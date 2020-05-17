南投「日月潭」玩透透！ 14處推薦景點、美食總整理

日月潭是台灣中部最熱門的旅遊景點之一，青山綠水、風光明媚，除了開車、搭巴士環湖之外，近年來環潭自行車道也成為遊日月潭的熱門選項，可以更貼近湖面，感受徐徐涼風。另外小編也相當推薦搭乘遊艇玩日月潭，因為日月潭許多熱門景點都分佈在日月潭三大碼頭附近，搭船就可以玩透透啦～

如何抵達日月潭

如何抵達日月潭。 圖／Flickr

自行開車

➢南下

國道三號214-霧峰系統下交流道→國道六號29-愛蘭出口下交流道→行駛台14線→沿桃南路接台21線，往魚池鄉前進

➢北上

國道三號243-竹山出口下交流道→台3丙→攔河路右轉→林尾路右轉→行駛台16線→於新高登山口紀念碑左轉→接台21線，往魚池鄉前進

大眾運輸

➢台鐵

搭乘火車至台鐵台中站，轉乘台灣好行6670日月潭線，在日月潭站下車。

車資：單程193元，來回360元

花費時間（單程）：約1小時40分

➢高鐵

高鐵至高鐵台中站，轉乘台灣好行6670日月潭線，在日月潭站下車。

車資：單程166元，來回330元

花費時間（單程）：約1小時20分

小編小提醒：來回票只在南投客運臺中干城站、高鐵臺中站的櫃檯販售喔！

日月潭交通

開車

日月潭環湖公路長達33公里，且多彎路，即使中途都不停留，也需花上將近一個小時。對於沒有安排太多時間遊玩的旅客來說，自行開車環湖，在喜歡的景點停下來逛逛，是最方便省時的方式。

自行車

日月潭環潭自行車道。 圖／日月潭國家風景區官網

日月潭環潭自行車道被CNN選為全球十大最美自行車道，也是日月潭新八景之一，可以在最貼近湖面的距離騎乘，如果遇到落羽松的季節，更是風景如畫，也因此日月潭附近林立許多自行車出租店，旅客可以開車或搭車到日月潭，再在這裡租自行車。不過騎完一圈約需花費5～6個小時，大家要考量自身體力，該折返時就折返喔！

遊艇

日月潭三大碼頭水社、玄光寺、伊達邵碼頭，在湖面上呈三角形分佈，多數船家都有販售三點停留的套票，例如可以從水社碼頭登船，前往玄光寺碼頭，下船遊覽一番後，再往伊達邵碼頭前進，最後回到水社碼頭。如此一來，日月潭三大碼頭的景點就都能蒐集到啦～

日月潭─水社碼頭

景點─梅荷園

梅荷園。 圖／日月潭國家風景區官網

梅荷園是當年蔣介石駐日月潭時，憲兵的崗哨要塞，因此以憲兵的梅荷精神命名。現在梅荷園除了是一座景觀台，可以眺望水社碼頭景緻之外，更有複合式景觀餐廳，販售日月潭紅茶、咖啡和特色餐點，到了夜晚則成為景觀酒吧，成為附近飯店住客的夜間最佳休閒地。梅荷園內也有紀念品店，可以在這裡購買伴手禮，還可以拿祈福許願卡，掛在祈願樹上許願！

地址：南投縣魚池鄉中興路114-3號

交通：水社碼頭步行4分鐘

開放時間：9:00-17:00

景點─涵碧樓x涵碧步道x涵碧樓紀念館

涵碧步道。 圖／日月潭國家風景區官網

涵碧樓是日月潭最有名、最高級的飯店，據說前身建於西元1901年，日本天皇來台時也曾下榻，台灣光復後則改建為蔣公行館。涵碧樓飯店內的餐廳和酒吧視野很好，如果有時間、有預算，不妨在涵碧樓享用一頓午餐、喝點小酒。如果只想在室外散步，也可以沿著涵碧步道，在半島上繞一圈，或是走到涵碧樓後方的涵碧樓紀念館，看看涵碧樓的歷史。

