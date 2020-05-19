12個美拍景點不私藏！2天1夜玩遍2020「台中最新秘境」 加碼住宿推薦全包辦

Shelly@ReadyGo

首圖：asd850707、september__5

台中國家歌劇院、勤美綠園道、高美濕地等這些台中景點也經去到不想再去了嗎？台中不只景點多，一直有新景點冒出，特色餐廳、咖啡廳也是層出不窮，說到賞花更少不了中社觀光花市的花海，還有每年必追的麥浪及稻浪，ReadyGo就要帶大家用兩天一夜的時間，網羅所有2020台中最新景點，就連住宿都幫你找好了，不用擔心沒時間排行程做功課啦！

Day1.

中社觀光花市花海

台中中社觀光花市每到花季時期便吸引許多遊客前往賞花，而從12月開始便進入鬱金香花期，多達50種30萬株的繽紛鬱金香，約8公頃的七彩花田同時盛開，還有當季花卉一串紅、萬壽菊、鼠尾草、玫瑰花等花海百花齊放，一路開至3月中旬，宛若置身荷蘭，此外更有多個藝術裝置營造浪漫氛圍。

圖/IG@ab.leeee 圖/IG@modaliy87.tt

地址｜台中市后里區三豐路五段333號

營業時間｜08:00-18:00

門票｜150元/人

外埔忘憂谷

小麥栽植面積僅次於大雅的外埔地區，出現了神秘的麥田圈圖騰，猶如外星人飛碟降落的痕跡，吸引許多攝影迷前往拍攝，難以相信這些如幽浮圖案的麥田圈，是一步一腳印踩出來的，一共有五種圖案供遊客欣賞，為此農友們還特別延後收割，也建議大家要實際走入麥田才能看到麥田圈，或是以空拍「上帝視角」才能飽覽完整的田野風光，這樣的地景藝術預計展至3月28日喔！

圖/IG@ygt1016 圖/IG@shengkai_travel 圖/IG@xuyuz0522

神秘麥田圈地址｜導航輸入 (E120.647821,N24.315775)

外埔忘憂谷地址｜臺中市外埔區溪底路

獵犬不打獵

獵犬不打獵是一家寵物友善餐廳，老闆養了10隻黃金獵犬和一隻臘腸狗，每一隻都很乖很親近人不怕生，也可以帶著你家的毛小孩跟牠們一起玩，能被這麼多陽光笑容的黃金獵犬及呆萌短腿的臘腸狗包圍根本置身幸福天堂！差點沒被療癒的狗狗們融化啦~ (未來擬改為預約制)

圖/IG@ygt1016 圖/IG@eight1010

地址｜台中市神岡區承德路18號

營業時間｜星期三至星期日 11:00-20:30

門票｜100元/人 (可全額抵消費)

紙博館 紙的空間

喜歡DIY手作的你一定要去！紙博館的老闆非常熱愛紙張，花費4年在神岡打造了260坪的紙博館，展示了各式各樣的紙製作品，一邊逛著一邊不禁在內心讚嘆，難以想像如何把一張紙變成一件美麗又精緻的立體作品，對於沒有什麼美術天分的我來說，真的是打從心底佩服。館內最吸引我的便是這彩色PAPER字樣，每個字母都是由兩種顏色組成，從側面看更有一種延伸感，也是IG上熱門的打卡場景。

圖/IG@shan1127_ 圖/IG@zora.taiwan

地址｜台中市神岡區中山路1313-7號

營業時間｜週一至週日 09:00-18:00

大雅小麥田

來到大雅小麥田一定要拍的就是這個可愛的土角厝，這裡的小麥田都是私人土地，欣賞可以千萬不要為了拍照而隨意踐踏，麥田間有小路可以走到土角厝，放眼望去一大片黃澄澄麥浪，搭配一瓶熟悉的麥香最對味了！台中大雅小麥文化節是每年熱門的追麥賞浪景點，今年(2020年)因為疫情的影響而停辦，但免費開放參觀的黃金稻田，依舊掀起一波IG打卡潮。(不過據說大雅小麥田已經陸續開始收割了，想去的朋友們只能碰碰運氣或是明年請早啦XD)

圖/IG@molly888666

地址｜ 臺中市大雅區秀山路17-21號

靜宜大學主顧聖母堂

除了東海大學的路思義教堂、霧峰的圓滿教堂等，台中現在又多了一個靜宜大學主顧聖母堂，結合了魚、竹子、竹筍等意象，是近期最火紅的拍照打卡景點。主顧聖母堂的外型特殊，由四個圓弧形牆板組成，屋頂的玻璃連接著十字架，讓陽光從玻璃灑落，不管是從正面、背面或者側面看，每個角度都有著截然不同的面貌，是一棟優美浪漫的特殊建築。

圖/IG@lily19930902 圖/IG@lily19930902

地址｜台中市沙鹿區台灣大道七段200號

逢甲夜市

來到台中，還是要逛一下逢甲夜市才有到此一遊的踏實感。逢甲夜市商圈的店家競爭激烈，店面攤位一家家地開，又一家家地倒.，似乎每次去都會有新選擇，最近想要衝一波台中，又不知道跟從何下手的可以點選下面的延伸閱讀，看看有哪些特色美食上榜？

圖/王子神谷、村口微光、IG@_.shuangshuang、苺好冰菓室

地址｜台中市西屯區文華路

Day2.

