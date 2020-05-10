手工蛋餅配豆花！ 7家台中「人氣傳統早餐」特輯　吃出滿滿幸福感

早餐是每一天的活力來源，只要吃了早餐，一天的心情也會跟著愉快起來呢，今天就要來介紹，台中在地的人氣早餐店，吃飽飽，準備迎接新的挑戰！

謝氏豆花

位於繼光街美食區的謝氏豆花，是台中在地經營60年的早餐店。

豆花在喝下去的瞬間，可以感受到滑嫩綿密的口感在嘴裡化開，搭配著香濃細膩的花生與薑味濃厚的湯一起吃下去，讓你一大早就感受什麼是幸福的滋味！而除了花生豆花，珍珠豆花帶有嚼勁，清甜與蜜味融為一體，也是非常推薦啊！

蛋餅非常厚實飽滿，一口咬下，手工製作的餅皮吃起來Q彈柔嫩，表皮還煎得酥脆，搭配著蒜蓉醬油，真的是一口接著一口停不下來呢！蘿蔔糕被煎得滋滋響，咬下去的那一刻，喀擦喀擦的聲響在口中震動，酥脆口感帶出了微焦的香味，咬越久越帶出蘿蔔糕本身的自然甜味，實在是太好吃了，喜歡的朋友千萬不要錯過啊！

▲他們家的綜合湯圓豆花，CP值簡直是創新高，滿滿的豆花、紅豆、綠豆與湯圓塞滿了碗公，就是要你大飽口福，而這個湯圓也是店內的招牌，吃起來香甜軟糯、柔滑綿密，卻又完全不黏牙！再來紅豆與綠豆甜的恰到好處，搭配獨特口感的湯圓絕對會讓你回味無窮！

地址: 台中市中區繼光街136號

營業時間:周一至周日5:00~12:00

力行早餐

以傳統早餐美食為主的力行早點，選擇多樣，對於喜歡中式早餐的朋友們是一個很不錯的選擇。看著熱騰騰剛出籠的包子散發著熱氣與麵香，大口咬下就能感受到包子外皮的彈性，肉汁飽滿、鹹中帶甜的肉餡吃出鮮嫩可口、油而不膩的韻味，一年四季皆適合享用的包子，吃完身心都暖起來了呢！

他們家的培根蛋餅也是非常香脆可口，濃郁的培根加上散發著蔥香的香嫩蔥蛋，一口咬下，可以感受到酥脆與鬆軟對比口感融合在一起，大大推薦給喜歡蛋餅的朋友，有機會一定要來嚐嚐看啊！再來是重頭戲的豆漿，嚐起來完全沒有怪味道！！甜度適中喝起來非常的溫順，小編是不敢喝豆漿的人，這次就把整碗喝光了呢！

台中市東區力行路221號

營業時間:周四至周二5:30~11:00

曉明湯包

從凌晨三點半開始營業到早上十點半的曉明湯包，是夜貓子最愛的消夜美食，鮮美多汁的湯包湯汁在嘴裡齒頰留香，外皮柔韌有嚼勁，蔥香與肉的鮮甜在口中爆發，豐富的視覺與味覺享受真的是令人難忘啊！

淹過的小黃瓜甘脆爽口，搭配嚼勁十足的豆皮充分呈現兩種不同美食風味，喜歡嚐鮮的朋友千萬不要錯過喔！

地址: 台中市西屯區漢口路二段235號

營業時間:周一至周日03：30~ 10：30

三佳早點

說到排隊，就不能不提到位於健行路上的三佳早點，無時無刻人潮總是爆滿，是個「晚來就明天請早」的概念！CP值超高的牛肉餡餅，酥脆爽滑的餅皮卡滋卡滋作響，牛肉的鮮美與甜美的紅蘿蔔一起成了絕配。

燒餅夾蛋裡甜美醇厚的蔥蛋汁液加上鬆脆可口的燒餅，兩者合而為一，絕對讓你欲罷不能。

那鬆軟綿密的鹹豆漿與炸得超脆的油條，組合在一起就能感受到什麼是別有風味。

對鹹豆漿擁有畏懼感的朋友，那甜豆漿就是你最佳選擇，香甜可口的韻味值得你一試。

三佳早點

地址：台中市北區健行路436號

營業時間：周一至周日5：30~10：00

天津苟不理湯包

你有吃過爆漿的包子，但有吃過不但爆漿，還爆到滿手都是，包子卻還是滿滿的湯汁，咬第二口還是爆漿的包子嗎？位於台中東區的天津包子就是這麼厲害，口感柔嫩的麵皮搭配香甜絲滑的蔥肉餡，爆在口中，爽在心中，真的不誇張！

天津苟不理湯包

地址：401台中市東區信義街63號

營業時間：周一至周日05：30–11：30

王家菜頭粿糯米腸

位於台中三民路上第二市場的王記蘿蔔糕，是台中的人氣傳統古早味早餐，蛋＋蘿蔔糕＋米腸是最超值組合，米腸脆中帶軟富有嚼勁，散發著淡淡米香，而蘿蔔糕吃起來則是有「阿嬤的味道」，那股熟悉米香味讓人不禁思念了起來，再配上一碗綜合湯，平價美味的一餐就能如此飽足。

王家菜頭粿糯米腸

地址：400台中市中區三民路二段87號

營業時間：周一~周日06：30–18：00

阿嬤ㄟ相思麵店

說到古早味乾麵就不能不提到的阿嬤a相思麵店，同樣是位於第二市場的人氣美食，有著濃厚燥香的白乾麵油而不膩，細細品嚐能吃出肉燥與乾麵特有的傳統美味，搭配台中名產甜辣醬，就是要讓你找到與眾不同的滋味。

軟嫩酥香的芋頭粿口感香脆，咬起來飽滿厚實，就是要讓你吃完帶著好心情離開。喝一口消飢解膩的粉腸湯，粉腸濕潤而軟嫩，飄散著薏仁的香氣，就是要讓你津津有味的回家。

阿嬤ㄟ相思麵店

地址： 400台中市中區三民路二段87號

營業時間：周一至周日 07：00–18：00

每每一到早餐時間，這些台中有名早餐店總是大排長龍，到底是什麼魅力，讓人們起早貪黑也要吃到呢？不要好奇了，趕快早起出發吃早餐吧，如果晚一點就搶不到啦！





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