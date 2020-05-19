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最新網美級公園！台中首座「草湖防災公園」水母造型溜滑梯好Q，籃球場配色太美

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
「草湖防災公園」為全台首座兼具防洪、運動、遊憩功能的複合型防汛公園。圖／IG@chinling_kuo授權
「草湖防災公園」為全台首座兼具防洪、運動、遊憩功能的複合型防汛公園。圖／IG@chinling_kuo授權

台中人有福啦！大里區全新打造的「草湖防災公園」日前已正式啟用，不僅能作為防洪空間，整座公園還設置了共融式遊樂場、籃球場和空曠的活動廣場，讓大家日常多了個休憩的好去處！

圖／IG@chinling_kuo授權
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草湖防災公園占地達0.7公頃，壯觀的空拍視角將2020最新景點一覽無遺。尤其喜歡運動的人，可盡情與同好者共享免費的運動廣場，2大籃球場可愛的幾何圖案設計及時尚配色，也讓整座公園質感大升級。

圖／IG@chinling_kuo授權
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此外，未來若家長們想溜小孩，到兒童遊戲區就對啦！複合式的遊樂場頗大，其中水母造型的攀爬式溜滑梯超吸睛，底下還有沙坑可玩，絕對是小朋友的天堂，大人們還能坐在小魚狀的座椅聊天休息呢。

圖／IG@chinling_kuo授權
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園區面積偏大，整體作為大人的美拍景點也不為過，輕易就能拍出特色美照。值得一提的是，公園本身就是座滯洪池，底部設有雨積磚、透水鋪面等空間，大雨時會變身蓄水池，減低淹水的危險。作為台中首座多功能的防汛公園，未來大家又新增了個，可以安心地和家人前去透透氣、散散心的地點啦！

圖／IG@chinling_kuo授權
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草湖防災公園

地址：台中市大里區仁化路、大峰路口﻿

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