一支毛

隱藏在勤美附近的巷子裡，是最近新開的特色氣泡水專賣店，有一個機器人沒有嘴巴，只用燈號表達喜歡或不喜歡，它是「一支毛」，是這隻機器人的名字，也是店名的由來。盛裝氣泡水的容器更是特別設計過，瓶身是機器人的頭，蓋子則是他的天線，俏皮又活潑的小店，超吸睛的外觀快速的在IG上爆紅。

圖/IG@asd850707 圖/IG@ting_yu0926

地址｜台中市西區美村路一段149巷13號

營業時間｜週一至週日12:30-20:30

工家美術館

「工」代表工程、「家」則代表歸屬感，用台語來念「ㄍㄨㄥ ㄍㄟ」 有共享之意。「工家美術館」是全球第一座結合工地、展覽的複合式共享藝術空間，具開放精神、共享概念，以工地裡習以為常的鐵桿支架為基底，在 18×18 的方形基地中將建築結合老樹，創造出不完全封閉的綠地空間，內部的三角錐吧檯椅、鷹架桌子，濃厚的工業風中夾帶著創新，重新定義了工地美學。

圖/IG@littlestar0202 圖/IG@yanlinnng

地址｜台中市西區館前路71號（勤美誠品正後方）

營業時間｜週二至週五11:00-17:00、週六日11:00-17:30 (週一公休)

門票｜全區門票NT$20，門票可折抵館內餐飲或周邊商品

帝國製糖廠

有著悠久歷史的老建物「帝國製糖廠」，是台中東區重要的產業地標，整建修復後以展演空間的形式重新開放，將糖廠注入了新的元素與活力，除了保有古色古香的日治時期建築，還有純白色的玻璃建築餐廳，搭配周邊的星泉湖，寬廣舒適的空間，視野十分遼闊，成為台中最新的打卡景點。

圖/IG@chieh_ej_____ 圖/IG@duddy10759

地址｜台中市東區樂業路30號

營業時間｜10:00-18:00

餐廳時間｜11:00-21:00 (週一公休)

BACITALI 小義大利威尼斯宮

Bacitali 小義大利是台中近期很夯新開幕的餐廳，打造了威尼斯夏宮般800坪大的歐風唯美建築，搭配諾大的庭院造景，充滿了異國風情，歐式噴水池加上粉橘色的城堡建築，在南屯區龍富路上亮眼又突出，餐廳內部的玻璃、地板及吊燈也都瀰漫著濃郁的歐式華麗，從門口到室內再到後花園，每個角落任意取景都浪漫，除此之外，Bacitali 小義大利還是間寵物友善餐廳，建議用餐要事先訂位哦！

圖/IG@september__5 圖/IG@eight1010 圖/IG@eight1010

地址｜台中市南屯區龍富路三段589號

營業時間｜週一至週日 11:30-14:00、17:30-21:30 (近期將新增下午茶時段)

電話｜04-2386-4575

北屯大坑紙箱王創意園區

位於台中大坑的紙箱王創意園區占地約1600坪，園區內展示著各式各樣的紙藝品，更特別的是紙箱餐廳桌椅、火鍋還有火車都是用紙做成！園區內還有世界各國的大型地標，來到這裡就好像環遊世界一樣，不僅適合親子同遊，增進感情，也很適合情侶來這邊打卡拍照，就好像一起環遊世界般。

圖/IG@sun42872436 圖/IG@emilycute7bear

地址｜台中市北屯區東山路二段2巷2號

營業時間｜9:00-20:00

台中逢甲住宿推薦

台中 逢甲商圈 微行旅

坐落於台中西屯區福星路上的微行旅，是逢甲夜市全新開幕的設計旅店，步行至逢甲夜市只需5分鐘，夜市逛多晚都沒關係。一進入大廳映入眼簾的是一大片的植栽牆，森林系的裝飾讓微行旅充滿了生命力，客房內採簡約的木紋風格搭配清水模設計靜謐而優雅，簡單中帶著自然，讓旅人們像回到家一樣舒適。

圖/微行旅 圖/微行旅

地址｜台中市西屯區福星路333號

希堤微旅 逢甲店 (HOTEL MAPP)

優雅純白系造型外觀加上大落地窗採光，房間內部同樣採用淺色調的裝潢搭配日系木質地板，夾帶著大地色系的配色，沒有過度的華麗裝飾，簡單潔淨居住環境深得我心，有些房型還有小陽台，簡約清新的設計空間，正是適合旅人停下腳步休憩片刻的地方，早晨起床先在陽台和陽光說聲早安，美好的一天就從這裡開始。

圖/希堤微旅Agoda 圖/希堤微旅Agoda 圖/IG@zizi_0304

地址｜台中市西屯區上石路158號

二八樹巷旅宿

陽光、空氣、綠意三個詞是對二八樹巷旅宿來說是最好的詮釋，低調的在城市中鬧中取靜，白淨的建築外觀有著慢活渡假的感覺，從外圍到大廳的植栽牆處處充滿著葉綠素的元素，二八樹巷的經典房型使用了大量的垂枝香柏實木來做和室床底，散發出一股淡淡的檀香，再加上老師傅手工傳統純正榻榻米，及整顆日本檜木所做成的床頭櫃在床邊發出淡淡的檜木香，那種純正天然實木元素，溫暖而有質感，晚上肯定一覺好眠。

地址｜台中市西屯區櫻城一街85號

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