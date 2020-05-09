鮮奶mix日本進口抹茶頂級豆腐冰　銅板價就能一解夏日燥熱！

炎熱的天氣讓人漸漸感受到夏天的氣息，需要來碗解熱又美味的冰品？在彰化市內，使用頂級用料的「豆腐先生冰品店」，一定可以滿足你對夏天的渴望，享受如同奶酪口感的香純鮮奶凍，以及將日本進口抹茶粉入料而製成的濃郁風味抹茶豆腐冰，讓冰品昇華為頂級甜點。

抹茶口味是結合鮮奶與香濃抹茶而成，擁有抹茶特有的苦澀香醇，以及鮮奶帶來的濃韻厚實，搭配如同奶酪的口感，以及豆腐的嫩度，再挖一匙滿滿的餡料，就是炎熱的季節裡，最美好的體驗。

抹茶搭配紅豆，是萬年不敗的經典口味，且紅豆綿密鬆軟，很順口。

芋圓與珍珠軟Q又彈牙。

鮮奶口味像是直拳一般，用純粹頂級的材料，製成單純美味的鮮奶豆腐，柔順、滑口，且富有奶香與入口即化的口感，加上許多不同的配料搭配，令變化性不斷增加，吃進口裡，口腔內都是滿滿的奶香，與冰品配料帶來的協奏曲，讓人無法停止，一口接一口，直至看見碗底。

冷凍芋泥口感綿密又鬆軟，做成球狀似冰淇淋般，讓人方便一口享用。

鮮奶豆腐使用戀職人鮮奶製成。

在製作冰品的精神，也與職人一般，製餐空間透明，且用料擺放的井然有序，製作過程更是充滿匠心，一絲不苟的對待每份顧客的豆腐冰。

因應疫情，短期內店裡只提供免洗餐具與紙碗。

店內提供的內用湯匙充滿巧思。

店內環境以木造為主，擁有濃厚的日式建築風格。

店外種有許多花草，可以來吃豆腐冰兼拍網美照，炎炎夏日想吃點清爽卻有獨特口味的冰品？【豆腐先生冰品店】滿足你對夏天的渴望。

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豆腐先生冰品店

地址：彰化市中正路一段臨489號

電話：0932571234

營業時間：10:00~23:00

均消價位：$50

粉絲專頁：https://reurl.cc/lV9My6





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