地址：南投縣魚池鄉中興路142號

交通：水社碼頭步行10分鐘

紀念館開放時間：8:00-18:00

景點─龍鳳宮月老廟

龍鳳宮月老廟。 圖／日月潭國家風景區官網

這間月老廟過去坐落在日月潭拉魯島上，921大地震後遷移到龍鳳宮繼續供俸，從水社碼頭步行過來大約12分鐘。龍鳳宮月老廟是全台靈驗的前幾名，廟祠周圍掛滿了祈求姻緣的吊牌，信徒眾多可見一斑，來到水社碼頭附近的各位單身男女們，走過路過千萬不要錯過，到月老廟擲筊求個紅線吧～

小編小提醒：來拜月老也別忘了先參拜正殿的眾神明喔！

地址：南投縣魚池鄉中山路291-26號

交通：水社碼頭步行13分鐘

開放時間：6:00-21:00

日月潭─玄光碼頭

景點─土亭仔步道

景點─土亭仔步道。 圖／日月潭國家風景區官網

日月潭有「三小」：最小族群─邵族、最小島─拉魯島、最小燈塔─土亭仔。土亭仔燈塔是台灣僅有的不靠海的燈塔，位在土亭仔步道的盡頭，這裡曾是邵族石印社遺址，現在則是石姓氏族的祖靈祭地點，是一個充滿原住民文化的地方。看到貓頭鷹立像代表到達步道入口處，步道內綠樹成蔭，高架木棧道保護土亭仔原有的地形和植物，是人類和自然共生的典範。走到終點，小燈塔和日月潭一起映入眼簾，頗有海闊天空之感。

交通：玄光碼頭開車8分鐘

開放時間：9:00-17:00

景點─慈恩塔

慈恩塔。 圖／日月潭國家風景區官網

慈恩塔是日月潭的地標，其坐落在海拔954公尺高的沙巴蘭山，塔高46公尺，塔頂正好是海拔1000公尺，也是日月潭的最高點。沿慈恩塔林間步道一路向上，轉個彎不時能看見藍色的日月潭出現在眼前，而最美的景色就要到慈恩塔最高的樓層才能看見啦！塔內兩座交錯的樓梯直通頂樓，走出門就能看見360度的日月潭山水景緻，還有坐落在山谷間的部落，從高處眺望才能體會到那種震撼感！雖然從玄光碼頭走到這裡會有一點難度，但小編真的覺得很值得～

交通：玄光碼頭開車4分鐘

開放時間：9:00-16:30

美食─金盆阿嬤的香菇茶葉蛋

金盆阿嬤的香菇茶葉蛋。 圖／IG, kuo.xiao.yu

玄光碼頭邊有一間總是很多人排隊的小店，窗口飄出的茶葉蛋香吸引人潮前來，雖然人多，但是流動很快，滷好的茶葉蛋已經一個個分裝好，一下就可以買到熱騰騰的香菇茶葉蛋。茶葉蛋每日用超大臉盆加香菇新鮮現滷，相當入味，連蛋黃都有香菇滷汁，不會有乾乾的感覺，超級美味，是來到日月潭一定要親自品嘗的小點心！

地址：南投縣魚池鄉中正路338號

交通：玄光碼頭下船處

營業時間：9:30-17:00

日月潭─伊達邵碼頭

景點─伊達邵親水步道

這條伊達邵親水步道的入口，位於中華電信會館大樓旁，沿途經過日月潭纜車站，一路通到水蛙頭，總長約有2.4公里。步道採用木棧道架高鋪成，貼近日月潭水面，兩旁有許多原生筆筒樹，生態豐富，除了欣賞山水，還能看見飛碟形狀的纜車站和行駛中的纜車，不論是走路或騎自行車都很愜意～

