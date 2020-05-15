走進山水畫來到世外桃源！ 2020「日月潭二日遊」景點推薦

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首圖：943alone、pppei._

南投日月潭是台灣最大的淡水湖泊，也是最美麗的高山湖泊，日月潭的山景變化，一景一物皆渾然天成，日月潭的美，詩情畫意般令人流連忘返。踩著腳踏車沿著環湖公路遊覽日月潭，陪伴你的除了同行的旅人，還有清澈碧綠的湖水及群山環抱的景緻，日月潭的每分每秒都值得你造訪。ReadyGo為大家整理了日月潭環湖景點，順序都幫你排好了找照著走就可以，快看看這些日月潭環湖景點你都去過了嗎？

#日月潭環湖景點

頭社活盆地

頭社活盆地休閒農業區是典型的高山盆地，原本是一處淺湖，後來因泥沙淤積等因素，慢慢地消退形成泥炭土盆地，彷彿一座會舞動的水床，又有「曼波田」之稱。頭社村的村民們把早年灌溉農田的中央大排打造成國內唯一高山運河，讓遊客划著獨木舟遊「台版荷蘭羊角村」，還有其他DIY體驗活動，「我家門前有小河，後面有山坡。」用這首歌來形容頭社活盆地再適合不過了。

圖/IG@lingin1209

地址｜南投縣魚池鄉頭社村平和巷50-33號

頭社金針花海

不只花蓮有金針花海，南投頭社活盆地也有！日月潭頭社金針花海是台灣唯一的水田金針花，金針花海大約在每年母親節前後至八月間綻放，一大片金橘色的金針花以優美的姿態站著，拍起來和畫面中的藍天白雲特別和諧，最特別的是日月潭頭社活盆地擁有顏色多樣的新品種七彩金針花，為黃澄澄的金針花增添了色彩，而在非金針花海季節時，也有蝶豆花、太陽花等花期可以欣賞。

圖/IG@susupang77 圖/IG@eight1010

地址｜南投縣魚池鄉平和巷70號

拉魯島

拉魯島是南投日月潭中央的一座小島也是日月潭的地標，傳說中，在這個島上的茄苳樹住著邵族人的祖靈，因此是邵族最高祖靈的居處極為神聖，也是邵族早期的聚落之一，島上原有供奉月下老人的祠堂，921大地震時月下老人神像倒塌後遷移至水社附近的龍鳳宮，現在除了遊船之外，只能以遠眺或空拍的方式欣賞拉魯島。

圖/IG@jkzein

地址｜ 南投縣魚池鄉

玄光碼頭 (玄光寺)

玄光碼頭附近沒有商圈，只有來到玄光碼頭必吃的「金盆阿嬤香菇茶葉蛋」，吃完可以到玄光寺走走，從玄光碼頭旁的長階梯上去，外觀仿日式寺廟建築，內奉玄奘大師的金身，即使玄奘大師已移至玄奘寺供奉，玄光寺依然成為到日月潭必訪的景點，在這裡可以欣賞日月潭的涵碧秀水，猶如置身於美麗畫境中。

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地址｜南投縣魚池鄉日月村中正路338號

時間｜週一至週日 05:00-21:00

日月潭慈恩塔

慈恩塔塔高46公尺，共用有九層樓，慈恩塔的內部是一層一層的旋轉樓梯，從上面俯瞰規律環繞的螺旋樓梯和宜蘭頭城的八角瞭望台有著異曲同工之妙，成為了IG上很紅的打卡點，由上而下的角度是來到慈恩塔必拍的場景，塔頂的觀景台可以將日月潭360度的湖光山色、壯麗美景盡收眼底，是日月潭著名的地標之一，也是日月潭的至高點。

圖/IG@pierrehuang 圖/IG@_tree10

地址｜南投縣魚池鄉環潭公路

開放時間｜週一至週日 09:00-16:30

伊達邵碼頭 (伊達邵部落)

日月潭四大碼頭中就屬伊達邵碼頭和水社碼頭兩大商圈最為熱鬧，伊達邵碼頭附近鳥巢般的裝置藝術是由木構造和繩編織組合而成，靈感來自於邵族傳統文化的繡眼畫眉靈鳥，吸引遊客拍照打卡。

