中科隱藏版美食！隱身國宅的「高CP值義法餐館」 早午餐每份超澎湃
走進沿著緩坡建成的國宅社區，立刻感受到住宅區的寧靜氛圍，而夏樂Shire 中科店森林小屋般綠意盎然的外觀，不但襯托出高質感的餐館形象，也與週遭環境更加和諧共存。店內環境同樣採用大量植物、木質與仿磚元素作裝飾，而大片玻璃窗也讓店內採光極佳，營造出讓人放鬆、心情愉悅的用餐環境。若是天氣宜人，在戶外區與綠樹為伴，亦是不錯的選擇。
這間在台中小有名氣的義法餐館原名「夏爾Shire」，從餐廳外觀與店內陳列的《魔戒》系列，推測老闆可能是魔戒迷才如此命名。另一家位於綠園道商圈的二店也是採用相似的軟裝元素。不過，從今年二月起，他們已在自家粉絲專頁正名為「夏樂Shire」囉。
話不多說，首先為大家獻上料多實在、配色繽紛的早午餐系列。
骰子牛歐姆蛋
不同於我們一般在小吃攤見到的骰子牛大小，夏樂Shire的「骰子牛」單個就頗有份量；表皮略帶焦香，口感軟嫩多汁，不愧是店裡的招牌菜色。另一要角「歐姆蛋」包裹著起司與蘑菇，層次豐富又更有飽足感。而現炸薯條外酥內綿，整套餐點嚐起來都很令人滿意。
骰子牛松露野菇燉飯
若是有熱愛菇類料理的讀者，不妨試試骰子牛松露野菇燉飯。既可以品嚐給料大方的軟嫩骰子牛，還能吃到融合野菇香氣、滋味迷人的奶油燉飯，他們家的燉飯選用比較適合臺灣人胃口的壽司米，煮成米心偏硬的口感，非常值得一試喔。
香煎干貝蝦仁奶油義大利麵
這道香煎干貝蝦仁奶油義大利麵是午晚餐時段的超人氣餐點，去殼白蝦環繞奶油Pasta，頂端點綴上兩塊嫩煎干貝，一上桌就相當吸睛。
從這道餐點特別能感受到店家對食材的用心，干貝與蝦仁都鮮甜多汁，與奶香四溢的麵條相得益彰，店家還貼心附上一片檸檬，讓不習慣吃得太奶的客人自行調味呢。
墨西哥奶綠鮮蝦寬麵
最後，如果你特別喜歡濃郁系pasta，那絕對不能錯過集青醬奔放、奶醬香濃於一身的墨西哥奶綠鮮蝦寬麵。以九層塔製成的青醬辛香開胃，點點翠綠更襯托出蝦仁的鮮美，較寬的麵條捲起濃郁醬汁，適量搭配店家自製的鹹香番茄乾——好像就能明白這道菜名的南美風情了。
整體而言，夏樂Shire 中科店無論是用餐環境、餐點、服務、都在水準之上，並且餐點選項眾多，非常適合與親友聚餐，彼此分享各色餐點。另外，他們也歡迎有毛小孩的客人一同入內用餐喔。
夏樂Shire電子菜單
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夏樂Shire 中科店
店家地址：台中市西屯區國安一路208巷10號
店家電話：04 2461 6686
營業時間：09:00–15:00, 17:00–21:00
平均價位：＄400
停車資訊：路邊停車格
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