街425號

營業時間｜11:00-13:30、17:00-19:00 (週日休息)

慶安水道 (自然生態教育中心)

彰化慶安水道旁新落成的彰化自然生態教育中心又被稱為是「白色海豚屋」，S型流線條的純白色系的建築，斜坡屋頂上鋪了一層草坪，阻絕陽光照射溫度的提升，站在綠化觀景台上可以眺望周圍的潮間帶美景，光影的變化讓白色海豚屋每個不同的取景角度都能拍出不一樣的感覺，還沒啟用就引來人潮。

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距離白色海豚屋不到5分鐘車程的慶安水道是電影《粽邪》的取景地，筆直且對稱的橋樑中間剛好有塊木棧台，來到這裡的人往往都會站在木棧道上面拍照，這樣的構圖方式能拍出無限延伸感，成為了IG上報紅洗版的熱門打卡地標。小提醒：木棧道沒有非常穩固，拍照請注意自身安全。

圖/IG@jouyijing

白色海豚屋地址｜彰化縣伸港鄉慶安路、慶安北路交叉路口 (自然生態教育中心)

慶安水道地址｜彰化縣伸港鄉台61線 (慶安水道附近大橋下)

源泉派出所

不用上山就能欣賞到另類櫻花啦！花旗木的花期大約一個月，主要在每年三月到四月盛開，有「平地版櫻花」、「粉紅陣雨」之稱。而彰化二水源泉派出所附近出現了追火車風潮，一邊是自行車步道，一邊是集集鐵路支線，是許多自行車迷們通往源泉與二水車站鐵道的悠閒賞景步道，騎著腳踏車悠遊在炸開的粉色煙火中，抓好時機就能和黃澄澄的香蕉車「集集國立美術館」並行，也吸引了不少鐵道迷前往捕捉火車經過的那一剎那。

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小提醒：此鐵道仍然有火車行駛，為確保安全，請不要擅自闖入鐵道。

地址｜化縣二水鄉員集路一段410之1號 (源泉派出所前面一點)

捌程 小8親子CAFE’

捌程 小8親子cafe’是年初新創建的親子餐廳，「捌程8-Distance」原本是一間景觀與室內設計公司，在田尾以專業特色景觀設計與室內設計為主，一踏入園區就可以看到各式不同的多肉植物充滿著綠意，半開放式的空間打造了室內森林系親子樂遊區，包括透明旋轉溜滑梯、球池等，還有一個放滿雞蛋的巨大鳥巢，每顆蛋都又大又軟，連我看了都很想撲進去。

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而戶外庭院區則佈滿了木桌椅及陽傘，還為兒童量身打造的迷你版健身器材、卡丁車、多肉DIY等活動，小孩放鬆充電之餘，爸媽也可以在一旁休息，唯一美中不足的是捌程 小8親子cafe’整個園區大部分都是石子路，所以推車是不方便的喔！

圖/IG@little8.cafe

地址｜彰化縣田尾鄉公園路二段156號

營業時間｜平日10:30-17:00、假日10:00-18:00

門票｜成人票200元(可折抵消費100元)、孩童票200元(可暢玩園內設施，無折抵消費)、優待票100元(限65歲以上、持身心障礙證明者、田尾鄉居民，無折抵消費)

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