圖/IG@madeinalbee928

而伊達邵商圈也是來到日月潭一定要逛的，老街上充滿著各式各樣的原住民美食，不但可以邊走邊吃，還能買到碼頭坐下來邊吃邊欣賞夕陽。再往日月潭纜車的方向走一點，日月潭纜車站前的日系紅色鳥居搭配南洋風味的椰棗樹，加上身後的湖畔景色，瀰漫著另一種美。

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地址｜南投縣魚池鄉伊達邵碼頭

日月潭文武廟

日月潭文武廟是全台第一個於廟中供奉孔子神像的文武廟，也是台灣最高的文武廟，屋頂採用非常罕見的重檐廡殿式，是宮殿式建築的最高等級，金黃色的中國風建築搭配日月潭的碧湖藍天，從後殿的觀景台上望去氣宇非凡。文武廟的對面還有個「文武廟年梯步道」，步道總共有366階(閏年)，每個階梯都有象徵的歷史名人和傳統24節氣，兩邊也有懸掛的祈福風鈴，不妨順道去走走尋找自己的生日。

圖/IG@madeinalbee928 圖/IG@madeinalbee928

地址｜南投縣魚池鄉水社路63號

日月老茶廠

日月老茶廠是魚池埔里面積數一數二的茶園，昔日 「 台灣農林公司魚池茶廠 」 保留了原有建築，建築物外觀充滿歲月的痕跡，牆上的藤蔓肆意猖狂的攀爬著，是一座種植有機茶、專業製茶與導覽課程的工作場域，說到日月潭一定會想到日月潭紅茶，那來到日月潭怎麼可以不去日月老茶廠！

圖/IG@min190146 圖/IG@153.shanshan

地址｜南投縣魚池鄉有水巷38號

營業時間｜星期一至星期日 08:00-17:00

朝霧碼頭

如果想欣賞日月潭的晨曦之美，朝霧碼頭絕對是個好選擇。朝霧碼頭擁有台灣前10大美景之稱，也是日月潭四大碼頭之一，這裡的景色千變萬化，從清晨到傍晚，一年四季截然不同，除了日出的霞光倒影，清晨的雲霧繚繞及銀河閃爍的燦爛，無一不吸引著我們的目光。

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地址｜南投縣魚池鄉中正路朝霧碼頭

日月潭耶穌堂 (水社碼頭)

從水社碼頭旁的環湖步道往涵碧樓走，會隱約在樹叢間看到一棟黃牆白柱的羅馬式建築，匯聚了古典優雅的特色，它是日月潭「耶穌堂」，早期蔣介石伉儷造訪日月潭時禮拜祈禱而興建耶穌堂，因為是私人教堂所以規模並不大，隱身於涵碧半島山腰林木之間，不但有浪漫的幸福鐘塔，教堂外更是眺望水社碼頭湖光山色的好地點。

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地址｜南投縣魚池鄉中興路146號

日月潭蔣介石碼頭 (蔣公碼頭)

蔣公碼頭顧名思義以前是蔣介石專屬的碼頭，週圍的景點蔣介石涼亭和涵碧樓也是先總統蔣公在日月潭渡假時曾駐足的地方。木製的步道掛上橘紅霓光的燈籠，湖面上有兩條簡陋小船，散發出古色古香的文藝氣息，被譽為隱身在涵碧步道中的絕美秘境，無論是清晨蒙著神秘面紗；還是像一幅幽靜中國畫；抑或是觀星賞銀河的蔣公碼頭，三種面貌我都愛。

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地址｜南投縣魚池鄉中興路142號

向山遊客中心

向山遊客中心由兩個互相咬合的、圓潤的L形建築體組成，環形水池圍繞在建築物周圍.，從空中俯瞰，像是用雙手環抱著日月潭，斜坡型的屋面設計與地面連為一體.，順著蜿蜒的小路，從每個不同的角度看過去.，都可以欣賞到不同的景色，爬上斜坡到屋頂上更可以將周圍的美景一覽無遺。

