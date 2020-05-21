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爌肉飯正夯！鹿港超有名的巷弄老店，金Q爌肉飯加排骨酥湯必點

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

「津津民俗小吃」是一間古樸沒有過多擺設的小吃店，儘管風格樸實，但所有美食料理卻一點都不簡單！

店內的坐位區不多，但大多數客人都是前來外帶，把所有現煮的美味通通打包回家。

牆上特別展示了所有餐點品項，還沒看到菜單就已能思考待會兒想吃什麼，一旁還有店面曾經得過的獎牌，特別的「金Q控肉飯獎」，相信這裡的爌肉飯也是許多人必吃的選擇之一。

滿桌的料理中，從熱門的排骨酥麵開始介紹，所有麵條都是現煮的，並且可以看到老闆娘給的份量相當多！價格卻平易近人，還可以享用到厚實的排骨酥，一口湯、一口麵、一口排骨酥，吃起來是大大的爽快。

若想單純喝排骨酥湯，也有單點的選擇，裡頭還有熬到軟爛入味的芋頭。

滷肉飯+香腸

一般的滷肉飯僅僅是肉燥與飯的搭配，這裡卻還能看到香腸，吃起來是相當得過癮，滷汁與滷肉和飯攪拌在一起，再扒進嘴中，大口又滿足！

可以看到新鮮熬煮的筍乾就在店裡熬煮著，搭配一塊完美比例的爌肉，放入嘴裡似化開的口感，令人吮指回味，可以想像得到，如此的美味確實能獲獎！若是來到此店一時半刻不知吃什麼，就從這一碗開始吧！

豬腳飯

充滿膠質與超級彈牙的口感，是這碗豬腳相當大的特色，非常推薦這道菜！完全不會感到油膩，相反得會讓人想多吃幾口，帶有古早味滷製的風味，老闆娘也說這個要趁熱吃，好好享受牙齒和超Q皮肉撞擊的美味。

五香豬肝

豬肝也是老闆娘自己滷的，這樣的厚度吃起來更能品嚐到那細致的豬肝香，如此營養的小菜很多客人都習慣點一盤來做搭配。

綜合丸湯

此碗湯是店內的靈魂招牌，蝦丸與肉丸都是手工自製，迷人的丸子香氣嚐得出用料扎實，有別於一般的蝦丸，這裡的口味調味豐富有層次，伴著清湯都可以吃出滿嘴鮮嫩。

津津民俗小吃有復古記憶、古早味、深厚的烹煮技術，且老闆娘對待客人和善，她懂大家喜歡什麼，針對各種的喜好她都可以給予最好的建議，來到這裡絕對不是吃一頓飽這麼簡單，這樣的60年老店，更是占據了在地人心中重要的角色，而外地客也會特別找到這裡，感受那股充滿情感的滋味，來到鹿港，切記要尋找「津津民俗小吃」，讓這樣的老店以雋永美味帶給你一場愉悅的感受。

津津民俗小吃

店家地址：彰化縣鹿港鎮介壽路三段116號

連絡電話：04-7841113

營業時間：每週二至週日 11:00–14:00 / 16:00–19:00（週一公休）

均消價位：＄150

停車資訊：鹿港老街停車場

粉絲專頁：https://bit.ly/2VtmPih


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小吃 鹿港老街 古早味

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