交通：伊達邵碼頭步行8分鐘

景點─伊達邵文物館

伊達邵文物館。 圖／日月潭國家風景區官網

伊達邵文物館位在伊達邵國小校園內，以邵族彩繪和圖騰裝飾外觀，內部則展出邵族傳統的狩獵、農耕等生活文物，還有舂石音的杵和傳統樂器，用以提供校內的教育資源外，在假日時也開放給對邵族文化有興趣的遊客參觀，不過需要以團體的方式先行向校方預約，才能入內喔！

地址：南投縣魚池鄉中正路211巷1號（伊達邵國小內）

交通：伊達邵碼頭步行15分鐘

開放時間：事先向校方預約

美食─麓司岸 飯飯雞翅／拉長蝦

麓司岸 飯飯雞翅。 圖／IG, revery_chen

伊達邵小吃街裡有很多日月潭特色小吃，阿薩姆紅茶、燒麻糬、山豬肉刈包、芋籤粿等，待一整天都吃不完，如果真的要抉擇的話，這間麓司岸的飯飯雞翅一定是伊達邵小吃街必吃！「飯飯雞翅」其實就是就是雞翅包飯，不過他包的飯是木桶蒸的邵族傳統糯米飯，再撒上蔥跟胡椒，就可以吃到香噴噴的飯飯雞翅啦～裡面有紮實的餡料，當正餐吃也可以的哦！喜歡吃辣的朋友，小編超推加辣，整個層次更上一層！

小編偷偷說：店裡也有賣「拉長蝦」這種生菜佐日式炸蝦的清爽料理，可以一起買來吃吃看！

地址：南投縣魚池鄉義勇街22號

交通：伊達邵碼頭步行4分鐘

營業時間：10:00-18:30

美食─年記做不復賣香菇高麗菜包

美食─年記做不復賣香菇高麗菜包。 圖／IG, nora.chou

從這間高麗菜包店的店名「做不復賣」就可以知道生意有多好啦～（小編翻譯：就是賣得很快，來不及做的台語）店家背板滿滿名人、節目的採訪和照片，到底厲害在哪裡咧？店裡每一顆菜包都是現場手做，鮮脆多汁的高麗菜、滿滿香氣的香菇、冬粉等餡料包進麵皮，再放進油鍋裡炸得酥酥脆脆，也可以依照個人喜好加上辣椒醬或甜辣醬，超級美味！重點是用銅板價就能吃到，難怪連平日都要排隊，不過吃過的都說值得啦～

地址：南投縣魚池鄉義勇街75號

交通：伊達邵碼頭步行4分鐘

營業時間：

週一、二、五10:00-17:00

週六、日10:00-18:00

週三、四公休

美食─杜啦 白鰻棍麻糬（烤小米麻糬）

杜啦 白鰻棍麻糬（烤小米麻糬）。 圖／IG, smartjuno

杜啦、白鰻棍指的是一種邵族的傳統美食小米麻糬，也叫做邵族小米糕，它用蘆葦桿當竹籤，把手工小米麻糬纏繞上去，看起來就像一條鰻魚的形狀，拿去火烤後，再淋上各種口味的醬料，甜的鹹的都有，例如：蜂蜜、煉乳、海鹽和烤肉醬等，脆脆的外皮加上綿密的內裡，還能吃得出小米的香氣，來到日月潭必須來一支！

地址：南投縣魚池鄉義勇街101號

交通：伊達邵碼頭步行3分鐘

營業時間：11:00-19:30（週四公休）

美食─日月潭紅茶

日月潭紅茶－頭目的店。 圖／IG, c_h_e_n.6

來到日月潭就是要喝紅茶！日月潭的阿薩姆紅茶（台茶8號）、紅玉紅茶（台茶18號）在國際間遠近馳名，許多遊客來到日月潭都會到茶廠買包茶葉。如果只是想嘗鮮喝一杯的話，那麼到伊達邵老街就對囉～街上有許多有名的紅茶店，各有擁護者，小編蒐集了幾間網友們常推薦的日月潭紅茶店資訊給大家，有的店家也有賣紅茶冰淇淋，不過伊達邵老街的紅茶店很多，大家也可以自己去發掘看看！

