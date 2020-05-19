聽新聞
test
0:00 / 0:00
最新網美級公園！台中首座「草湖防災公園」水母造型溜滑梯好Q，籃球場配色太美
台中人有福啦！大里區全新打造的「草湖防災公園」日前已正式啟用，不僅能作為防洪空間，整座公園還設置了共融式遊樂場、籃球場和空曠的活動廣場，讓大家日常多了個休憩的好去處！
草湖防災公園占地達0.7公頃，壯觀的空拍視角將2020最新景點一覽無遺。尤其喜歡運動的人，可盡情與同好者共享免費的運動廣場，2大籃球場可愛的幾何圖案設計及時尚配色，也讓整座公園質感大升級。
此外，未來若家長們想溜小孩，到兒童遊戲區就對啦！複合式的遊樂場頗大，其中水母造型的攀爬式溜滑梯超吸睛，底下還有沙坑可玩，絕對是小朋友的天堂，大人們還能坐在小魚狀的座椅聊天休息呢。
園區面積偏大，整體作為大人的美拍景點也不為過，輕易就能拍出特色美照。值得一提的是，公園本身就是座滯洪池，底部設有雨積磚、透水鋪面等空間，大雨時會變身蓄水池，減低淹水的危險。作為台中首座多功能的防汛公園，未來大家又新增了個，可以安心地和家人前去透透氣、散散心的地點啦！
草湖防災公園
地址：台中市大里區仁化路、大峰路口
延伸閱讀：
．站上雲林「彩虹拱橋」賞無敵視野！全台首座最大寺廟主題公園，73個景點免門票
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言