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地址｜南投縣魚池鄉中山路599號

營業時間｜週一至週日 09:00-17:00

頭社水庫

全台最小最迷你的水庫就在日月潭，早期沒有入口標示，根本不得其門而入，直到日月潭風管處開始陸續興建吊橋、水庫環湖步道、涼亭等多項設施，才揭開頭社水庫的神秘面紗。潭邊山巒林木蓊鬱，青山倒映湖中，走在吊橋上可以俯視水庫全貌，在不同的季節、不同的時間點造訪頭社水庫，都會有不同的驚豔與發現，頭社水庫仍然是日月潭鮮少人知道的秘境。

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地址｜南投縣魚池鄉頭社村

步道開放時間｜週二至週日09:00-16:00

#日月潭渡假住宿

皇后古堡

全新試營運中的日月潭皇后古堡飯店是南投日月潭的最新住宿推薦，位於伊達邵碼頭附近，佇立在日月潭湖畔，採歐式古典風格設計，外觀看起來猶如一棟城堡，走入城堡更能體會到他的溫暖和奢華，挑高的梁柱，華麗的水晶燈，宮廷般的家俱擺飾卻絲毫感受不到冰冷。想要享受這不疾不徐的美好時光嗎？成為國王皇后、王子公主並不是夢！現在訂房輸入折扣碼，即可享折扣優惠，所有房型都適用再加碼贈「船票」，好想去啊~

圖/皇后古堡 圖/皇后古堡

折扣代碼：queen999

適用期間：即日起~2020/06/30

地址│南投縣魚池鄉中正路250號

水岸休閒飯店

水岸休閒飯店最受歡迎的莫過於玻璃屋房型，以白色為主色調，再運用材質的差異性來創造視覺層次，簡單乾淨的白卻不乏驚喜與變化，讓空間更細膩更耐看，天花板採用玻璃元素，保留天景結合電動布幔，拉進空間與自然的距離，窗外也有小陽台設計，可以舒服安靜的享受，玻璃屋的風景相當優美，不管躺在床上或洗澡沐浴只要拉開窗簾就能從大片的玻璃窗遠眺日月潭湛藍的湖景，相當有渡假的氣氛。

圖/IG@pppei._ 圖/IG@z_h_e_n_g_1_2

地址｜南投縣魚池鄉日月潭伊達邵日月村文化街112號

LOOK 路殼

LOOK 路殼民宿距離日月潭商圈約5-10分鐘車程，外觀看起來就像一棟別墅，從設計、建築、園藝、餐飲、管理都是由一家人共同經營打理，分為前棟和後棟，中間相隔著整列的落羽松和枯枝綠樹庭園造景。前棟運用了清水模、紅磚裸牆、金屬燈飾、手繪塗鴉等元素，打造粗獷的現代工業風格帶點搖滾，每個細節擺設處處都是巧思，後棟則是走家庭親子路線。許多人是為了這房型來的，傾斜的天花板搭配天窗的設計，沒有特別上漆或裝飾，搭配窗外的風景，自然又舒適。

圖/IG@ting.hua_ 圖/IG@zhennn.lee

地址｜南投縣魚池鄉大林村永川巷22-6號

原森林民宿

外型方正的原森林民宿建築，堅持使用自然材質，主要由香杉、石材和玻璃構成，屋內的桌椅及床組也以木頭材質為主，簡約而大方，多數房型幾乎都有落地窗景，有的是森林景觀；有的可以看日出，就連洗澡刷牙都能一邊欣賞美景，還有泳池及觀星露臺，湖景房型住膩了，不妨到距離日月潭5分鐘車程的原森林民宿休息一晚。

圖/IG@yuan_forest 圖/IG@ts.lin928

地址｜南投縣魚池鄉中明村文化巷39號

祕密花園VILLA

隱身在南投的祕密花園Villa秘境，經歷20年歲月，自鋼骨結構到木作裝潢，親手打造坐落在花園中一棟一戶的5個房間，每個房型都獨樹一格，無論是可以一覽阿薩姆茶園美景的大陽台；還是慵懶的搖椅，或是種植了10多年的神祕果樹，或者玻璃魚缸建成屋頂的浴室，結合原木與綠野的元素，讓你有置身在森林的清新感，是森林系女孩的最愛。

圖/IG@nini310___ 圖/IG@debbie.chang

地址｜南投縣魚池鄉瓊文巷39-11號

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