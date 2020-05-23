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必拍南瓜隧道！ 后里中社花市季節限定「南瓜節」 可觀賞至6月底

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

后里中社觀光花市不僅栽種各式各樣的花朵種類，連國內較少種植的玩具南瓜這裡也有！還特別利用棚架營造出一個「南瓜隧道」，裡頭各式大大小小、奇形怪狀的南瓜宛如燈泡掛在上頭，珍奇模樣讓許多遊客忍不住拿出手機瘋狂搶拍。

▲圖片來源：IG @tan.hannah

▲圖片來源：IG@01_liu

瓜類因怕水，在雨季多的國家不易生長，而台灣今年雨量偏少，加上5.6月的盛產期，目前園區內的玩具南瓜各個結實累累，無論是在南瓜隧道內或在戶外，處處皆可見許多奇形怪狀的南瓜，其中不乏有白、黃、橘色甚至是西瓜條紋色，讓許多小朋友見了笑意不止，大人們也徜徉在花海裡，笑聲此起彼落，很有青春活潑的夏日氣息。

▲圖片來源：IG @yu_zhen_li

其中除了南瓜外，中社觀光花市還有許多品種的花卉也在５月份一同綻放，各個爭奇鬥豔，不僅有百合、蜀葵花等特色花卉，還有近日掀起熱烈討論的麥桿菊也不容你錯過，休假就一同與親朋好友踏青去吧！但還是要提醒大家防疫期間要配戴口罩，以及保持安全的社交距離唷。

▲圖片來源：IG @lilianwang_tw

▲圖片來源：IG @yu_zhen_li

▲圖片來源：@tan.hannah

中社觀光花市

台中市后里區三豐路五段333號


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IG 觀光 花海

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