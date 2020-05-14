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「紅色波波草」現蹤彰化！期間限定漸層3色，整大片圓茸茸緋紅波波超可愛

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
緋紅色的波波草，吸引網友推薦拍攝。 圖／IG網友molly莫莉授權
緋紅色的波波草，吸引網友推薦拍攝。 圖／IG網友molly莫莉授權

自從日韓波波草紅回台灣之後，許多民眾也開始尋找台版各處的波波草，除了近期爆紅的田尾波波草與嘉義故宮波波草外，但由於不是真正的掃帚草，無法由翠綠轉緋紅，因此，近日又有網友曝光台版「緋紅波波草」，色葉還能三色變化，圓茸茸療癒又可愛，也紛紛吸引民眾前往觀賞拍照。

日韓波波草本身其實是藜科地膚屬植物，是一年生植物，樹幹曬乾後可以作為掃帚的材料，所以又稱掃帚草，秋天的時候更會由翠綠轉緋紅色。而這回同樣位在彰化田尾但在田仁路附近的「緋紅波波草」，則是長紅木彩葉植物，平均高達半年的時間其葉子會呈現緋紅色，也會在一個月內轉為酒紅再轉為綠色，所以台版緋紅波波草有機會在同時間看到緋紅、酒紅與翠綠等三色，出彩的色葉觀賞功效也讓人嘖嘖稱奇，又搭配一株株修剪過後的球狀模樣與整齊排列，更增添療癒可愛的氛圍，喜歡台版波波草的民眾，千萬別錯過。

台版緋紅色波波草其實是由長紅木的彩葉植物修剪而成。 圖／IG網友molly莫莉授權
台版緋紅色波波草其實是由長紅木的彩葉植物修剪而成。 圖／IG網友molly莫莉授權

近期，許多人發揮創意，開始針對不同花卉或植物修剪成各種造型，台版圓茸茸波波草就是一種，同時又或是嘉義故宮南院的草泥馬造型波波草，也吸引眾人的目光。不過由於這些多元造型植物，多屬於人工精心修剪，切記貼近拍照時，要好好保護不要任意踐踏觸碰喔。

嘉義故宮南院波波草還有草泥馬造型。 圖／IG網友molly莫莉授權
嘉義故宮南院波波草還有草泥馬造型。 圖／IG網友molly莫莉授權

台版「緋紅波波草」

位置：彰化縣田尾中正路二段接田仁路

圖／IG網友molly莫莉授權
圖／IG網友molly莫莉授權

先前位於嘉義故宮博物院南區旁的波波草，是最近許多民眾跟攝影師必拍的景點之一。 圖／IG網友alan7022814授權圖／IG網友吳先森授權
先前位於嘉義故宮博物院南區旁的波波草，是最近許多民眾跟攝影師必拍的景點之一。 圖／IG網友alan7022814授權圖／IG網友吳先森授權

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