交通：伊達邵碼頭步行2分鐘左右即抵達伊達邵老街，店家分布在伊達邵商圈內。

頭目的店

地址：南投縣魚池鄉文化街103-1號

營業時間：9:00-18:00

日月茶行

地址：南投縣魚池鄉義勇街63號

營業時間：11:00-18:30

育正紅茶

地址：南投縣魚池鄉義勇街73號

營業時間：9:00-21:30

台茶18 tea

地址：南投縣魚池鄉德化街12號

營業時間：9:00-21:00

茶池屋

地址：南投縣魚池鄉義勇街93號

營業時間：8:00-20:00

其他日月潭景點

向山行政暨遊客中心

向山行政暨遊客中心。 圖／日月潭國家風景區官網

向山行政暨遊客中心。 圖／IG, wuxiage

這棟造型特殊、充滿綠意的建築，是由日本知名建築師「團紀彥」設計，以環抱日月潭為意象，融入原有地景，採用清水模建造，各種弧面設計連結土地和建築物本體，斜坡草坪可以直接從地面走到屋頂，兩棟建築物高低錯落，讓遊客無論從甚麼角度都可以眺望日月潭。園區前棟是辦公空間，後棟則是遊客中心，館內展出日月潭的產業、工藝和旅遊資源，包括陶藝、紙藝、工藝、酒類、紅茶及農特產等。坐在草地上看看書、看看湖、參觀展覽，就能悠哉地耗上一整天！

地址：南投縣魚池鄉中山路599號

交通：玄光碼頭開車17分鐘

開放時間：9:00-17:00

文武廟

文武廟。 圖／日月潭國家風景區官網

文武廟。 圖／日月潭國家風景區官網

日月潭文武廟在1969年重建時，採用了中國北朝式的建築外觀，氣勢磅礡，依山面湖的地勢造就了一層層的廟宇結構。廟裡供俸關聖帝君、岳武穆王、文昌帝君及孔子等眾神明，香火鼎盛，廟內還有禮品店、咖啡吧和休息區，參拜之餘也可以稍作休憩。走到文武廟最上層，後山公園的高大的牌樓和青翠綠地映著藍天，景色更是令人驚豔，附近還有日月潭相當有名的咖啡莊園「黑咖啡道」，可以在此買杯咖啡野餐！

地址：南投縣魚池鄉中正路63號

交通：水社碼頭開車8分鐘

開放時間：全天，20:00後由側門進入

九族文化村

九族文化村。 圖／日月潭國家風景區官網

九族文化村這個台灣經典的遊樂園大家一定都不陌生，它距離日月潭很近，還有日月潭纜車直達，甚至還和日月潭纜車合作，只要購買九族門票，當日就可以免費搭乘日月潭纜車！膽子夠大的話可以搭上自由落體，在制高點將整個山谷的風景盡收眼底。除了各種刺激有趣的遊樂設施可以親子同樂以外，被列為日月潭新八景之一的九族櫻花湖，每當櫻花盛開，綠山紅櫻映在水面的景象十分壯麗，也是九族必去景點喔～

地址：南投縣魚池鄉金天巷45號

交通：日月潭纜車站搭乘纜車7分鐘

營業時間：9:30-17:00

日月潭漂亮的景點真的很多，都很適合慢慢散步，不過由於是熱門景點的關係，假日人潮會比較多，建議大家早點起床，帶著早餐來體驗清淨的日月潭，在人潮變多之前享受無人的自行車道、搭遊艇遊湖！

更多本月熱門活動整理，請看 「FunTime五月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看 「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」