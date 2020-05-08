花開不容錯過！台中福壽山農場「五彩魯冰花」絕美怒放 晃動模樣宛如冰淇淋
魯冰花在台灣一直有個特殊的地位，除了是本土常見的特色花卉，也因同名的電影劇情與歌曲傳唱，使其花名在許多人心中留下深刻印象。
▲圖片來源：福壽山農場 Fushoushan Farm 粉絲專頁
台中福壽山的魯冰花花海與台灣常見的黃色綠肥品種不同，在農場內可以看到五顏六色的魯冰花，草叢中那一串串魯冰花隨風吹搖曳時，宛若彩色鮮豔的冰淇淋，可謂農場中最美的花朵。
▲圖片來源：福壽山農場 Fushoushan Farm 粉絲專頁
而因應疫情期間，農場目前也實施單入口管制，進入服務中心需量體溫，櫃檯和餐廳也都有室內社交距離提示，原本自助式早餐也改由服務人員打餐方式，嚴格為遊客健康把關的措施，讓人可以更加安心的旅遊！
▲圖片來源：福壽山農場 Fushoushan Farm 粉絲專頁
▲圖片來源：福壽山農場 Fushoushan Farm 粉絲專頁
想要徜徉在特殊花海中，當個花仙子享受一下這充滿仙氣的大自然嗎？不妨趁著休假時間，到高山享受一趟放鬆又消暑的花鄉之旅！
台中福壽山農場
地址：台中市和平區福壽路29號
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