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民間信仰重鎮！ 參拜完大甲鎮瀾宮，再來漫步老街享美食

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
▲圖片來源：台中觀光旅遊網
▲圖片來源：台中觀光旅遊網

歷經台灣各大歷史事件的重要區域，關於「大甲」的地名起源，是河洛話對道卡斯族「TAOKAS」的譯音；在千年前，這裡便是道卡斯族的家鄉。後來經漢人、日本人管理規劃，呈現了今日的樣貌。

近中午時在大甲車站下車，肚子一定很餓了。徒步穿過街區的時候別急，先來到「嘉家樂肉丸」，品嘗看看半百年歷史的傳統肉圓！11道工法，老闆每天純手工製作至少500顆肉圓，是大甲人從小吃到大的美味！

▲有彈性的古早味肉圓、金黃的脆皮肉圓。先燒蒸過所以吃起來並不會膩口。（圖片來源：sharelife_菲妮續）
▲有彈性的古早味肉圓、金黃的脆皮肉圓。先燒蒸過所以吃起來並不會膩口。（圖片來源：sharelife_菲妮續）

▲圖片來源：sharelife_菲妮續
▲圖片來源：sharelife_菲妮續

【大甲嘉家樂肉圓】

店家地址：台中市大甲區蔣公路166號

詳細介紹：https://bit.ly/3aRGIoQ

吃飽後到大甲鎮瀾宮拜拜祈福，欣賞雄偉精細的殿堂、石柱、木雕。「鎮瀾」有鎮海護船之意，肅穆莊嚴、擁有數百年歷史；香火鼎盛，每年長達九天八夜的繞境活動，更是台灣重要的無形文化資產。地下一樓媽祖文化館供奉一尊純金打造的「黃金馬祖」，是鎮殿之寶。

雖然今年大甲媽遶境活動因新冠肺炎疫情關係延辦，卻也沒因此減少太多進宮廟參拜的人潮，每到假日這裡總是水洩不通，可想而知大甲媽祖對於台灣民眾來說有多麼重要，信眾有多虔誠來過你便知道。

▲圖片來源：台中觀光旅遊網
▲圖片來源：台中觀光旅遊網

緊鄰鎮瀾宮旁的順天路，便是「大甲老街」。清代這一區稱作「大甲城」，是中部的經貿中心，後來隨著不同政府的市區計畫，拆毀了城牆，大甲城慢慢淹沒在歷史的浪潮中，古城的中心點即為今日的大甲鎮瀾宮。

▲圖片來源：flickr@搜秀資源網
▲圖片來源：flickr@搜秀資源網

▲圖片來源：flickr@淺草 靈
▲圖片來源：flickr@淺草 靈

漫步在順天路，兩側的屋子刻滿了歲月的痕跡；不少巴洛克式風格的建築在現在看來也格外吸引人注目，不免讓人想像當時古城繁榮的樣貌。記得來到老街，別錯過了「大甲三寶」──媽祖、奶油酥餅、藺草帽蓆。

走得又累又熱，別忘了到「純粹綿綿冰」沁涼一下！由新鮮水果製成、無人工添加物，不同一般冰店的「剉冰」，這裡是一球球各種顏色的天然冰品：花生、芝麻、火龍果、百香果，減糖配方不膩，清爽又消暑。

▲圖片來源：sharelife_audioLiao
▲圖片來源：sharelife_audioLiao

水果冰品選用新鮮水果製成，草莓季之後便是芒果的天下，來到大甲怎能不嚐一碗冰解暑一下呢？

▲圖片來源：sharelife_audioLiao
▲圖片來源：sharelife_audioLiao

【純粹綿綿冰】

地址：台中市大甲區鎮瀾街160號

詳細介紹：https://bit.ly/3d1ISnA

甜點吃完，走幾步路就能來到「肆序商行」；潤潤喉，慢慢品嘗精緻手沖的咖啡，質感文藝的空間，讓人忍不住拍張照與朋友分享自己在哪裡。

▲圖片來源：sharelife_王昕如
▲圖片來源：sharelife_王昕如

咖啡，搭配一些小糕點，悠閒讀一本書或與夥伴來場交心的談話。

▲圖片來源：sharelife_王昕如
▲圖片來源：sharelife_王昕如

菜單上有義式、風味咖啡，或多層次的單品咖啡；老手如果喜歡他們自烘的咖啡豆，不妨買些回去，在家也能自己沖煮。店長推薦的「桂花卡布奇諾」，一定要試試看。

▲圖片來源：sharelife_王昕如
▲圖片來源：sharelife_王昕如

【肆序商行】

地址：台中市大甲區鎮瀾街１７７號

詳細介紹：https://bit.ly/3d2tzuQ

晚餐時間不知不覺就到啦，不禁感受到一股餓意，今日的行程需要來點衝擊！不妨參考「京棧鍋物」的浮誇肉盤、生猛海鮮吧！牛奶、酸菜白肉...等七種特色湯底，份量超值的肉食與選擇多樣的自助吧；掌握了火鍋的關鍵：湯頭精隨與新鮮食材，精緻又划算，替一日遊做個滿足的大收尾。

▲這份「波士頓龍蝦爆爆鍋」，氣勢萬千。（圖片來源：sharelife_ Jonathan）
▲這份「波士頓龍蝦爆爆鍋」，氣勢萬千。（圖片來源：sharelife_ Jonathan）

▲圖片來源：sharelife_ Jonathan
▲圖片來源：sharelife_ Jonathan

【京棧鍋物】

地址：台中市台中市大甲區中山路一段923號

詳細介紹：https://bit.ly/2KKGe9z

沿著中山路走五分鐘，就能回到大甲車站。最後再望向夜裡的大甲，離開了，但滿佈燈火的老街區依舊人來人往。

大甲一日遊規劃：大甲車站→大甲嘉家樂肉圓→大甲鎮瀾宮→大甲老街→肆序商行→純粹綿綿冰→京棧鍋物→大甲車站


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咖啡 肉圓 老街

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