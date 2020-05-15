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台中最強炒飯！逢甲「阿婆炒飯」暖心又佛心　8千學子都愛他還回來幫端碗

聯合新聞網 / 行遍天下
學生畢業後也常回來看阿婆幫忙。
學生畢業後也常回來看阿婆幫忙。

【圖／文：行遍天下】

台中逢甲大學附近有這麼一個傳奇攤子，手中執掌鍋鏟的，是學生們口中的「阿婆」。中午時分，只有阿婆1人炒著一鍋又一鍋的炒飯，神奇的是，上門來的學生會自動變身「外場服務生」，幫點餐、幫上菜，每個人熟門熟路跟阿婆的默契極佳，等到現場客人炒飯炒麵都上齊，服務的學生才會點上自己的餐點，跟阿婆隨性聊天、幫忙整一下桌子。這裡是餵飽許多逢甲學生暖心飽胃的「阿婆炒飯」。

午餐時間還沒到，已經聞得到騎樓下飄來的菜香，攪著鏟翻著鍋，阿婆俐落的身手完全看不出已年過80。一雙手經歷歲月風霜，人生在辛苦中翻轉好幾回之後，阿婆拿起鍋鏟開了小攤子，從事餐飲業近20幾年，在附近炒飯炒了6年餵飽許多逢甲大學、僑光科技大學的學生，甚至僑光學生還手繪一幅阿婆的畫像，並寫上「最強的炒飯」招牌給阿婆。

台中最強炒飯
台中最強炒飯

攤子上就阿婆一個人炒飯炒麵，許多孩子畢業後還常回來看她，阿婆一邊聊天一邊俐落地加了近兩碗半的炒飯、滿滿的炒料與蔬菜到鍋中，就怕學生們錢不夠吃不飽。淡淡的沙茶與蛋香，就像小時候那碗放學後最期待的阿嬤牌炒飯。

已經畢業了的阿明在工作之餘總會回來幫忙，他熟悉與迅速的工作，並不忘跟阿婆隨時聊上兩句，問阿婆有幾個孫子，阿婆開心的笑著；「我有8千多個孫！」

笑口常開總是樂觀面對人生的阿婆說：「他們就像我的孫子，我想一直照顧他們到我站不起來為止。」阿婆眉眼間堆滿笑意，和一股說不出卻讓人安心的溫暖。

除了炒飯，其他餐點也很棒。
除了炒飯，其他餐點也很棒。

　

阿婆的孫們，想阿婆了嗎

地址：台中市西屯區西安街277巷25弄21號

網址：阿婆的家

　

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炒飯

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